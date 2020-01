Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry (RS/SI)

Numéro spécial

L’anniversaire de la mort de Roland Barthes en 2000 avait entamé la panthéonisation, le centenaire de la naissance en 2015 a démultiplié les hommages : banalisation de l’adjectif « barthésien », réédition de textes, innombrables colloques de la Chine à l’Amazonie, biographies extensives, sites Internet, revue dédiée, exposition et même timbre-poste, toute une mythologie est en place. Du Barthes structuraliste austère au « second Barthes », pathétique et romanesque, les études littéraires et plus largement critiques, tout autant que la création contemporaine, se déclarent tributaires d’un Barthes utilisé pour penser les chagrins d’amour et les réseaux sociaux, l’autofiction et les écritures du deuil, la sémiologie politique et le cinéma, les études culturelles et la question du réalisme. Cette révérence tend à éclipser toute discussion : alors que le discours barthésien avait fait violement polémique, qu’il avait ouvert plus d’un front, alors que le style pour le moins difficile, les options théoriques radicales, les choix très particuliers de corpus, les engagements ou silences politiques posent question, nulle voix ne semble vouloir questionner l’héritage barthésien depuis la belle Lettre à Roland Barthes de Jean-Marie Schaeffer et la biographie de Tiphaine Samoyault. Or les silences biographiques restent nombreux, les aventures idéologiques étonnantes, les inflexions théoriques parfois déconcertantes et le vocabulaire théorique exigeant : récupérée comme moderne autant que comme anti-moderne, invoquée par la sémiologie autant que par une philosophie sceptique, la pensée barthésienne fait-elle vraiment consensus ?

Ce numéro de Recherches sémiotiques vise à arracher Barthes, lui-même volontiers batailleur, au risque de l’anomie intellectuelle et de l’hagiographie morale. Admirer Barthes impose aussi de penser contre Barthes et de discuter une œuvre pour en mesurer l’intensité, qu’il s’agisse de revenir sur les polémiques avec l’histoire littéraire ouvertes par l’aventure de la Nouvelle Critique, de contester l’héritage théorique de la sémiologie, de s’interroger sur les contradictions et les mauvaises fois barthésiennes, de discuter le vocabulaire de l’œuvre ou ses présupposés idéologiques, d’analyser sa pertinence ou son obsolescence dans les débats contemporains à l’heure du retour au récit et des guerres culturelles. C’est aussi comprendre que les usages de Barthes ne sont pas neutres : à chacun son Barthes, car s’adosser contre Barthes, en tirer autorité, faire son marché entre le Barthes structuraliste orthodoxe et le Barthes essayiste dilettante, c’est opérer des choix critiques et politiques, c’est défendre des formes, des styles critiques, des options épistémologiques fortes, c’est procéder à des traductions, risquer des trahisons. L’heure est venue de bousculer le monument pour rendre vie à l'œuvre, de discuter l’héritage pour mieux rouvrir les débats, de rendre hommage en interpellant.

Numéro coordonné par Alexandre Gefen (CNRS/Université Sorbonne-Nouvelle)

Calendrier :

Résumés : 1er avril 2020 à envoyer à Alexandre Gefen gefen@fabula.org et Martin Lefebvre martin.lefebvre@concordia.ca

Accord préliminaire sur la base du résumé : 1er mai 2020

Articles définitifs (en français ou en anglais) à rendre 1er octobre 2020 accompagnés d’un précis/résumé, d’une brève notice biographique et d’une série de 4 à 5 mots-clés à envoyer à Alexandre Gefen gefen@fabula.org et Martin Lefebvre martin.lefebvre@concordia.ca

Publication début 2021

Longueur des articles 8-12 000 mots

Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry (RS/SI)

Special Issue

Against Barthes

In 2000, the commemoration of Roland Barthes’ death twenty years earlier led to a concerted canonization of his work. Fifteen years later, in 2015, the hundredth anniversary of his birth paved the way to more praises and celebrations: minor essays by Barthes were reedited, the adjective “Barthesian” was used any which way, innumerable conferences were held everywhere including China and the Amazon, an extensive biography was published, dedicated journals and websites appeared, not to mention an exhibit and a even a postage stamp in his likeness. In short, an entire mythology was set up. Whether it is the more austere structuralist Barthes, or the “second” Barthes, marked by pathos and the romanesque, literary and critical studies, as well as contemporary creators all claim their lineage to him when probing such topics as the sufferings of the heart and social networks, autofiction and grieving, political semiology and film, cultural studies and the question of realism. But such reverence tends to obliterate all discussion. While back in the day Barthes’s writings were violently polemical, working on several battlefronts in a style meant to be difficult, calling on radical theoretical options, his careful choice of corpuses, his political engagements toward certain issues — and lack of engagement in others — all raise important questions. Today, however, hardly anyone, save perhaps Jean-Marie Schaeffer in his splendid Lettre à Roland Barthes, seems to question or challenge what Barthes has bequeathed us. Yet several facets of Barthes’ biography are still veiled, some of his ideological battles are questionable, aspects of his theoretical work are disconcerting and his theoretical language is often ambiguous or vague. Celebrated both as “modern” and as “anti-modern”, adopted both by semiologists and thinkers devoted to a hermeneutics of suspicion, Barthesian thought is only falsely consensual.

This issue of Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry seeks to wrench Barthes away from the state of intellectual anomie and moral hagiography he currently finds himself in. To think against Barthes implies discussing his work in order to properly measure its intensity, whether by revisiting the controversies that la Nouvelle Critique engaged in with regards to traditional literary history; by contesting the theoretical underpinnings of Barthesian semiology; by questioning the contradictions and arguments made in bad faith; by questioning Barthes’ lexicon and its ideological presuppositions; or by considering in what ways it may still be pertinent and where it has become obsolete in contemporary debates surrounding the culture wars and the rise of “storytelling.” It also implies that we recognize that references to Barthes are not neutral gestures. Whether one stands against Barthes or finds authority in him, or else opts for “Barthes-the-structuralist” instead of the dilettante essayist, these are critical and political choices. Such decisions bolster a set of forms, of critical styles, of epistemological options, but they also are a reworking of Barthes’ thinking and possible betrayals of it. Time has come to shake up the “monument” that Barthes has become, to make his thinking come alive once more by discussing our use of it, the different interpretations it can give rise to, and to track down its ambiguities and contradictions — in other words: to discuss all that Barthes has left us in order to reopen the conversation.

Special issue edited by Alexandre Gefen (CNRS/Université Sorbonne-Nouvelle)

Calendar:

Abstract: April 1 2020 (by email to Alexandre Gefen gefen@fabula.org and Martin Lefebvre martin.lefebvre@concordia.ca)

Preliminary agreement on the basis of the summary: 1 May 2020

Final articles (English or French) to be submitted on October 1 2020 with each article to be accompanied by a summary, a short biographical note and a series of 4 to 5 keywords. (by email to Alexandre Gefen gefen@fabula.org and Martin Lefebvre martin.lefebvre@concordia.ca)

Publication beginning of 2021

Article length: 8,000-12,000 words

Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry (RS/SI)

PROTOCOLE DE RÉDACTION

I. DÉPÔT DU MANUSCRIT AUPRÈS DE LA RÉDACTION :

RS/SI ne publie que des articles de recherche substantiels et originaux n’ayant fait l’objet d’aucune publication antérieure en version papier ou électronique. La longueur moyenne des manuscrits soumis varie entre 6000 et 8000 mots (des articles plus longs peuvent toutefois être parfois acceptés pour publication). L’article est paginé, mis en page à interligne double dans la police typographique Times 12 points. Une version électronique sur logiciel Word doit être soumise par courrier électronique à l’attention du rédacteur en chef. L’article est accompagné d’un résumé bilingue français/anglais (8-10 lignes), de mots clés (3-4) destinés à l’édition de la version électronique et d’une notice bio-bibliographique (5-10 lignes rédigées dans la langue de l’article) faisant mention du statut professionnel, du département d’affiliation, des principaux intérêts de recherche et publications.

II. PRÉSENTATION DU MANUSCRIT :

Les renvois et notes font suite à l’article, sont numérotés en ordre croissant d’apparition et sont réservés à des commentaires substantiels et non à l’énumération de références bibliographiques. Les auteur(e)s sont prié(e)sd’éviter les renvois automatiques.

La référence bibliographique à l’intérieur du texte s’inscrit entre parenthèses dans le corps du texte et/ou dans une note explicative et contient le nom de l’auteur(e), la date de publication et, le cas échéant, le numéro de la page :

... citation (Piaget 1978 : 25).

... comme le remarque Fernande St-Martin (1987 : 120), + “citation”. ... (voir Piaget 1978).

Diagrammes, tableaux, photos et illustrations : les diagrammes et autres tableaux, photos, illustrations sont fournis, avec leur légende, sur des fichiers électroniques à part, dans des formats reconnus (Word, TIFF, JPEG, PNG, PICT ou PDF) et leur emplacement est clairement indiqué dans le texte.

Droits de reproduction : les auteur(e)s qui accompagnent leur article de photos ou de reproductions d’oeuvres picturales, pour lesquelles existent des droits de reproduction, doivent eux-mêmes s’acquitter de ces droits.

III. BIBLIOGRAPHIE

Tout article contient une bibliographie complète qui lui fait suite et qui comprend la liste exhaustive des ouvrages cités, classés alphabétiquement par nom d’auteur(e)s. Lorsque plusieurs ouvrages d’un(e) même auteur(e) sont cités, l’ordre d’apparition pour les entrées est fait dans l’ordre chronologique (du texte le plus ancien au plus récent).

Afin d’éviter les retards de production, les auteur(e)s sont priés de respecter le protocole de rédaction et de porter une attention accrue aux renvois et aux références bibliographiques afin d’assurer une juste concordance entre eux. Les entrées bibliographiques suivront le modèle suivant :

Monographies :

NOM DE FAMILLE de l’AUTEUR(E) , INITIALE du PRÉNOM.

(Année) Titre du livre. Ville : Maison d’édition. MOHOLY-NAGY, S. (1972) Ein Totalexperiment. Mainz : Florian

Kupferberg.

JAKOBSON, R. (1994 [1963]) Essais de linguistique générale. N. Ruwet (trad.), Paris : Minuit.

DE GERANDO, J-M. (1967 [1800]) Des signes et de l’art de penser considérés dans leurs rapports mutuels. 4 Volumes. A. Bass (trad.), Paris : Goujon-Fuchs-Henrichs.

Ouvrages collectifs et Anthologies :

NOM DE FAMILLE de l’AUTEUR(E) , INITIALE du PRÉNOM. (Année) “Titre de l’article” In Titre du livre. Initiale de l’éditeur, Nom de Famille (Ed. et/ou trad.), Ville : Maison d’édition : Pages.

SAVAN, D. (2002) “La théorie de l’émotion selon Peirce”. In Questions de sémiotique. A. Hénault (Éd.), Paris : PUF : 681-702.

FRANCOEUR, L. (1989) “Le statut pragmatique du texte de fiction”. In Semiotics and Pragmatics. G. Deladalle (Éd.), Amsterdam : John Benjamins : 397-406.

PLEYNET, M., et THIBODEAU, J. (1970) “Economical – Ideological – Formal”. In May ’68 and Film Culture. Interview par Gérard Leblanc. S. Harvey (Ed.); E. Noujiam (trad.), London : British Film Institute : 149-170.

TORTAJADA, M. (2013) “Bergson au croisement des dispositifs de vision

(XIXe-XXe siècle)”, conférence internationale “Le cinéma de Bergson : Image – Affect – Mouvement”, École normale supérieure – Université de Paris Ouest – Nanterre, 16-18 mai, (article à paraître).

Périodiques :

NOM DE FAMILLE de l’AUTEUR(E), INITIALE DU PRÉNOM. (Année) “Titre de l’article”. In Titre du périodique. Initiale de l’éditeur, Nom de Famille (Ed. et/ou trad.), (Volume) Numéro : Pages.

PARRET, H. (2000) “La reddition et l’adresse. Les esthétiques de Clément Greenberg et de Thierry de Duve face à Kant”. In Visio (5) 2 : 9-50.

GEORGES-MICHEL, M. (2011) “Henri Bergson Talks to Us About Cinema”. In Cinema Journal (50) 3. L.-G. Schwartz (Intro. et trad.), : 79-82.

Périodiques : Numéros thématiques cités en entier :

CINÉMAS (14) 1. (2003) “Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps)”.

Articles de journaux signés :

LÉVESQUE, C. (2014) “Défense de nourrir les pauvres”. In Le Devoir,

Montréal 13 novembre : A4. Articles de journaux non-signés :

“Le cinématographe de MM. Auguste et Louis Lumière”. (1895) In La Nature 17 août (1159) : 216

World Wide Web :

FISETTE, J. (1996) “Pour une pratique du signe linguistique”. In Le Référent. Sémiotique appliquée / Applied semiotics (2) Toronto : University of Toronto. www.chass.utoronto.ca/french/as-sa. (visité le 27 août 2006).

Blogues :

DEGLISE, F. (2014) “Le monde de l’art appuie Edward Snowden”. In Le Devoir, Montréal 11 novembre. http://www.ledevoir.com/international/etats- unis/423684/reperes-defense-de-nourrir-les-pauvres (visité le 13 novembre 2014).

Articles et Actes de colloques non-publiés :

TORTAJADA, M. (2013) “Bergson au croisement des dispositifs de vision (XIXe-XXe siècle)”, Conférence internationale“Le cinéma de Bergson : Image – Affect – Mouvement”, École normale supérieure – Université de Paris Ouest – Nanterre, 16-18 mai, (non-publié).

Entrevues de recherche non-publiées :

JONES, CLIFFORD. Entrevue par Justine Lemos. Lakeport : CA, 1er avril

2013 et 28 novembre 2013. Thèses de doctorat :

VAILLANCOURT, D. (1992) Autour de la religieuse série, figure et sémiotique du lecteur : pour une lecture sérielle de Marie de l'Incarnation, de Laure Conan et d'Anne Hébert. Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.

IV. ÉPREUVES ET EXEMPLAIRE D’AUTEUR(E)S :

Épreuves : un jeu d’épreuves de leur article sera envoyé aux auteur(e)s pour être soumis à une révision finale. Si des corrections s’avèrent nécessaires, les épreuves corrigées seront retournées à la rédaction dans les délais spécifiés dans la correspondance accompagnant l’envoi. Seules des corrections mineures peuvent être apportées au texte à cette étape.

Exemplaire d’auteur(e)s : un exemplaire du numéro dans lequel est publié l’article et trois (3) tirés à part seront envoyés à chacun(e) des auteur(e)s.

Les auteur(e)s sont prié(e)s de nous faire parvenir leurs documents aux adresses postale et/ou électronique suivantes :

RS/SI

Martin Lefebvre, Rédacteur en chef École de cinéma Mel Hoppenheim FB-319, Université Concordia

1455 de Maisonneuve ouest

Montréal (Québec) Canada, H3G 1M8 Téléphone : (514) 848-2424 #4337 Courriel : RSSI@algol.concordia.ca

Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry (RS/SI) STYLE SHEET

I. SUBMISSION OF AN ARTICLE TO THE EDITOR :

RS/SI publishes original research articles written in French or in English. Theses essays are not to have been previously published in print or electronically. The length of submitted manuscripts averages between 6000 and 8000 words double- spaced (longer essays may occasionally be accepted for publication). Pages should be numbered and the text written in Times 12 point font. Authors are requested to submit an electronic version of their article, in Word format, through e-mail attachment. Articles should be accompanied by an abstract (8-10 lines, submitted in both English and French if possible), by a list of keywords (3-4) for the electronic version — and a bio-note (5-10 lines in the language of the essay).

II. PREPARATION OF THE MANUSCRIPT :

Endnotes are included at the end of the text and are numbered consecutively and used exclusively for comments and not for providing bibliographical references. Please avoid using automatic footnote/endnote function.

References cited directly or indirectly in the body of the text or in the endnotes should appear in brackets. References must contain the cited author’s last name, the date of the publication of the cited text, and the page number of the quotation or indirect quotation :

... quotation (Piaget 1978 : 25).

... as Johansen (1987 : 120) explains, + “quotation.” ... (see Piaget 1978).

Diagrams, tables, photos and illustrations : Visual materials (as well as accompanying captions) must be submitted on as separate electronics files (Word, TIFF, JPEG, PNG, PICT or PDF files). The text must clearly indicate where they are to be inserted.

Reproduction rights : Authors are responsible for acquiring reproduction rights of copyrighted material and for the payment of any fees required for the acquisition of such rights.

III. BIBLIOGRAPHY

All citations in the text must be listed fully in a bibliography section at the end of the manuscript. Entries are listed by alphabetical order of authors, with complete bibliographical details. When there are several entries for a single author, entries should appear in ascending chronological order starting with the most ancient title. Journal titles must be given in full, as must book titles.

Authors are asked to carefully verify their manuscripts before submission in order to prevent delays at the proof stage. In particular, they are asked to make sure that in-text citations match bibliography entries. Bibliographical entries should use the following model :

Monographs :

AUTHOR LAST NAME, Initials First name. (Date) Title of book. City :

Publisher.

BAKER, G., and HACKER, P.M.S. (1985) Wittgenstein. Rules, Grammar and Necessity. Oxford : Basil Blackwell.

APPEL, K.-O. (1995 [1981]) Charles S. Peirce. From Pragmatism to Pragmaticism. New intro by author. J.M. Krois (trans.), New Jersey : Humanity Press.

MOHOLY-NAGY, S. (1972) Ein Totalexperiment. Mainz : Florian Kupferberg.

Essays in Anthologies :

AUTHOR LAST NAME, Initials First name. (Date) “Title of article”. In Title of book. Editor Initial and Last Name (Ed. and/or trans.), City : Publisher : Page numbers.

WINNER, T.G. (1994) “Peirce and Literary Studies With Special Emphasis on the Theories of the Prague Linguistic Circle”. In Peirce and Value of Theory. H. Parret (Ed.), Amsterdam : John Benjamins : 277-299.

PLEYNET, M., and THIBODEAU, J. (1970) “Economical – Ideological – Formal”. In May ’68 and Film Culture. Interview by Gérard Leblanc. S. Harvey (Ed.), E. Noujiam (trans.), London : British Film Institute : 149-170.

Essays in Serial Publications (Journals) :

AUTHOR LAST NAME, Initials First name. (Date) “Title”. In Title of Serial (Volume number) Issue number. Editor Initial and Last Name (Ed. and/or trans.), : Page numbers.

JOHANSEN, J. D. (1996) “Iconicity in Literature”. In Semiotica (110) 1-2 : 37-55.

GEORGES-MICHEL, M. (2011) “Henri Bergson Talks to Us About Cinema”. In Cinema Journal (50) 3. L.-G. Schwartz (Intro. and trans.), : 79- 82.

Entire Issue of Serial Publication :

CINÉMAS (14) 1. (2003) “Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps)”.

Signed Newspaper Articles :

MUISE, M. (2014) “Holocaust Survivor Moved by ‘Fear of Forgetting’”. In

The Gazette, Montreal November 10 : A15. Unsigned Newspaper Articles :

“Le cinématographe de MM. Auguste et Louis Lumière”. (1895) In La Nature 17 août (1159) : 216

World Wide Web :

ANDACHT, F. (2000) “A Semiotic Framework for the Social Imaginary”,

http://members.door.net/arisbe/menu/library/aboutcsp/andacht/socimagn.html

(accessed, August 31, 2006). Blogs :

DEGLISE, F. (2014) “Le monde de l’art appuie Edward Snowden”. In Le Devoir, Montréal 11 novembre. http://www.ledevoir.com/international/etats- unis/423684/reperes-defense-de-nourrir-les-pauvres (accessed, Novembre 12, 2014).

Unpublished Conference Papers :

TORTAJADA, M. (2013) “Bergson au croisement des dispositifs de vision (XIXe-XXe siècle)”, International Conference “Le cinéma de Bergson : Image – Affect – Mouvement”, École normale supérieure – Université Paris Ouest – Nanterre, May 16-18 (Unpublished conference paper).

Unpublished Research Interviews :

JONES, CLIFFORD. Interview by Justine Lemos. Lakeport : CA, 1 April 2013 and 28 November 2013.

Ph.D. Dissertations :

MEDURI, A. (1996) Nation, Woman, Representation : The Sutured History

of the Devadasi and her Dance. Ph.D. diss., New York University. IV. PROOFS AND COMPLEMENTARY COPIES :

Proofs : Authors will receive a hard copy of proofs and will be asked to read for minor corrections only. Proofs will be returned to RS/SI by dates determined by the Editorial Committee.

Complementary copies : Contributors will be sent one complementary copy (each) as well as three (3) offprints.

Authors are requested to send all documents and material at the following addresses :

RS/SI

Martin Lefebvre, Editor

Mel Hoppenheim School of Cinema FB-319, Concordia University

1455 de Maisonneuve West

Montreal (Quebec) Canada, H3G 1M8 Phone : (514) 848-2424 #4337 E-Mail: RSSI@algol.concordia.ca