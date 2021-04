Rouen

Corneille de circonstance : l’auteur et son personnage

Journée d’études et publication collective sur les pièces de circonstance consacrées à Corneille, XVIIe-XXe siècles

Université de Rouen Normandie

CÉRÉdI

25 mars 2022

PRÉSENTATION

Pierre Corneille a, dès son vivant, fait l’objet d’appropriations critiques et littéraires[1]. Le projet envisage non les réécritures, adaptations et autres pastiches des œuvres et des personnages du théâtre de Corneille, non les commentaires, essais et lettres sur l’auteur, mais la construction d’un Corneille-personnage à travers des titres aussi divers que :

Les Deux Corneille, La Maison de Corneille, Le Mariage de Corneille, La Fête de Corneille ou Pierre et Thomas Corneille à Rouen, Une Matinée des deux Corneille, La Nièce de Corneille chez Voltaire, Racine chez Corneille ou la Lecture de Psyché, La Centenaire de Corneille ou le Triomphe du génie…

Si le succès de ses pièces assure au dramaturge une postérité certaine, sans cesse ravivée par les mises en scène et les commentaires critiques, c’est par le bais de la querelle du Cid ainsi que dans les « parallèles de Racine et Corneille[2] » que l’auteur devient personnage, emblème d’une certaine conception du théâtre, du dramaturge, de son époque, mais aussi de l’histoire littéraire, saisie sous l’angle de l’anecdote sur-signifiante. Aussi les pièces sont-elles de registre, de style et de qualité diverses, tant le Grand Corneille intègre très tôt la liste de distribution de pièces souvent très courtes, pièces en un acte, pièces de circonstance ou de commande, auxquelles il confère alors parfois jusqu’à leurs titres, auréolés de sa célébrité.

Rédigées à l’occasion de fêtes particulières, comme la Fête Corneille, donnée à Rouen tout au long du XIXe siècle, insérées dans la programmation de festivals ou encore de célébrations d’anniversaires (centenaires, bicentenaires…), ces pièces servent à la commémoration du dramaturge, en tant qu’auteur, en tant que Rouennais, en tant que dramaturge français du « Grand Siècle », et en fabriquent une image composite de scènes d’intimité familiale et de scènes d’exposition du génie créateur. Des travaux importants ont déjà été menés, sur une partie de cette fabrique qui au XIXe siècle en fait un « modèle du dramaturge romantique », quand ce n’est pas un « héros de théâtre romantique[3] », dans une intéressante juxtaposition du dramaturge et du personnage. Nous souhaitons ouvrir la réflexion à une périodisation plus large, permettant d’aborder les permanences autant que les variations d’un Corneille-personnage.

Plus que l’image en cours de création d’un auteur voué à devenir canonique et emblématique du théâtre « classique », nous aimerions interroger la circonstance elle-même, en tant qu’elle se constitue autour d’un dramaturge qu’elle contribue à patrimonialiser. Concomitantes, la fabrique de Corneille et la fabrique de l’événement par la circonstance nous invitent à mettre au jour les enjeux politiques, littéraires, médiatiques de cette dernière. Anecdotique et temporaire, contingente et dépendante de l’occasion, la « circonstance » ne s’insère pas moins dans une histoire littéraire, comme en témoigne sa longue présence dans les manuels et anthologies.

En effet, la célébration d’auteurs par le biais de pratiques littéraires, à l’instar du théâtre (comique ou sérieux, populaire ou savant, dimension également à interroger), mais aussi parfois de la poésie encomiastique, plus rarement de romans, participe de la construction d’une histoire littéraire par la circonstance, mais aussi d’une histoire politique et culturelle. Ainsi, du milieu du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle, quelles célébrations se saisissent de Corneille, et à quelles fins ? Quelles productions sont commandées, sur quels fondements, avec quelles intentions ? Quels enjeux du choix d’un Corneille comique, tragique, vaudevillesque dans les pièces écrites pour ces circonstances ? Quelles idées – politiques, esthétiques, poétiques, stylistiques – sont soutenues par ces « appropriations » de Corneille que sont les pièces de circonstances ?

L’exemple de Corneille nous permettra ainsi de poser les premiers jalons d’une histoire littéraire envisagée par le prisme de la circonstance, des événements publics et privés qui se construisent en fabriquant une image des auteurs et de leurs œuvres, au sein même d’œuvres nouvelles.

PROPOSITIONS

Les propositions de communications, accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont attendues pour le 30 septembre 2021 et sont à envoyer à :

La journée d’études aura lieu le 25 mars 2022 à l’Université de Rouen.

NOTES

[1] Voir Myriam Dufour-Maître (éd.), Appropriations de Corneille, Rouen, Publications numériques du Cérédi, 2014.

[2] Voir Emmanuelle Mortgat-Longuet, « Aux origines du parallèle Corneille-Racine : une question de temps », dans Jean Racine, 1699-1999, Paris, PUF, 2004, p. 703-717.

[3] Voir Myriam Dufour-Maître et Florence Naugrette (éds.), Corneille des Romantiques, Rouen, PURH, 2006, et en particulier l’article de Roxane Martin, « La figure de Corneille dans le théâtre du XIXe siècle : Pierre Corneille, modèle du dramaturge romantique ? »