Contrats d'assistant de recherche (programmes de maîtrise et de doctorat en français, University of British Columbia)

Le programme d’études supérieures de français (maîtrise et doctorat) de l’Université de la Colombie-Britannique (University of British Columbia, Vancouver, Canada) accepte désormais les candidatures pour l’année universitaire 2022-2023, et ce jusqu’au 1e janvier 2022.

Nos programmes de maîtrise et de doctorat explorent les langues, littératures et cultures de la France, du Québec et du monde francophone, dans un environnement propice à la curiosité et à la liberté intellectuelles. Notre équipe diverse de professeurs à la réputation internationale se spécialise dans une variété d’approches interdisciplinaires, mêlant les études françaises avec l’histoire, les arts visuels, les études de genre, la linguistique, et bien davantage. Notre approche personnalisée du mentorat et notre communauté dynamique sont fréquemment citées parmi les facteurs qui contribuent le plus au succès de nos étudiants des cycles supérieurs. Nous encourageons tous les candidats éligibles à postuler pour accomplir leurs buts d’éducation et de carrière dans une des toutes meilleures universités canadiennes.

Nous offrons entre autres des bourses d’admission, des financements sur plusieurs années, des prix annuels, ainsi que des postes d’assistants d’enseignement (Teaching Assistant) à nos étudiants de maîtrise et de doctorat. Les étudiants du programme doctoral sont financés à hauteur minimale de $22 000 par an sur une période de quatre ans.

Assistants de recherche

Plusieurs professeurs du programme de français bénéficient de projets de recherche financés et sont ouverts au recrutement d’assistants de recherche. Les candidats (maîtrise ou doctorat) qui s’intéressent aux domaines de recherche suivants seraient donc susceptibles, s’ils sont acceptés dans le programme, de se voir offrir des contrats comme Research Assistant qui augmenteraient leur enveloppe globale de financement :

« Une étude des francophones racialisés de Vancouver » (Marie-Ève Bouchard)

« Imaginaire social, représentation et idéologie en France pendant la Révolution (1789-1799) » (Joël Castonguay-Bélanger)

« Le voyage en Orient de Flaubert (1849-1851) » (Joël Castonguay-Bélanger)

« Récits de la chute : poétique des ruines en littérature française de 1945 au présent » (Vincent Gélinas-Lemaire)

« Genres littéraires du Moyen Âge français (XIe-XIIe siècle) : des études de manuscrits à la théorie cognitive » (Patrick Moran)

« Histoires universelles en français du XVe siècle : entre respect et réinvention de la tradition » (Anne Salamon)

Il n'y a pas de procédure de candidature spécifique pour ces contrats d'assistant de recherche ; nous recommandons donc aux candidats que ces domaines d'étude intéressent de le mentionner dans leurs dossiers de candidature à la maîtrise ou au doctorat.

Pour plus d'informations

Pour plus d’informations, l’annonce générale d’ouverture de la période d’admission (en anglais) se trouve ici : https://www.fabula.org/actualites/ubcs-french-graduate-programs-accepting-applications_104773.php

Toutes les informations sur nos programmes des cycles supérieurs sont consultables à l’adresse suivante : https://fhis.ubc.ca/graduate/

Pour toute question sur nos programmes et la procédure d'admission, veuillez contacter notre directeur des cycles supérieurs, Patrick Moran, à l’adresse suivante : patrick.moran@ubc.ca.