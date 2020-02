Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique

Lyon, les 15 et 16 juin 2020

***

Introduction :

L’association lyonnaise Diachronies contemporaines, vouée à la promotion de l’activité scientifique des jeunes chercheurs en linguistique historique, organise les Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique. Après une première édition dédiée spécifiquement aux langues gallo-romanes, cette seconde édition entend s’ouvrir également à l’étude des langues anciennes indo-européennes. L’objectif de l’événement est de permettre aux jeunes chercheur·ses travaillant sur l’histoire des langues anciennes et gallo-romanes de présenter leurs travaux et d’échanger à ce sujet. La forme de ces rencontres est celle d’un colloque traditionnel à la suite duquel des actes seront édités1.

Thèmes, objets et perspectives :

Sans exclusive théorique, les Rencontres lyonnaises acceptent des présentations mettant en pratique toutes les approches de la linguistique: syntaxe, morphologie, phonologie, phonétique, sémantique, lexicologie, pragmatique, sociolinguistique, dialectologie, etc. Les communications devront traiter soit de l’évolution de la langue en diachronie, soit d’un état synchronique révolu.

Nous encourageons fortement les travaux appliquant et/ou permettant des analyses computationnelles telles que la linguistique de corpus, la philologie numérique, la textométrie ou tout autre approche d’humanités numériques dont le résultat peut intéresser la communauté linguistique. À ce titre, les études qui s’intéressent à la conception et/ou à la diffusion de corpus adaptés à l’analyse linguistique et/ou philologique sont les bienvenues.

Les présentations devront s’inscrire dans l’un des axes suivants.

Axe A : langues anciennes

Par l’appellation « langues anciennes », nous entendons le latin (du latin archaïque jusqu’au néo-latin), le grec (du grec archaïque jusqu’au grec byzantin) et les autres langues anciennes relevant traditionnellement des études indo-européennes (sanskrit, hittite, tokharien, vieux perse, etc.).

Axe B : langues gallo-romanes

Par l’appellation « langues gallo-romanes », nous entendons les langues issues du latin et présentes historiquement sur le territoire gallo-roman, pris dans son extension maximale : occitan, oïl et francoprovençal, mais aussi catalan et langues rhéto-romanes. Sont également acceptées les présentations traitant de langues non-romanes historiquement présentes sur le territoire de la Gallo-Romania, particulièrement si l’étude aborde des phénomènes de contact avec les langues gallo-romanes.

Format :

Les présentations seront d’une durée de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Les langues de communication seront le français et l’anglais.

Conditions :

Ces rencontres se tiendront à Lyon, les 15 et 16 juin 2020.

Elles sont en priorité destinées aux jeunes chercheur·ses, c’est-à-dire aux doctorant·es, ATER, post-doc et docteur·es jusqu’à la première année de CDI (maître de conférence ou équivalent). Les étudiant·es en fin de master recherche peuvent également proposer une communication.

Des frais d’inscription de 25,00€ seront demandés. Des exonérations pour les jeunes chercheur·ses non financé·es sont prévues.

Soumission :

Des résumés d’une page maximum, à l’exclusion d’éventuelles figures ou tables et d’une bibliographie, devront être envoyés en deux versions, l’une anonyme et l’autre non, à l’adresse diachro2020@gmail.com avant le 15/02/2020 (nouvelle date limite). Les documents devront être en format Word (.doc, .docx) ou PDF. Dans la version non-anonyme, merci de préciser votre statut et votre affiliation. Les deux versions devront indiquer clairement, en en- tête, dans quel axe (A ou B) s’inscrit la communication proposée.

Une fois votre communication sélectionnée, si vous souhaitez publier un article dans les actes des rencontres, vous devrez envoyer une première version de votre article avant les rencontres. Vous disposerez ensuite d’un mois pour apporter des modifications à cette version avant publication.

Les articles devront faire entre 8 et 10 pages, bibliographie, notes, tables et figures incluses. Un modèle de document Word et OpenOffice vous sera envoyé pour réaliser votre mise en page.

Toutes les questions doivent être adressées directement à l’adresse de l’événement: diachro2020@gmail.com. Toutes les informations sont à retrouver sur notre carnet Hypothèses : https://diachro.hypotheses.org/1401.

***

Comité d’organisation :



Timothée Premat | Coordinateur de l’événement | Univ. Paris 8, UMR 7023 (SFL)

Piotr Pɫocharz | Trésorier | ENS de Lyon, UMR 5317 (IRHIM) ; ATER Univ. Aix – Marseille, UMR 7309 (LPL)

Joséphine Vauthier | Référente axe A | Univ. Jean Moulin Lyon 3, UMR 5189 (HISOMA)

Fabian Zuk | Référent axe B | Univ. Jean Moulin Lyon 3 & Univ. de Montréal, EA 1663 (CEL) ; ATER Univ. de Tours François Rabelais, UMR 7270 (LLL)

Ariane Pinche | Univ. Jean Moulin Lyon 3, UMR 5648 (CIHAM) ; ATER École Nationale des Chartes, EA 3624 (centre Jean Mabillon)

Lucas Rascle | Univ. Lumière Lyon 2, UMR 5189 (HISOMA) ; ATER Univ. Lille Vincent Surrel | Univ. Paris 8 & École nationale des chartes, UMR 7023 (SFL)

Comité scientifique :

Le comité scientifique est constitué des membres de l’association Diachronies contemporaines auxquels s’ajoutent les universitaires suivants :

Adèle Jatteau | Univ. Lille, UMR 8163 (STL), MCF

Alexey Lavrentev | CNRS, UMR 5317 (IRHIM), ingénieur de recherche

Bruno Bureau | Univ. Jean Moulin Lyon 3, UMR 5189 (HISOMA), professeur

Céline Guillot-Barbance | ENS de Lyon, UMR 5317 (IRHIM), MCF (HDR)

Christian Nicolas | Univ. Jean Moulin Lyon 3, UMR 5189 (HISOMA), professeur

Cyril Aslanov | Univ. Aix – Marseille, UMR 7309 (LPL), professeur

Daniel Petit | ENS-Paris, UMR 8546 (AOrOc), professeur

Fabio Armand | UCLy, Institut Pierre Gardette, MCF

Gilles Van Heems | Univ. Lumière Lyon 2, UMR 5189 (HISOMA), MCF

Isabelle Boehm | Univ. Lumière Lyon 2, UMR 5189 (HISOMA), professeure

Jean Hadas-Lebel | Univ. Lumière Lyon 2, UMR 5189 (HISOMA), MCF (HDR)

Michel Banniard | EPHE & Univ. Toulouse Jean Jaurès, EA 4116 (SAPRAT) & UMR 5136 (Framespa), directeur d’étude émérite et professeur émérite

Michela Russo | Univ. Jean Moulin Lyon 3, UMR 7023 (SFL), professeure



Michèle Fruyt | Sorbonne Université, EA 4080 (Centre Alfred Ernout), professeure

Patrick Sauzet | Univ. Toulouse II Jean Jaurès, UMR 5263 (CLLE), professeur

Philippe Boula de Mareüil | CNRS, UPR 3251 (LIMSI), directeur de recherches

Romain Garnier | Univ. Limoges, EA 1087 (EHIC), MCF (HDR)