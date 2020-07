Didaskein est une revue internationale semestrielle publiée par la Faculté des Lettres, Langues et Arts de l'université Ziane Achour de Djelfa-Algérie. Disponible en Open-Access, la revue est dédiée à la recherche en didactique des langues et des cultures; elle publie également des articles dont les problématiques s'inscrivent en sociolinguistique, en analyse du discours, en linguistique cognitive, en sciences du texte littéraire et en traduction. Didaskein vise principalement à susciter et à alimenter les débats concernant les enjeux liés à l'enseignement et à l'apprentissage des langues étrangères en Algérie et à faire connaître les travaux de chercheurs et jeunes chercheurs dans ce domaine. Elle privilégie les contributions mettant l'accent sur les dimensions plurilingues, pluriculturelles et pluridisciplinaires rédigées en français, en anglais et en espagnol. Deux numéros sont prévus chaque année (juillet et décembre).

Président d'honneur de la Revue/ Honorary president

Pr. Mohamed-El-Cheikh BERRABAH, Recteur de l'Université de Djelfa

Rédacteur en chef/Chief editor

Dr. Djelloul HABOUL (U. Djelfa-Algérie)

Comité éditorial/Editorial board

Ameur LAHOUEL (U. Djelfa-Algérie), Nabila BENHOUHOU (ENS de Bouzaréah-Alger), Baya BENDERRAH (U. Djelfa-Algérie), Ahmed SOUISSI (U. Djelfa-Algérie), Hedia ABDELKEFI (U. El Manar-Tunis), Amina ABDAT (U. East of London- Angleterre), Ali BECETTI (ENS de Bouzaréah-Alger), Zineb SEDDIKI (U. Djelfa-Algérie), Selim YILMAZ (U. Marmara-Turquie), Halima CHAHTA (U. Djelfa-Algérie), Chiheb BESRA (U. Médéa-Algérie), Sonia KHADIR (U. Djelfa-Algérie), Hicham BOUKHECHBA (U. Djelfa-Algérie), Hadjira MEDANE (U. Chlef-Algérie).

Comité scientifique/ Scientific committe

Pr. Messaoud ABDELOUAHAB (U. Djelfa-Algérie)

Dr. Moufida ALIOU (U. Gafsa-Tunisie)

Dr. Houda AKMOUN (U. Blida 2- Algérie)

Pr. Saliha AMOKRANE (U. Alger 2- Algérie)

Dr. Wahiba BENABOURA (U. Chlef-Algérie)

Pr. Amina BEKKAT (U. Blida 2- Algérie)

Dr. Abdesselam BENALIA (U. Médéa-Algérie)

Dr. Naima-GUENDOUZ-BANAMMAR (ENS d'Oran-Algérie)

Dr. Khaoula BENDJEMIL (U. Guelma- Algérie)

Dr. Abdelkrim BENSLIM (CU. Ain Timouchent - Algérie)

Pr. Yahia BENYAHIA (U. Ghardaïa- Algérie)

Dr. Whitney BEVILL (U. Virginia- USA)

Pr. Jacqueline BILLIEZ (U. Grenoble- France)

Dr. Arsène BLE KAIN (U. Alassane-Ouattara-Côte d'Ivoire)

Pr. Tahar BRAHIMI (U. Ghardaïa- Algérie)

Pr. Denise BRAHIMI-CHAPUIS (U. Paris VII-France)

Pr. Tayeb BOUGUERRA (U. Montpellier- France)

Dr. Fouad BOUMEDIENE (CU Aflou-Algérie)

Dr. Magdalena CEBULA (U. Silésie-Pologne)

Dr. Hassiba CHAIBI (ENS de Bouzaréah-Algérie)

Pr. Claude CORTIER (U. Lyon 2 - France)

Pr. Foudil DAHOU (U. Ouargla-Algérie)

Pr. Abdelouahab DAKHIA (U. Biskra-Algérie)

Dr. Fatima FERHANI (UFC-Alger)

Pr. Ahmed GUENCHOUBA (U. Djelfa-Algérie)

Pr. Richard JAQUEMOND (U. Aix-en-Provence- France)

Pr. Atika-Yasmine KARA (ENS de Bouzaréah-Algérie)

Pr. Salah KHENNOUR (U. Ouargla - Algérie)

Dr. Rachid NADIR (U. Laghouat-Algérie)

Pr. Pascal OTTAVI (U. Pascal Paoli-Corse)

Pr. Ghania OUAHMICHE (U. Oran 2- Algérie)

Dr. Faid SALEH (U. M'sila-Algérie)

Dr. Amira SOUAMES (U. M'sila-Algérie)

Dr. Mohamed ZAHIR (U. Fès- Maroc)

Dr. Fatima ZIOUANI (U. Laghouat-Algérie)

Date limite de la réception des articles/Deadline for receipt of articles : 13 aout 2020

Adresse d'envoi des articles/Email sending articles: didaskeinjournal@gmail.com

Consignes aux auteurs/Instructions to authors

L'article doit comporter entre 3000 et 5000 mots.

gauche 4, haut 2.5, droite 2.5, bas 3 (Format Doc. A4): Centré, gras, Time New Roman, 18, interligne 1

Le titre en anglais: Centre, Time New Roman, 16, Italique, interligne 1

: Aligné à droite, gras, Time New Roman, 12Aligné à droite, gras, Time New Roman, 12, interligne 1L'article doit comporter un résumé en seul bloc qui ne dépasse pas 300 mots. Deux résumés doivent présentés obligatoirement: un dans la langue de l'article, et l'autre en anglais (ou en français si l'article est rédigé en anglais). Le résumé ne doit pas inclure de citations ou de références bibliographiques. Il présente de façon concise les objectifs, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus et leur signification.Une liste de six mots clés maximum devrait immédiatement suivre le résumé; les mots clés étant séparés par des tirets, doivent suivre un ordre alphabétique.Time New Roman, 14, interligne 1 (sans (:), ni soulignement.Time New Roman, justifié, 12, interligne 1Les citations ne doivent pas être mises en italiques. Celles de moins de quatre lignes doivent être placées dans le corps du texte entre guillemets et dans le même caractère que le texte. Les références doivent comporter le nom de l’auteur, l’année de publication ainsi que les pages entre parenthèses.

La linguistique est l'étude formelle de la langue. Ses principales sous-disciplines sont : la syntaxe, l'étude de la structure des phrases ; la sémantique, l'étude du sens; la pragmatique, l'étude du sens dans le contexte; la morphologie, l'étude de la structure des mots; la sociolinguistique, l'étude du langage dans son contexte social; phonologie (Ogden, 2009: 1).

Notes de bas de page: Les notes numérotées automatiquement doivent figurer en fin d'article.

Références bibliographiques (ordre alphabétique):

La revue adopte les normes APA de notation des références

Ouvrages

Fournier, J-M, (2013). Histoire des théories du temps dans les grammaires françaises. ENS éditions.

Morandi, F. et La Broderie, R. (2006). Dictionnaire de pédagogie. Paris: Nathan.

Articles

Clanet, J. (2001). «Etude des organisateurs des pratiques enseignantes à l'université». Revue des Sciences de l'Education, 27, pp.327-352

Politique de la revue/ Journal policy

La revue publie des articles originaux, des comptes rendus d'ouvrages ou d'expériences, des actes de colloques. Chaque article est soumis à l'évaluation de deux reviewers de façon anonyme. Dans le cas où les deux évaluations sont contradictoires, un troisième reviewer est sollicité dont l'avis sera déterminant dans l'acceptation ou le refus de l'article.