Diane Moquet, Karine Saroh, Cyril Thomas (dir.),

Contours et détours des dramatugies circassiennes,

Éditions du Centre national des arts du cirque, 2020.

EAN13 : 9782908043280.

Le Cnac et la Chaire ICiMa publient Contours et détours des dramaturgies circassiennes, un ouvrage composé d’articles écrits par des chercheur.euses et artistes ayant vivement contribué à l’analyse de la place de la dramaturgie au cirque.

Le terme de dramaturgie connaît aujourd’hui dans le domaine du cirque un essor important, qui génère nécessairement des questionnements sur sa signification précise et sur les enjeux qu’il recouvre. Cette publication se déploie par contours et détours, à travers une exploration de cette notion protéiforme, qui génère autant de méfiance que d’enthousiasme et semble parfois résister à la définition. Quel est le rôle et la place du dramaturge dans une création ? D’où vient la dramaturgie, comment peut-elle s’appliquer au cirque et quels types d’entrelacements produit-t-elle entre les différents arts ? Quelles potentialités pour le cirque ouvre le développement de dramaturgies « plurielles », « ouvertes », « sensibles2» ?

La question des dramaturgies au cirque ayant fait l’objet de relativement peu de publications, la production d’un volume consacré à ce sujet, qui plus est abordé par des approches diverses (historique, esthétique, sémiologique, sociologique, etc.) nous semblait pertinent. Loin de vouloir fixer une méthode ou une vérité, ce recueil d’articles se pense avant tout comme une série d’ouvertures théoriques et historiques – autant d’outils permettant aux lectrices et aux lecteurs de développer leur propre conception et d’en nourrir leurs création et/ou leurs recherches.

Sommaire

Préface (par Virginie Jortay, Gérard Fasoli, Cyril Thomas et Diane Moquet)

Regarder et avancer cahin-caha. À propos de quelques malentendus concernant la dramaturgie, au cirque et ailleurs par Karel Vanhaesebrouck (Université libre de Bruxelles)

Notes pour une dramaturgie du cirque par Philippe Goudard (Université Paul Valéry Montpellier)

Ce que la dramaturgie doit au cirque par Ariane Martinez (Université de Lille)

Ce que le cirque fait à la dramaturgie par Jean-Michel Guy (chercheur indépendant)

Poétique de l’acrobatie par Marion Guyez (Université Grenoble Alpes, compagnie d’Elles)

La dramaturgie au cirque : entre l’humain et le non-humain par Bauke Lievens (KASK School of Arts, Université de Gand)

Une dramaturgie à rebrousse-poil, du geste au cirque par Corine Pencenat (Université de Strasbourg)

Ce que je ne sais pas d’un mot qui n’existe pas : la circographie par Maroussia Diaz Verbèke (Compagnie Le Troisième Cirque)

« Le cirque contemporain ou ce qu’il en reste » : une lecture du spectacle Les Princesses du Cheptel Aleïkoum par Franziska Trapp (Université de Münster)

Interroger la fonction dramaturgique à partir de la danse : problématiques et méthodes issues des études en danse pouvant être utiles à la recherche en arts du cirque par Marian Del Valle (chercheuse indépendante)

La musique dans la création contemporaine, pour une étude des dramaturgies du cirque par Karine Saroh (Université Toulouse Jean Jaurès)

Barbette : un artiste de cirque au prisme des études de genre par Thomas Cepitelli (chercheur indépendant)

Conclusion (par Karine Saroh et Cyril Thomas)