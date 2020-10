Comment faire ? Cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes de demain

Comment faire ?

Cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes de demain

Collectif

Seuil,

Date de parution 10/09/2020

19.90 € TTC

288 pages

EAN 9782021471526

Les catastrophes s’enchaînent, les crises se suivent, les désastres ne se comptent plus. Et un consensus semble s’imposer : il faut changer, bifurquer pendant qu’il est encore temps, emprunter la voie de sortie.

Mais où est-elle, cette issue ? Alors que les derniers mois ont rétréci notre espace physique et diminué notre espace critique, comment retrouver de l’air, du rêve, de la capacité d’action ? Sur quoi faut-il agir ? A quelle échelle et sur quel mode ? Allons-nous laisser passer l’occasion de tout transformer ?

Le Seuil tente, avec cette deuxième livraison des Cahiers éphémères et irréguliers, de nourrir ces interrogations bien légitimes en offrant plus d’une vingtaine de textes, d’entretiens et de dialogues qui à la fois décrivent exactement où nous en sommes et croisent les points de vue (parfois aussi le fer).

Rutger Bregman s’y demande comment profiter de cette crise pour renverser la situation. Pierre Rosanvallon nous invite à inventer de nouveaux outils démocratiques pour faire face à la multiplication des états d’urgence. Aurélie Trouvé débat avec Laurent Jeanpierre et Razmig Keucheyan des stratégies possibles pour sortir du libéralisme. Tandis qu’Arlette Farge ouvre la voie à la littérature en rappelant notre fragilité, Michaël Foessel rappelle que l’infantilisation actuelle n’est qu’une interprétation inepte de ce qu’est la véritable puissance de l’enfance. Emanuele Coccia et Mathieu Potte-Bonneville réfléchissent à la place que nous voulons vraiment donner aux non-humains, interrogation qui a des échos dans les textes des écrivains Benjamin Labatut et Kapka Kassabova.

On ne changera rien sans horizon, ouvrons-le, ouvrons les cahiers !

Sommaire

IL NE FAUT JAMAIS GACHER UNE BONNE CRISE

LA LANGUE DE L'INQUIETUDE

L'ENFANCE CONFINEE

PRENONS GARDE A LA BANALISATION DE L'ETAT D'URGENCE

RETRECISSEMENTS : UNE GEOGRAPHIE MORALE DU (POST)CONFINEMENT

LA PART CONTAMINEE

L'HISTOIRE IMMOBILE DU CORONAVIRUS

RILKE ET L'EPIDEMIE DE FIEVRE APHTEUSE

L'OMS OU LE POUVOIR SUBTIL DE SUBIR L'AMBIVALENCE

COVID-19, L'EMBARRAS DU REEL