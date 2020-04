Aix-en-Provence

Polyphonie des langages artistiques dans l’œuvre de Samuel Beckett

Colloque international 3 et 4 décembre 2020

Aix-en-Provence – UFR de Lettres et INSPE de l'Université d'Aix-Marseille

En 1999, Lois Oppenheim réunissait une série de contributions sous le titre Samuel Beckett and the Arts : Music, Visual Arts, and Non-Print Media. En 2012, la revue d’études théâtrales Registres publiait, sous la direction de Catherine Naugrette, un numéro hors-série consacré à « Beckett et les autres arts ». Pourquoi revenir de nouveau sur ce même sujet ? D'abord parce que les textes de Beckett, ses phrases, toute son écriture se trouvent irrigués et nourris par sa culture musicale et picturale. Une culture non pas de surface mais qui le constitue, le meut – le voyage en Allemagne en 1937 est organisé autour de la visite des grands musées de peinture du pays –, l'émeut – Anne Atik surprend des larmes aux yeux du vieil écrivain alors qu'il écoute le Voyage d'hiver de Schubert. L'expérience des arts, tant intellectuelle qu'émotionnelle, se traduit par une omniprésence dans l'écriture de traces de cette expérience, parfois de manière explicite – dans ses textes critiques, dans sa correspondance –, le plus souvent, dans les textes narratifs et les pièces, de manière allusive. Quoi qu'il en soit, cette matière est loin d'avoir été définitivement épuisée par la critique. Ce colloque se propose de poursuivre cette exploration.

Si cette approche des langages artistiques mérite une nouvelle attention c'est aussi parce que l'œuvre de Beckett possède la particularité d'intéresser tout particulièrement les champs artistiques. On sait en effet combien Beckett et son travail ont pu fasciner et influencer les artistes qui lui étaient contemporains. Mais son écriture constitue toujours aujourd'hui un inépuisable terrain de création. Musiciens, comédiens, plasticiens, danseurs ne peuvent qu'être sensibles, dans cette œuvre, à la manière dont sont mis en scène d'une part les pouvoirs du langage, mais aussi ses limites, ses impasses, d'autre part ce qui fait pendant à ces impasses : le silence, les images. Citons un exemple parmi d'autres de la vitalité de cette influence : la création, à la Philharmonie de Paris, de Words ans Music, par le compositeur italien Ivan Fedele en février 2016.

Trois axes au moins pourront être développés :

— Présence des langages artistiques chez Samuel Beckett : Il s'agira de poursuivre l'exploration, dans l'œuvre de Beckett, des modalités de la présence des arts – musique et peinture, surtout –, de leur fonction dans l'écriture même. Pourra être interrogé également le discours sur l'art qu'a mené Beckett dans sa correspondance, ses écrits critiques mais aussi dans ses pièces et textes narratifs. Il s'agira aussi de s'intéresser aux pratiques artistiques de Beckett, notamment celles qui ont trait à son travail de metteur en scène et à la création radiophonique, télévisuelle ou cinématographique, pratiques artistiques menées souvent en collaboration avec d'autres artistes, comédiens, metteurs en scène, musiciens notamment.

— Des artistes sous influence : Nombreux sont les compositeurs, peintres, plasticiens, cinéastes, dramaturges, comédiens, chorégraphes revendiquant l'influence de l'œuvre de Beckett – sa langue, son rythme, son univers singulier – sur leur propre travail de création. Il s'agira ici de cerner les contours de ce champ d'influences et d'interroger la manière dont ces artistes font dialoguer leur art avec l'écriture de Beckett.

— Apprendre / enseigner / créer avec Beckett : Seront bienvenus tous les retours d'expériences d'enseignement et/ou d'apprentissage au lycée, à l'université, dans les conservatoires – de musique, d'art dramatique –, dans les ateliers d'écriture qui ont pour objet un texte de Beckett à partir duquel s'élabore une création, qu'elle soit collective ou individuelle.

*

Les propositions de communication (titre, résumé de 500 mots environ, courte notice biographique) pour des interventions de vingt-cinq minutes sont à envoyer avant le 1er juin à Cécile Yapaudjian-Labat et Michel Bertrand aux adresses suivantes :

cecile.yapaudjian-labat@hotmail.com

michel.bertrand73@wanadoo.fr

Bibliographie non exhaustive :

Le colloque est susceptible d'être reporté si la situation sanitaire l'exige.