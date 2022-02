Université de Montréal, Québec

Date limite pour les propositions: 1er avril 2022

Date limite pour la remise des articles: 30 juin 2022



La revue Les Cahiers d’histoire accepte des propositions pour son numéro régulier de 2022, codirigé par les doctorantes Astrid Girault, Soheila Ghaziri et la professeure Laurence Monnais. Ce numéro entend proposer une réflexion sur les contacts en contexte impérial, au-delà de la relation binaire et hiérarchique colon-colonisé et des ruptures chronologiques habituelles.



Depuis l’avènement des postcolonial studies et des subaltern studies, les études portant sur les Empires coloniaux ont renouvelé l’étude des interactions entre les populations d’un territoire colonisé. Ainsi l’historiographie, qui s’organisait auparavant selon le paradigme des rapports de force entre colons et colonisés, analyse dorénavant les relations complexes d’échanges, d’intégration, d’influences mutuelles qui existent entre individus et groupes inscrits dans des espaces sous domination étrangère. Cette perspective a également bénéficié de l’apport d’études qui adoptent une approche « par le bas » (bottom-up), qui cherchent à faire émerger les points de vue des colonisés et leur capacité d’agir (ou agentivité, agency).



Au travers d’une approche « par le bas » des échanges et contacts en situation impériale, ce numéro des Cahiers d’histoire vise à décentrer le regard de l’historien.ne vis-à-vis de l’Occident et à souligner l’hétérogénéité des empires et des espaces sous influence. Il s’intéresse aux empires du 16e siècle à nos jours, des Amériques à l’Asie du Sud-Est, dans l’idée de mettre en relief la pluralité d’initiatives et de transactions culturelles et sociales qui participent à un façonnement réciproque des métropoles et des périphéries sur une relative longue durée. La culture impériale n’étant ni générique ni globale, et les réactions des sociétés sous influence étant extrêmement complexes et changeantes, le but ultime de ce numéro est de participer à défaire une vision cloisonnée des empires en mettant en dialogue des époques et des historiographies habituellement distinctes.



Approches et thématiques possibles (non limitatives) :

-Points de vue des populations locales, minorités et opprimés



- Traces culturelles et sociales du contact (religions, syncrétismes, fêtes, arts, hiérarchies socialesnouvelles croyances, …)



- Sciences, technologies, innovations, pratiques de la santé et rapports aux corps



- Justice sociale, inégalités, iniquités, mouvements de résistance et/ou d’appui à la présence impériale



- Évolution de la relation à l’empire dans le temps (différences intergénérationnelles, intégrations…)



- Mouvement des populations, circulations et migrations



Si vous êtes intéressé.e par ces thématiques, nous vous invitons à soumettre une proposition d’environ 300 mots qui présente l’article que vous envisagez de rédiger. N’oubliez pas de mentionner les sources et références qui vous seront utiles, ainsi que d’expliquer votre apport à la thématique proposée et à l’historiographie dans laquelle vous vous inscrivez. Ces propositions doivent être soumises au plus tard le 1er avril 2022.

Les articles terminés devront être entre 8 000 et 10 000 mots incluant les notes de bas de page, et devront être reçus par l’équipe au plus tard le 30 juin 2022 pour ensuite être soumis au processus d’évaluation de la revue. Les textes peuvent être rédigés en français ou en anglais. N’hésitez pas à inclure des images dans votre texte si celles-ci sont pertinentes à votre recherche ou étude.



Les Cahiers d’histoire s’attendent à ce que les articles suivent les règles typographiques de la revue disponibles en ligne : http://www.cahiershistoire.org/directives.html. Vous pouvez faire parvenir vos propositions et/ou demandes d’information par courriel à l’adresse : publication@cahiershistoire.org.

Quelques recensions critiques de 700 à 800 mots peuvent être acceptées. Écrivez-nous à l’adresse recensions@cahiershistoire.org avec votre proposition de recension.