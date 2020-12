Cum finis. Femmes aux confins d’elles-mêmes



Dans le cadre de la publication de son prochain numéro, la revue en ligne TraHs (Trajectoires Humaines Transcontinentales) lance un appel à contributions.



La situation inédite dans laquelle le monde se trouve actuellement confronté avec l’épidémie de COVID 19 nous oblige à faire face à des mesures sanitaires qui bouleversent notre rapport à la société. L’instauration de confinements dans de nombreux pays a ou aura des impacts sur nos conditions de vie, notre économie, notre rapport au réel, nos relations sociales et interroge également plus largement notre posture face aux politiques publiques. Nombreuses études ont d’ores et déjà montré que la population féminine était identifiée comme faisant partie des citoyens les plus « vulnérabilisés » par cette situation.

C’est précisément cette expérience de laboratoire in vivo comme la définit Stéphane Beaud professeur en Sciences Politiques qu’implique un confinement quel qu’il soit que nous souhaitons sonder dans le prochain numéro de la revue Trahs. Si les articles relatifs à la crise sanitaire que nous partageons tous actuellement sont les bienvenus, nous cherchons plus largement à nous intéresser au phénomène du confinement en tant qu’expérience de coupure avec le monde à travers le prisme de situations féminines, que cet isolement ait été subi ou délibérément choisi. Nous souhaitons en effet partir de l’étymologie même du terme « confinement » qui en latin se rapporte au terme « confinis » (=qui a la même limite) et qui est composé de « cum » (=avec) et de « finis » (=limite, frontière) et qui renvoie de fait à une forme de relégation.

Il s’agit donc de décrypter des expériences de confinement qui peuvent relever de différentes typologies. Autrement dit, il est attendu d’analyser à travers l’histoire de l’humanité, que ce soit en Europe ou sur d’autres continents, et dans une perspective interdisciplinaire, des exemples probants de femmes « confinées » telles que : les recluses ou religieuses, les détenues et incarcérées, les séquestrées ou otages, les aventurières de l’extrême, mais aussi des femmes qui pour des raisons de santé se trouvent prisonnières de leurs corps ou de leur esprit, qui d’une manière ou d’une autre vivent leur existence comme un carcan. Nous pourrons de la sorte appréhender le confinement sous différents angles : celui de de la violence, de l’introspection, de la résilience, de l’ascétisme, de la maladie... La femme, confrontée à une zone frontière, dans une telle situation d’isolement, peut y vivre soit une expérience dramatique, punitive, sadique, initiatique, « préventive » ou encore cathartique. Pour autant il convient de démontrer comment cette expérience qui toujours la pousse dans des retranchements psychologiques interroge directement la phénoménologie et son rapport d’être au monde mais au-delà d’être à soi. Autant de portraits de femmes qui sous des angles différents se retrouvent aux confins d’elles-mêmes.

De plus, nous tenons à préciser que le numéro pourra prêter un intérêt tout particulier aux articles visant à considérer l’épreuve du confinement comme révélatrice des inégalités entre sexe. De façon générale, les articles doivent décrypter et analyser en quoi ces différentes expériences de confinement modifient-t-elles les comportements humains et interrogent-elles l’éthique. Quels enjeux et impacts l’expérience de l’isolement engagent-ils ? Cette dernière est-elle toujours source d’une crise psychique et de panique morale ?

*

Nous invitons donc les contributeurs à nous faire parvenir, au plus tard le 30 mars 2021, leur article intégralement rédigé à :

Dominique Gay-Sylvestre : dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr, directrice de la revue

Et à Marie-Gersande Raoult : mgraoult@aol.com, coordinatrice du numéro

Les articles peuvent investir le champ historique, sociologique, anthropologique, littéraire, artistique et s’appuyer sur des faits historiques, des faits divers, des crises sanitaires ou encore des fictions.

Nous remercions les contributeurs de respecter les normes de publication de la revue (voir : https://www.unilim.fr/trahs/89).

L’avis de recevabilité de leur contribution, établi par le comité scientifique, sera communiqué dans le courant du mois d'avril pour une publication en ligne fin mai 2021.