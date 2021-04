Lancement de CYRANO, une nouvelle plateforme video 100% théâtre au service des enseignants

Théâtral magazine et sa rédaction ont conçu une plateforme Svod à visée éducative : www.cyrano.education

Théâtral magazine a toujours intégré dans sa ligne éditoriale la dimension éducative du théâtre et a développé plusieurs rubriques à destination des enseignants et de leurs élèves. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il était urgent que les 70.000 professeurs de français, de lettres et de théâtre, et les 6 millions de collégiens et lycéens qui ne peuvent plus aller au théâtre, puissent disposer d’un outil qui les accompagne dans leur pratique et découverte du théâtre.

CYRANO propose en accès libre les captations intégrales de pièces en lien avec le programme scolaire (telles que L’école des femmes, l’ile des esclaves, Le malade imaginaire, Juste la fin du monde...) ainsi que des compléments éducatifs (interviews, extraits, ...) pour éclairer l’œuvre étudiée. En partenariat avec le Réseau Canopé et Théâtre en Acte, Cyrano propose également l’accès à des ressources pédagogiques. C'est gratuit et sans engagement.

CYRANO n’a pas vocation à se substituer à l'expérience du théâtre vivant, mais la complète, la prolonge, l’étend au delà de la scène avec un autre regard et un autre medium. Nous mettons à disposition de tous un outil simple d’utilisation qui participe de la démocratisation et facilitation de l’accès à la culture. Cyrano, c’est le lien digital entre le théâtre et son public, et pour les élèves qui visionneront des pièces en version intégrale, Cyrano c’est « le théâtre dans ma classe ».

Accès direct au catalogue…

*

Pour utiliser CYRANO, il suffit de s’enregistrer avec l’adresse mail académique et de choisir son mot de passe. Les enseignants peuvent utiliser CYRANO dans l’enceinte de leur établissement, sur tout support mais aussi chez eux pour préparer les cours. L’utilisation du service est gratuite et sans engagement.

Pour les enseignants francophones hors de l'espace académique français, écrire à contact@cyrano.education. Un code de libre accès leur sera aussitôt créé.

*

(Illustr.: Valérie Dréville est Phèdre, m.e.s. Luc Bondy, Vidy-Lausanne, 1998).