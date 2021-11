En ligne

Appel à communications



Congrès ASMCF 2022



Présence, absence, hybridité : perspectives d’avenir des études françaises et francophones



8-10 septembre 2022 (En ligne)





L’édition 2022 du congrès annuel de l’ASMCF s’inscrit sous le thème des perspectives d’avenir et des concepts de présence, absence et hybridité. Notre objectif sera de mieux cerner l’évolution des cultures et des identités françaises et francophones dans un contexte où le monde entier cherche à faire face au défi présenté par la pandémie de coronavirus et ses conséquences.



Devant les difficultés logistiques encourues par ses membres au cours des deux dernières années et les innovations technologiques en découlant, le congrès 2022 se tiendra en ligne et sera organisé par l’Association.



La recherche ainsi que les modes d’enseignement des Etudes françaises et francophones ont connu des transformations radicales au cours de la dernière décennie. La discipline a accueilli de nouveaux développements tels que la multidisciplinarité, les humanités numériques, la décolonisation des programmes universitaires, le concept de liminarité, le posthumanisme et/ ou l’Anthropocène, l’écocritique et les humanités environnementales. Plus récemment, nos façons d’apprendre, de collaborer, d’enseigner et nos interactions ont été radicalement transformées par de nouveaux paradigmes de présence et d’absence : la pandémie de coronavirus a été accompagnée de profondes modifications dans le monde du travail, et a bouleversé les relations entre les personnes. Elle a également modifié les critères d’attribution des ressources publiques tout comme, pour certains, notre perception de la nature du pouvoir de l’Etat. De plus, le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne nous invite également à élargir notre réflexion sur les rapports de ce pays non seulement avec l’Europe, mais plus particulièrement avec la France et la Francophonie. Cette question est de particulière importance face à la situation des langues vivantes dans les écoles britanniques, avec les sérieuses conséquences dans l’enseignement supérieur qui en découlent. Ces événements récents font ressortir les difficultés ainsi que les possibilités qui se présentent, tout en appelant à une analyse d’éventuels précédents et comparaisons historiques.



Axes potentiels pour les propositions individuelles et les ateliers complets:



· Apparitions de nouvelles perspectives politiques ?



· Perspectives historiques



· Participation dans la vie publique et civique après le coronavirus



· Transformations industrielles et changements dans le monde du travail



· L’équilibre entre travail et vie privée



· Nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement



· L’avenir du français et de la francophonie dans l’enseignement



· Le monde physique contre le monde virtuel



· Relations et interactions



· Nouvelles/ définitions changeantes des notions d’espace, de lieu, et/ ou de matérialité



· Mondes et environnements hybrides



· De l’humain au post-humain



· L’individu contre le groupe



· Nouvelles perspectives pour les (in)égalités entre les genres et/ou les sexualités ?



· Présence and absence, continuité et changement



· Passé, présent, avenir



Nous vous invitons à soumettre vos propositions de communications s’inscrivant dans cette thématique et portant sur la France et la Francophonie post-1789. Les domaines d’intérêts de l’Association relèvent des études littéraires et artistiques, culturelles, post-coloniales, du cinéma et des médias, des sciences politiques et sociales. Toute communication et tout atelier peuvent être donnés en français ou en anglais. Nous encourageons particulièrement les étudiants de troisième cycle à proposer des communications ou des ateliers.



Nous vous encourageons à soumettre des propositions d’ateliers complets (de trois ou quatre intervenant.e.s). Veuillez accompagner vos propositions des noms et des coordonnées (institution, adresse électronique) de tous les intervenants ainsi que de la personne responsable de l’atelier. Les propositions seront également accompagnées des résumés de chaque intervention (250-300 mots par communication), et d’un paragraphe (300 mots) résumant les objectifs de l’atelier proposé.



Veuillez soumettre vos propositions d’ateliers ou vos propositions de communications individuelles (250-300 mots env.) avec une courte notice biobibliographique avant le 28 février 2022 aux deux adresses suivantes : Nicole Fayard : nf11@le.ac.uk et Steve Wharton :mlssw@bath.ac.uk.



L’ ASMCF a le plaisir d’offrir le Postgraduate Essay Prize pour la meilleure communication donnée lors de son congrès annuel. Les étudiants de master ou de doctorat sont invités à rédiger leur communication sous forme d’article et de le soumettre dans un délai de huit semaines après la clôture du congrès. Le.la lauréat.e reçoit un chèque de 100GBP ainsi qu’une invitation à publier l’article dans la revue de l’association Modern and Contemporary France où l’article passe par une évaluation à l’aveugle par les pairs. Tout article soumis à la revue est sujet à une évaluation à l’aveugle. Pour de plus amples informations veuillez contacter Jamie Steele, le responsable des prix de l’Association : j.steele@bathspa.ac.uk.