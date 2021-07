Colloque International

Transitions et variations mariales du Moyen Âge à nos jours

Università degli Studi di Torino - 26-27 mai 2022

Comment peut-on repenser les modèles culturels face à des événements historiques complexes, parfois imprévisibles, susceptibles de comporter, par delà un sens d’incertitude, des possibilités de développement ?

Sans prétendre répondre à cette question, à la fois actuelle et ambitieuse, ce colloque vise à ouvrir quelques pistes de réflexion, en invitant les chercheurs à se pencher sur l’évolution diachronique de l’un des modèles culturels qui a le plus marqué notre société : la figure de la Vierge Marie.

La vie et les miracles de la Vierge ont été racontés de façons différentes, en donnant lieu à des traditions textuelles et iconographiques qui ont attiré l’attention de théologiens, sémioticiens, philologues, historiens de l’art et de la littérature. Ce colloque – qui s’inscrit dans le sillage d’une série de rencontres scientifiques encourageant les échanges entre les spécialistes des questions mariales (Lorient 2014 ; Dublin 2017 ; Rennes 2019 ; Bucarest 2020) – souhaite promouvoir un dialogue autour des changements socio-culturels qui ont influencé les modalités de représentation littéraire et artistique de la Vierge Marie dans l’espace européen des origines à nos jours. On accordera notamment une préférence aux communications portant sur :

l’étude littéraire, philologique et linguistique d’adaptations et de traductions, témoignant tant des modalités de réception de la matière littéraire ancienne que de sa diffusion par delà les frontières géographiques originaires ;

les aspects textuels, philologiques et iconographiques concernant le passage du manuscrit à l’imprimé de textes en langue vernaculaire ;

le rapport des produits artistiques, littéraires et figuratifs avec les sources patristiques et conciliaires qui ont progressivement redéfini le statut épistémologique de la mariologie et les pratiques cultuelles et artistiques populaires.

*

Les propositions de communication – en français, en italien ou en anglais – comprenant un titre, un résumé d’une dizaine de lignes, une bibliographie sélective et une notice bio-bibliographique, sont à renvoyer au plus tard pour le 31 octobre 2021 à : elisabetta.barale@unito.it et attilio.cicchella@unito.it.

Les propositions seront ensuite soumises à l’approbation du comité scientifique et organisateur qui enverra une réponse aux auteurs avant la fin de l’année.

Comité scientifique et organisateur :

Elisabetta Barale (Università di Torino), Attilio Cicchella (Università di Torino), Paola Cifarelli (Università di Torino), Michela Del Savio (Università di Torino), Massimo Lucarelli (Université Savoie Mont Blanc), Calogero Giorgio Priolo (Università di Torino).