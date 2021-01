Université Fédérale d'Uberlândia - Brésil

"Des œuvres qui racontent : traces, ramifications, contaminations et effacements"

Le prochain numéro de la revue État de l’Art, prévu pour le premier semestre 2021, aura comme sujet les œuvres narratives, qu’elles soient fictives, documentaires ou de nature hybride. Le dossier traitera d’œuvres, d’actions et de projets artistiques, qui mettent en place la notion de récit pour raconter des histoires. Actuellement, les arts visuels se caractérisent par une immense variété de méthodes et de procédures, à de nombreuses reprises considérées comme interdisciplinaires. Ce contexte donne lieu à une interrogation majeure sur la dimension narrative et la construction de significations dans le domaine de l’art contemporain. Si le récit littéraire est habituellement compris comme l’action de raconter, liée à l’exposition d’une série d’événements qui constituent une histoire, il est intéressant d’envisager les transpositions de ses formats et structures dans les œuvres contemporaines.

Ce volume cherche à cartographier les « manières de raconter » spécifiques de l’art, pour pouvoir analyser les fonctions, les structures et les formats narratifs propres aux pratiques artistiques, ou encore pour identifier le potentiel descriptif et diégétique des œuvres narratives. Par conséquent, il est pertinent de réfléchir sur des œuvres qui, dans leurs différentes présentations et occurrences, ponctuent l’ambivalence entre documentaire et fiction, suscitant des interrogations sur des termes adjacents tels que la factualité, l’apparence, la superficialité, la vérité, le mensonge, la preuve, la (dés)information, entre autres. Dans quelle mesure les installations, les performances ou les images artistiques constituent-elles des structures et des rapports qui peuvent être placés entre la fiction et la documentation? Quelles sont les caractéristiques qui qualifient ces récits artistiques ? Considérant que les récits audiovisuels impliquent une articulation d’éléments spatio-temporels, peut-on s’interroger sur les relations spatio-temporelles dans les images statiques, et sur leur potentiel narratif ? Est-il possible de penser les récits visuels à partir d’un principe «non prédicatif», par opposition au récit littéraire, ou est-il possible de définir certains modes narratifs qui transitent entre le texte et l’image ? Pouvons-nous évoquer le silence, l’interruption, la trace et la ramification comme des éléments contraignants ? Quels parallèles peut-on établir entre la narration et l’interprétation de l’œuvre ?

À partir des spécificités de ces œuvres narratives, les parcours théoriques et méthodologiques des poétiques contemporaines sont analysés. Le but de cette publication est de rassembler des articles qui développent ou retravaillent les perspectives citées, en proposant des dialogues thématiques tels que : Œuvres narratives ; Fictions artistiques ; Docu-fictions; Autofictions; Contaminations entre arts visuels et littérature / entre arts visuels et cinéma; Image et langage ; Image - temps - mouvement.

PLUS D'INFORMATIONS

Les propositions d’articles d’une longueur de 25 000 à 35 000 signes (y compris les espaces), incluant toutes les informations supplémentaires (résumé, mots-clés, données d’auteur, sous-titres, etc.) doivent être envoyées avant le 01/03/2021. Le modèle et les orientations pour les auteurs sont disponibles sur le site de la revue État de l’Art : http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaestadodaart e/index

Organizadores da Chamada | éditeurs de cette revue

Prof. Dr. Fabio Fonseca GPPI- IARTE-UFU

Profa. Dra. Nikoleta Kerinska GPPI- IARTE-UFU

Priscila Rampin GEPPA-IDA-UNB

Editores | Éditeurs

Profa. Dra. Ana Helena da Silva Delfino Duarte NUPPE- IARTE-UFU

Profa. Dra. Beatriz Basile da Silva Rauscher GPPI- IARTE-UFU

Prof. Dr. Marco Antonio Pasqualini de Andrade NUPAV- IARTE-UFU

NOUS CONTACTER | email: revistaestadodaarte20@gmail.com

ESTADO DA ARTE Revista de Artes Visuais Instituto de Artes - INSTITUT D’ART Universidade Federal de Uberlândia - Université Fédérale de Uberlândia - Brésil http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaestadodaarte/index