Athènes - Grèce

UNIVERSTÉ NATIONALE ET CAPODISTRIENNE D'ATHÈNES

FACULTÉ DES LETTRES

COLLOQUE INTERNATIONAL - ATHÈNES 8-11 DÉCEMBRE 2021

« Par la Plume des autres : vues de la Grèce révoltée au cours du XIXe siècle »

Durant tout le XIXe siècle, la Grèce est en révolte et représente aux yeux de nombreux étrangers l’incarnation des valeurs humanitaires. En Europe règnent les idéaux de l’indépendance, de la liberté, de l’autodermination des peuples et de la solidarité. Commençant avec la catastrophe de Souli et les épisodes de l’Insurrection de 1821 jusqu’à la révolution crétoise et la guerre gréco-turque, ces soulèvements déterminent la Grèce insurgée de 1821 à 1900. La lutte grecque inspire et émeut écrivains et intellectuels, artistes, musiciens et dramaturges étrangers, ou inspire la mode et la forme des objets quotidiens. La presse européenne et internationale publie et analyse les événements historiques, esquisse la biographie des protagonistes, oriente l’opinion publique. Si de nombreux étrangers apportent leur concours aux Grecs qui s’efforcent de se constituer en État-nation, les attitudes divergentes ne manquent pas.

La Grèce devient le lieu où convergent l’imaginaire et le politique. Ce pays révolutionnaire idéalisé, avec toutes ses contradictions, guide la plume des Autres et infléchit leur point de vue sur les grandes questions du XIXe siècle comme la liberté et l’esclavage, la révolution et l’empire, la colonisation et le nationalisme. La consolidation de l’idéal classique mais aussi les courants du Romantique et du Philhellénisme constituent autant de différents variables de ce phénomène qui tantôt se heurtent au présent et aux réalités locales, tantôt nourrissent les discussions sur l’État-nation et les droits des femmes, ou ceux des peuples assujettis et opprimés.

Ce colloque vise à élargir les connaissances que nous avons sur les diverses représentations et visions de la Grèce insurgée au XIXe siècle et à examiner à quel point celles-ci ont pu contribuer à l’élaboration du caractère national ou à la création de stéréotypes nationaux.

Axes du colloque

1. Littérature : résonance de l’Insurrection grecque et de constitution de l’État grec dans la production universelle

La Grèce insurgée se thématise dans la production littéraire européenne et mondiale du XIXe siècle. Elle est présente dans tous les genres littéraires : aussi bien chez des auteurs canoniques de la poésie, du théâtre et du roman que dans des lectures populaires, qui connaissent alors une grande diffusion, preuve supplémentaire de l’impact de la cause grecque au niveau européen. Cet axe comprend, outre des textes proprement littéraires, des témoignages originaux : les mémoires et correspondances des philhellènes qui ont participé aux luttes de l’Insurrection ainsi que la littérature de voyage du XIXe siècle. Les propositions peuvent ainsi porter sur les littératures et dépositions nationales mais aussi privilégier une approche comparatiste.

2. Discours savant – essai

La cause grecque se trouve très tôt au cœur des préoccupations des milieux universitaires. Au-delà de l’intérêt manifeste des historiens, d’autres chercheurs, en particulier les philologues et les folkloristes, se penchent sur la culture néo-hellénique. Les chants populaires, les us et les coutumes, les habits traditionnels et la langue deviennent objets d’études dont l’objectif sera souvent de soutenir la Grèce insurgée et de tonifier l’identité nationale. Cet axe vise à mettre en lumière le philhellénisme des milieux universitaires mais aussi son contrepoint en se focalisant sur ses composantes idéologiques.

3. La Grèce insurgée dans la presse internationale

La présence de la Grèce dans la presse européenne et internationale fut constante et se manifesta par des articles en faveur ou contre la cause grecque, apportant des informations sur l’actualité grecque tout en les associant aux réalités européennes. Rassembler et étudier ce matériau constitue un des objectifs de recherche majeurs du colloque, en ce qu’il peut apporter de nouveaux éclairages sur la manière de percevoir la Grèce insurgée au regard des contextes politiques internationaux.

4. La Grèce insurgée vue par la musique, les beaux-arts et les arts du spectacle

Il va sans dire qu’au-delà de la littérature, les luttes des Grecs ont été une source d’inspiration pour d’autres formes artistiques. Dans cet axe seront étudiées les œuvres musicales et plastiques dans la production artistique du XIXe siècle inspirées par la lutte des Grecs ou par les actes de bravoure des héros et héroïnes de l’Insurrection ou encore par le nouvel État grec lui-même (avec des références à l’idéologie nationale forgée comme faisant suite à l’Antiquité). Il serait fructueux de mettre en évidence des paramètres inter-artistiques, ou d’en souligner le dialogue comparatiste, à savoir privilégier une approche comparée entre les arts et repérer les analogies entre la littérature et les arts du spectacle ou les arts visuels.

5. La Grèce insurgée dans la culture matérielle

L’intérêt pour la Grèce est également manifeste dans des créations de la culture matérielle et quotidienne. La production d’objets utilitaires portant des décorations d’inspiration philhellène (montres, objets décoratifs, porcelaines, boitiers, éventails, médailles, etc.) ainsi que l’intérêt pour le costume traditionnel grec, créateur de tendances nouvelles dans la mode européenne, sont étudiés dans cette rubrique comme autant d’expressions du mouvement philhellène.

6. Héros-héroïnes : identités genrées – écriture féminine

Cet axe vise à mettre en avant les auteures qui se sont penchées sur la Grèce insurgée ainsi que les formes d’écriture féminine. Il s’agit aussi de tenter une approche comparatiste de la présentation des héros et des héroïnes des luttes grecques dans la littérature et dans les autres arts à la lumière des théories contemporaines des identités genrées.

7. Constitution de nouveaux mythes littéraires autour de la Grèce insurgée

Des figures particulières (Marcos Botzaris, Constantin Canaris, les Souliotes….) ou des lieux emblématiques (Missolonghi, Chios, etc.) de la révolution grecque sont mythifiés dans la littérature philhellénique. Partant de faits historiques et parfois en corrélation avec la Grèce antique, ils sont présentés d’une manière abstraite et supratemporelle comme porteurs de qualités mythiques. La création de nouveaux mythes philhellènes s’accompagne d’une codification apophatique de l’ennemi, à savoir la formation d’une mythologie négative de l’ad-verse.

8. Constitution des identités nationales

Dans cet axe, il sera, d’une part, question d’étudier la constitution de l’identité nationale grecque dans le cadre historique du XIXe siècle et la manière dont elle est présentée dans la littérature, le discours scientifique et la presse. D’autre part, on se penchera sur la manière dont d’autres nations adoptent un discours philhellène pour exprimer leurs propres revendications.

*

Langues du colloque : grec, anglais, français, allemand, italien, espagnol, et russe.

Dates du colloque : 8-11 décembre 2021, bâtiment central de l’Université d’Athènes.

*

