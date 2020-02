Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

COLLOQUE PLURIDISCIPLINAIRE « L’ÉCRITURE DE JEAN-MARIE ADIAFFI ENTRE CONSTRUCTION D’IDÉOLOGÈMES ET DÉCONSTRUCTION IDÉOLOGIQUE »

30 & 31 juillet 2020

Porteurs du projet :

KOFFI Ehouman René (UAO)

RABÉ Liagro Charles (UPGC)

ANO Boadi Désiré (UAO)

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire,

UFR Communication, Milieu et Société,

Centre de recherche : Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP)

Ce colloque aurait pu s’intituler « Jean-Marie Adiaffi ou le refus de la mort » tel que le conçoit à juste titre le Professeur Tidjani-Serpos Noureini dans la tribune de la revue Présence Africaine qu’il dédie à l’immortalité d’un génie artistique toujours bouillonnant (Tidjani-Serpos, 2000). C’est en effet le 15 novembre 1999 que s’en allait Jean-Marie Adé Adiaffi dans la présence invisible des mânes auxquels il accorda un culte si important dans sa vie et dans son œuvre. 20 ans déjà ! est-on tenté de s’écrier, tant la persistance de son œuvre dans le champ de la recherche universitaire est restée constante. Un colloque sur son œuvre, qui reste encore peu exploitée malgré l’abondante bibliographie qui lui est consacrée, serait-il de trop ? Question rhétorique assurément ! sinon, comment aborder Adiaffi, l’homme et l’œuvre, sans recourir aux travaux les plus récents en analyse textuelle, discursive, pragmatique, énonciative, sémiotique et stylistique, pour ne citer que les formalismes tutélaires du monde littéraire… ?

On l’aura compris, l’ambition de ce colloque est de rassembler des postures disciplinaires brassant les champs de l’esthétique, de l’humain et de la société. La formation philosophique de l’homme et son attachement aux valeurs traditionnelles africaines, son parcours d’écrivain, de scénariste, de cinéaste et de critique littéraire ivoirien rendent inéluctable cette approche pluridisciplinaire de son œuvre. D’où la double question titulairement énoncée de l’idéologème et de l’idéologie. La première souligne l’enracinement du topos de la textualité dans la socialité des actants concernés par son énonciation. Tout texte en effet est pensé dans son intertextualité comme à la fois texte de la société et de l’histoire. Kristeva relève à ce propos que : « l’idéologème d’un texte est le foyer dans lequel la rationalité connaissante saisit la transformation des énoncés (auxquels le texte est irréductible) en un tout (le texte) de même que les insertions de cette totalité dans le texte historique et social » (Kristeva, 1968 : 104).

L’idéologème est donc pensable comme :

« un microsystème sémiotique-idéologique sous-jacent à une unité fonctionnelle et significative du discours. Cette dernière s’impose, à un moment donné, dans le discours social, où elle présente une récurrence supérieure à la récurrence moyenne des autres signes. Le microsystème ainsi mis en place s’organise autour de dominantes sémantiques et d’un ensemble de valeurs qui fluctuent au gré des circonstances historiques. (Cros, 1998, p. 70) ».

Les traits de ce système intègrent aussi bien la matérialité textuelle et langagière, c’est à dire des signes, des mots, des phrases etc. que des textes entendus comme pré-textes ou pré-praxis et post-textes ou post-praxis, soient antérieurs, soient extérieurs au texte adiaffien. On pense notamment au double ancrage mythologique et mythogénétique qui fonde la « transmutation dialectique » (Ano Boadi, 2015) de l’œuvre d’Adiaffi. Quant à l’idéologie, la deuxième, elle est déconstruite et construite dans l’architecture scripturaire d’Adiaffi (Kain blé, 2013) avec emphase, violence, éclats voire extrémisme (puisqu’il parle avec raison de « la folie des mots »). Celle que l’écrivain a déconstruite et combattue se résume en un mot : impérialisme. On lira l’extrait suivant pour s’en souvenir si l’actualité ne nous rappelle pas suffisamment les travers de ce mode de penser :

« Plus rien ne t’appartient à Bettié, tu entends. Fini ton règne ! […] Qu’est-ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu’est-ce que vous étiez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu’est-ce que vous connaissiez avant nous ? Rien ! Rien ! Voila la vérité. C’est pourquoi nous avons pu vous coloniser. […] Vous étiez des hommes «sans». Sans sens. La France, dans sa générosité infinie, vous a tout apporté: culture, art, science, technique, soins, religion, langue. » La Carte d’identité, p. 32-33.

Le projet politique d’Adiaffi était donc explicite. Sa posture d’engagement citoyen tout autant : Participer aux mouvements de revalorisation de l’identité noire et promouvoir les cultures d’Afrique. Ce faisant, il construisit une idéologie nouvelle faite de concepts tels « le N’zassa », « la folie des mots » et « le bossonisme » (Duchesne, 2000). Ces propos résument d’ailleurs son approche du fait littéraire : « La renaissance littéraire en ce qui nous concerne est la finalité ultime de nos recherches : partir de la spécificité africaine pour trouver de nouvelles formes qui ne soient répétitions béates, ni mimétismes servile et inadapté de l’occident » (Adiaffi, 1983 : 20). C’est sans doute la raison d’un maniement lexical révolutionnaire (Rabé, 2017) et d’un emploi phrastique distorsif où l’auteur a plié le français aux subtilités expressives de sa langue natale, l’agni[1] (Koffi, 2016) pour faire de sa logique syntaxique une logique idéologique (Turmel, 1980).

Les axes suivants, donnés à titre indicatif, seront questionnés en vue de mettre au gout du jour l’héritage de la passion acharnée d’Adiaffi pour la redynamisation de l’Afrique d’une part, et l’actualité de ses propositions stylistiques, esthétiques et idéologiques d’autre part :

Constructions phrastiques et idéologie dans l’écriture adiaffienne ;

Approches stylistiques et lexicologiques dans l’œuvre d’Adiaffi ;

Les idéologèmes comme indices mythocritiques chez Adiaffi ;

Études figurales dans l’esthétique de Jean-Marie Adiaffi ;

Approches sociocritique et symbolique dans l’écriture adiaffienne ;

La catégorisation humoristique chez Jean-Marie Adiaffi ;

La (dé)construction idéologique chez Adiaffi : identités et postures ;

Les fondements philosophiques de l’esthétique adiaffienne ;

Le bossonisme en question : état des lieux et développement ;

L’expression de l’éclectisme culturel chez Adiaffi ;

L’œuvre de scénariste et de cinéaste d’Adiaffi

MODALITÉS DE SOUMISSION

Les propositions seront faites sous forme de résumé en français n’excédant pas 500 signes avec les axes de références, les noms, prénoms, et coordonnées des (co)auteurs et l’institution de rattachement.

Elles sont à envoyer simultanément aux adresses suivantes :

rbecharles@gmail.com ; anoboadi@yahoo.fr

Président du comité d’organisation :

Arsène BLE Kain, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara

[1] « J’ai créé mon style appelé « N’zassa » « genre sans genre » qui rompt sans regret avec la classification classique, artificielle de genre romans, nouvelles, épopée, théâtre, essai poésie […] Selon l’émotion, je choisis « le genre », le langage qui m’apparaît exprimer avec plus de force de puissance ce que je ressens intimement dans mon rapport érotique-esthétique avec l’écriture. », Les naufragés de l’intelligence, « Préface », p. 5. 2