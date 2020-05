Institut Supérieur des Langues de Tunis

Le Laboratoire de Recherche « Langue et Formes Culturelles »

et l’Association ICHARA organisent un Colloque international

Langue et Culture des Sourds

19-20 novembre 2020

Institut Supérieur des Langues de Tunis

Appel à communication (English version below)

Argumentaire

« L’homme pense, sent et vit uniquement dans la langue »[1]. C’est ainsi que W. Humboldt voyait l’étroite relation entre la langue, l’individu, la culture et la société. Une relation développée à travers le concept langue-culture qui présente la langue comme un élément constitutif de l’être humain.

En effet, au-delà de sa fonction communicative, la langue dévoile en nous et par nous notre identité et notre culture ; que cette langue soit verbale ou non verbale, articulée ou signée. Et c’est ce que confirme, par exemple Emmanuelle Laborit, une sourde d’origine française, dans son livre autobiographique, Le Cri de la Mouette en faisant la différence entre le français (écrit) et la langue des signes : « Mon français est un peu scolaire, comme une langue étrangère apprise, détachée de sa culture. Mon langage des signes est ma vraie culture. Le français a le mérite de décrire objectivement ce que je veux exprimer. Le signe, cette danse des mots dans l'espace, c'est ma sensibilité, ma poésie, mon moi intime, mon vrai style »[2].

C’est cette sensibilité et cette intimité entre la langue des signes et le Sourd qui la pratique que nous voulons explorer, dans le cadre de ce colloque, en interrogeant une communauté silencieuse et invisible pour découvrir sa culture peu connue ou méconnue, dans une ère /aire qui se proclame ouverte sur tout et sur tous.

Nous aborderons cette problématique à différents niveaux d’analyse. Nous nous intéresserons dans le volet linguistique à la langue des signes (LS) d’une manière générale et à la LS tunisienne plus particulièrement.

Or, qui dit langue, dit savoir et connaissance. Dans ce cas, quel rôle joue la langue des signes à l’école ? Et que pensent les didacticiens de l’élève Sourd ? Comment envisagent-ils sa scolarisation ?

Le volet culturel s’intéressera non seulement aux manifestations culturelles organisées par ou pour les Sourds, mais également à leur histoire à travers les siècles.

A ces trois volets s’ajouteront d’autres dont l’objectif sera toujours de nous éclairer sur les Sourds, leur perception particulière du monde et sur la place qu’ils occupent aujourd’hui dans la société et à travers les médias.

Les axes de recherche, à titre suggestif et non exclusif :

Linguistique

Langue des signes : Spécificités linguistiques Universalité et particularité Langue à part entière ?

Langue des signes tunisienne : Une langue basique ? Standardisation de la LST Valorisation de la LST Emprunts en LST

Sourd et surdité dans le dit tunisien (proverbes, expressions …)

Interprètes en LST : formation et aboutissements (performances, débouchés…)

Didactique

LS / LST : langue d’enseignement ?

Analphabétisme chez les Sourds tunisiens

Méthode d’enseignement

Outils d’apprentissage

Formateurs : spécificités de la formation

Culturel

Histoire des Sourds : en Tunisie et ailleurs

Manifestations culturelles de, pour et autour des Sourds (théâtre, peinture…)

Ecrits par / sur des Sourds

Personnages sourds illustres (en Tunisie)

Social

Profil du Sourd : Surdité : une différence dans un corps différent Perception du monde différente Logique différente

Problèmes de communication : Sourd-Sourd / Sourd-Entendant (interprètes…) Droit, juridiction et assistance spécifiques pour une communauté marginalisée

Importance de la voix chez les Arabes

Individus marginalisés, fragilisés psychologiquement (taux alarmant de suicide chez les Sourds).

Médiatique

Absence / présence du Sourd : sujet (acteur) / objet

Rôle des médias auprès de la communauté sourde

*

Les propositions de communications peuvent être soumises en français, en arabe ou en anglais Elles doivent être accompagnées d'une brève notice biographique et présentées sous format Word ou compatible : titre, axe thématique, résumé de 500 mots (au maximum), des mots clefs (5 au maximum) et une bibliographie sommaire.

Les communications donneront lieu à une publication en volume, après expertise des textes définitifs par le comité de lecture.

*

Calendrier :

Réception des propositions : 01 septembre 2020

Notification aux auteurs : 10 octobre 2020

Envoi des textes complets des communications : 01 novembre 2020

Travaux du colloque : 19-20 novembre 2020.

*

Comité de lecture :

Mongia Arfa (Université de Carthage, ISLT)

Ouannès Hafiène (Université de Carthage, ISLT)

Hichem Kalfat (Université de Carthage, ISLT)

Manoubia Ben Ghedahem (Université de Carthage, ISLT)

Lilia Beltaïef (Université de Carthage, ISLT)

Selila Mejri (Université de Carthage, ISLT)

Sondes Krouna (Université de Carthage, ISLT)

Malek Saber (Université de Carthage, ISLT)

Boutheina Majoul (Université de Carthage, ISLT)

Sondos Hamdi (Université de Carthage, ISLT)

Asma Dhouioui (Université de Carthage, ISLT)

*

Comité d’organisation :

Lilia Beltaïef

Manoubia Ben Ghedahem

Bootheina Majoul

Tasnim Boucherib

Yosr Salhi

Monoom Riahi

Salma Alkhayat

Frais de participation

Les frais de participation (100 Dinars pour les participants tunisiens, 100 euros pour les étrangers et 50 Dinars pour les étudiants) couvrent les pauses-café, le dossier du colloque, la publication des actes du colloque et un repas festif.

*

Contact :

Coordinatrice : Lilia Beltaïef

Courriel : langueetculturecolloque@gmail.com

*

---------------------------------------------------------------------------------------------

International Conference

Organized by the Research Laboratory LFC (ISLT) and ICHARA Association

Title: Deaf Language and Culture

Date: November19th-20th, 2020

Location: ISLT

Call for Papers

« L’homme pense, sent et vit uniquement dans la langue »[3] [Man thinks, feels and lives only through language]. This is how W. Humboldt considers the close relationship between language, the individual, culture and society. This relationship is developed through the language-culture concept which presents language as a constitutive element of human beings.

Indeed, beyond its communicative function, language reveals in/through us our identity and culture whether this language is verbal or non-verbal, articulated or signed. And this is confirmed, for example, by Emmanuelle Laborit, a deaf of French origin, in her autobiographical book, Le Cri de la Mouette [The Cry of the Gull] in which she sheds light on the difference between French (written) and sign language. She states: « Mon français est un peu scolaire, comme une langue étrangère apprise, détachée de sa culture. Mon langage des signes est ma vraie culture. Le français a le mérite de décrire objectivement ce que je veux exprimer. Le signe, cette danse des mots dans l'espace, c'est ma sensibilité, ma poésie, mon moi intime, mon vrai style »[4]

[My French is a bit academic, like a learnt foreign language, detached from its culture. My sign language is my true culture. French has the merit of objectively describing what I would like to express. The sign, this words’ dance in the space, is my sensitivity, my poetry, my intimate self, my true style].

It is this sensitivity and this intimacy between sign language and the Deaf who practices it that we intent to explore within the framework of this conference, by questioning a silent and invisible community and discovering its little-known culture, in an era / area which claims to be open to everything and everyone.

We will approach this problem at different levels of analysis. We will be interested in the linguistic aspect of sign language (SL) in general and in Tunisian SL in particular.

Language is intimately related to knowledge. In this context, what role does sign language play at schools? And what do teachers of deaf students think? How do they envisage their schooling?

The cultural section will not only focus on cultural events organized by or for the Deaf, but it will also shed light on their history throughout the centuries.

Added to these three perspectives, there will be other explored areas which intend to enlighten us on the Deaf, their particular perception of the world and on the place they occupy today in society and through the media.

Research Areas:

We welcome proposals focusing on, but not restricted to, the following topics:

Linguistic

Sign Language Linguistic specificities Universality and particularity Is it a language?

Tunisian Sign Language State of the TSL: basic language? TSL Standardisation TSL Valorisation Borrowing in TSL

Deaf and deafness in Tunisian colloquial and everyday language (proverbs, expressions…)

Interpreters in TSL: training and achievements (performances, employment…)

Didactic

SL / TSL: could it be used for teaching?

Illiteracy among Tunisian Deaf people

Teaching methods

Learning tools

Trainers: training specificities

Cultural

History of Deaf : in Tunisia and elsewhere

Cultural events of/for/about Deaf (Theatre, painting,…)

Texts by/ about Deaf

Illustrated Deaf characters (in Tunisia)

Social

Deaf Profile : Deafness : difference in a different body Different perception of the world Different logic

Communication problems: Deaf-Deaf / Deaf-Hearing (interpreters…) Law, jurisdiction and specific assistance for a marginalized community

Importance of the voice for the Arabs

Marginalized and psychologically fragilized individuals (an alarming suicide rate in Deaf community)

Media

Absence / presence of Deaf: subject (actor) / object

Role of media in Deaf community

Scientific Committee:

Important Dates:

Abstract submission: 01 September 2020

Notification of acceptance: 10 October 2020

Article submission: 01 November 2020

Work of the conference: 19-20 November 2020.

Participation fees :

The participation fees (100 Dinars for Tunisian participants, 100 euros for foreigners and 50 Dinars for students) cover coffee breaks, the conference file, the publication of the proceedings of the conference and a festive meal.

Contact:

Conference Convener: Lilia BELTAÏEF

Email: langueetculturecolloque@gmail.com

[1]- Wilhelm Humboldt, 2000 [1828], Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage, traduction française, éd. bilingue, Paris, Points Seuil, p.157

[2]E. Laborit, Le Cri de la Mouette, avec la collaboration de Marie-Thérèse Cuny, éditions R. Laffont (1993), éd. Poket Jeunesse, 2003, p.10

[3]-Wilhelm Humboldt, 2000 [1828], Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage, traduction française, éd. bilingue, Paris, Points Seuil, p.157

[4]-E. Laborit, Le Cri de la Mouette, avec la collaboration de Marie-Thérèse Cuny, éditions R. Laffont (1993), éd. Poket Jeunesse, 2003, p.10