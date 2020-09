Edmonton, Canada

Congrès APFUCC 2021

Université de l'Alberta Edmonton, Canada,

29 mai - 1er juin 2021

ATELIER 15

De l’édition imprimée à la numérisation.

Enjeux patrimoniaux et perspectives archivistiques dans le champ éditorial

Suite aux développements techniques d’imprimerie et à l’expansion de l’alphabétisation, le livre devient, depuis le XIXe siècle, un objet de consommation dont les enjeux culturels sont étroitement liés à la production, la diffusion et la collection de la littérature. Dans ce contexte, les éditeurs jouent un rôle clé au sein du marché éditorial. Ils y sont, d’une part, des intermédiaires entre auteurs et lecteurs en prévoyant le statut de l’œuvre selon la collection dans laquelle elle sort — genres majeurs ou mineurs (« grande littérature » vs « littérature industrielle ») — et, d’autre part, ils agissent en tant qu’agents de diffusion/promotion et de patrimonialisation des lettres. Cette façon de gérer « les faits littéraires » a subi des modifications vers la fin du XXe siècle avec les avancées propres à la technologie et la numérisation. Ces dernières donnent lieu à de nouveaux enjeux en rapport à la production, la diffusion et l'archivisation du patrimoine immatériel de l’humanité. Par exemple, Gallica (Bibliothèquenumérique de la Bibliothèque nationale de France), BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) ainsi que LC (Library of Congress) recueillent, conservent et transmettent cet héritage en y offrant un plus large accès sans médiation. Aussi, dans une certaine mesure, ces institutions viennent-elles en renfort au champ éditorial traditionnel en intervenant au processus de patrimonialisation des textes tant comme « document » que comme « monument » (Foucault, 1969 ; Ricœur, 1978). Qui plus est, ces « musées imaginaires », pour reprendre le terme d’André Malraux dans un autre contexte qui n’était pas numérique, possèdent des exemplaires d’œuvres qui n’attirent pas l’attention du marché éditorial. Les oubliés de ce marché ont bien évidemment eu une importance capitale pour l’histoire littéraire, culturelle et sociale. Vont-ils donc faire partie d’une consommation strictement estudiantine et universitaire ou rejoignent-ils encore le grand public sans créer de marché notable ?

Parallèlement, la crise sanitaire actuelle (la COVID-19) nous amène à repenser la dichotomie autour de la numérisation des livres et des documents (une opportunité pour l’accès au savoir vs une menace pour l’édition imprimée). La numérisation offre présentement aux chercheurs et aux étudiants un moyen d’accès efficace aux documents et aux ouvrages nécessaires à leurs recherches. Plusieurs maisons d’édition et nombre de bibliothèques mettent leurs livres en format électronique et soumettent leurs documents d’archives en ligne. Ainsi, peut-on considérer comme dépassée l’antinomie entre numérisationet édition traditionnelle ? Ces changements ouvrent-ils la voie à des pratiques éditoriales nouvelles ou s’agit-il d’un état d’urgence passager ? En quoi les technologies modifient, empirent ou améliorentnotre rapport à la lecture et à la littérature ? En outre, quelle configuration prendra la bibliothèque du futur ? Sera-t-elle complètement sans mur et sans frontière ? Notons que le piratage et l’enregistrement illégal ont grandement affecté l’industrie de la musique sur CD et du film sur DVD. Ces industries doivent maintenant compter sur les plateformes comme Spotify, iTunes et Netflix. Pour ce qui est du marché éditorial, sommes- nous en train d’assister également à une métamorphose à l’ère du digital ? Comment envisage-t- on l'avenir de l’édition et du livre ? En d’autres mots, quels sont les effets de la numérisation sur le marché du livre ? Dans une plus large mesure, quel régime d'intérêt (piratage, nouvelle économie, idéologie et esthétique) contrôle la mise en ligne des livres ?

Cet atelier accorde une place de choix aux études de cas et aux témoignages d’écrivain, d’éditeur, de libraire ainsi que ceux des professionnels de l'archive et de la numérisation.

Axes de recherches proposés (la liste n’est pas exhaustive) :

- Patrimonialisation littéraire - Numérisation des livres et des documents d’archive - Humanités numériques - Relation entre l’éditeur et l’écrivain (Correspondances) - Témoignages d’éditeur, d’auteur, de lecteur et de libraire - Droits d’auteur - Voix d’archiviste - Histoire du livre et de l’édition - L’édition littéraire - L’édition théâtrale et le marché éditorial - Enseignement de l’archive - Collections et genres littéraires, etc.

Responsables de l’atelier :

Umut Incesu, Université Western, uincesu@uwo.ca

Tetzner Leny Bien Aimé, Université Western, tbienaim@uwo.ca

Les propositions (250-300 mots) sont à envoyer au plus tard le 15 décembre 2020 aux responsables de l’atelier.

Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message des responsables de l’atelier avant le 15 janvier 2021 les informant de leur décision. L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer à cet atelier. Il est également d’usage de régler les frais de participation au Congrès des Sciences humaines ainsi que les frais de conférence de l’APFUCC. Ils doivent être réglésavant le 31 mars 2021 pour bénéficier des tarifs préférentiels. La date limite pour régler les frais de conférence et l’adhésion est le 9 avril 2021. Passé cette date, le titre de votre communication sera retiré du programme de l’APFUCC. Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication pour le colloque de 2021. Toutes les communications doivent être présentées en français pour l’APFUCC.

Bibliographie indicative

