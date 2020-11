Dans le cadre de sa rubrique « Comptes rendus de colloques », la revue Quaderna (quaderna.org) souhaiterait recevoir des contributions dont les signataires seraient principalement des doctorant·e·s et de jeunes chercheuses et chercheurs, mais pas uniquement.

La revue est transdisciplinaire et articule ses publications au croisement des disciplines et des aires géographico-culturelles anglophones, germanophones, hispanophones et italophones.

Les comptes rendus de colloques et autres événements scientifiques pourront par conséquent porter sur des sujets variés, touchant à la fois ces aires géographico-culturelles ainsi que des disciplines inhérentes aux sciences humaines avec une approche transdisciplinaire.

Vous pouvez poser vos questions et envoyer vos propositions aux co-responsables de la rubrique à l’adresse suivante :

crcolloques@quaderna.org.

Yannick M. BLEC (Paris 8) et Carline ENCARNACIÓN (Toulouse 2)

Co-responsables de la rubrique « Comptes Rendus de Colloques » de Quaderna

