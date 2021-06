Pierre Jean Jouve : dans l'atelier de l'écrivain

Dorothée Cooche-Catoen (dir.)

Hermann, 2021

*

39 EUR

ISBN : 9791037008435

540 p.

*

Pour des écrivains et des artistes d’hier et d’aujourd’hui, Pierre Jean Jouve reste une référence privilégiée. Quelles leçons ce grand écrivain, romancier, poète, musicologue, critique et traducteur nous a-t-il léguées ?

« L’atelier » d’un artiste n’est-il pas un lieu qu’il est indispensable d’explorer ? C’est cette visite que se propose de présenter cet ouvrage, issu d’une manifestation scientifique internationale qui eut lieu en mars 2018 à l'université d'Artois. A travers 23 contributions d'enseignants-chercheurs, mais aussi de poètes et d'artistes, sont abordés 5 thèmes principaux qui permettent de à mettre en lumière l’importance de cet écrivain qui apparaît non seulement comme l’un des pères fondateurs de la poésie contemporaine, mais aussi comme un précurseur dans l’art du roman moderne et de la critique d’art.

Dorothée Cooche-Catoen est docteur ès lettres. Elle enseigne la communication et les techniques d’expression écrite et orale en IUT, à l'université d'Artois. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur Pierre Jean Jouve et sur l’interaction de ses discours romanesques avec les écrits bibliques.