Nous proposons de rassembler des contributions qui examinent la voix et le son dans l'œuvre de Diderot aussi bien que dans son milieu culturel. Les chercheurs en études littéraires et musicales ont constaté que le siècle des Lumières français a été un moment formateur pour la réflexion sur la production, les significations et les forces de la voix et du son. Cependant, les disputes entre Rameau et Rousseau et le canon de la théorie critique ont largement éclipsé les discussions et les théorisations de Diderot sur la voix. Comment les histoires et les théorisations de la voix pourraient-elles être différentes, en tenant davantage compte de la pensée de Diderot ? Comment pourrions-nous comprendre Diderot différemment, en accordant une plus grande attention à la dynamique du son ?

Nous souhaitons considérer les perspectives de plusieurs disciplines afin d’étudier les opérations complexes de la voix et du son dans les écrits de Diderot et dans le milieu intellectuel dans lequel Diderot les a produits. Denis Diderot a discuté, théorisé et décrit la voix à travers une variété d'œuvres et de genres : littéraire, musical, philosophique et scientifique. Pour la voix littéraire, Diderot discute dans l'Éloge de Richardson de la façon dont les lecteurs rencontrent les descriptions d'une voix littéraire simulée dans laquelle un lecteur pourrait écouter le ton et les accents des personnages. Selon Diderot, un lecteur de Richardson devrait reconnaître le tempérament d'un personnage à travers son discours. « S’il est au fond de l’âme du personnage que [Richardson] introduit un sentiment secret, écoutez bien, et vous entendrez un ton dissonant qui le décèlera ». La voix simulée que Diderot décrit dans l'œuvre de Richardson est présente dans d’autres œuvres littéraires telles que La Religieuse et Jacques le Fataliste. Cependant, Diderot ne s'intéresse pas seulement à la représentation littéraire de la voix. Ses écrits sur l'acoustique, l'esthétique et le matérialisme explorent comment la musique instrumentale peut évoquer une signification émotionnelle, voire une action narrative, à travers le son ; comment l'expressivité peut être atteinte par un organe mécanique ; et comment la mécanique des instruments de musique contribue à expliquer la pensée consciente. La voix était également un phénomène matériel et sonore au cœur des conceptions de ce que signifie être humain, traversant l'expression « naturelle » et « artificielle », et entraînée dans les questions d'universalité et de différence. En s'opposant à l'idée que les humains étaient originellement solitaires, l'Histoire des deux Indes affirme que « la multiplication des signes communicatifs dans une organisation qui joint aux accents de la voix, communs à tant d’animaux, le langage des doigts et des gestes particuliers à l’espèce humaine…tous ces faits et ces raisonnements semblent prouver que l’homme tend de sa nature à la sociabilité ». Pour ce volume de Diderot Studies, nous invitons des essais qui explorent les représentations de la voix et du son à travers un éventail de genres et de textes.

Nous invitons des propositions émanant d'une variété de chercheurs engagés dans les questions de la voix et du son, notamment du point de vue des études littéraires, de la musicologie, de la théorie musicale, de l'histoire des sciences et des études des médias. À travers le prisme de Diderot, nous demandons aux contributeurs de réfléchir à des questions telles que : qu'est-ce qui a une voix et qui en a une (humains, animaux, objets) ; la relation entre les voix parlées ou chantées et leurs représentations textuelles, leurs homologues virtuels ou leurs extensions métaphoriques ; les rôles de la voix, du son et du texte dans la circulation des idées, des sentiments, des marchandises, etc. Veuillez proposer des essais qui explorent la voix et le son dans le théâtre, l'opéra, la musique, la théorie musicale, la philosophie, la littérature ou la science.

Dates limites

Responsables du dossier : Deirdre Loughridge et Scott M. Sanders

Les propositions devront nous parvenir le 1er novembre 2022, sous la forme d’une problématique résumée (150-300 mots), adressée par courriel à d.loughridge@northeastern.edu et scott.m.sanders@dartmouth.edu.

Le texte des propositions retenues devra nous parvenir le 15 mai 2023 (30.000 à 40.000 signes, espaces et notes compris) et les contributions seront publiées dans les Diderot Studies en 2024.

Les contributions peuvent être rédigées en français ou en anglais.