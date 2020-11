Université du Littoral Côte d’Opale (Francia)

Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel

(UR 4030 H.L.L.I)

APPEL À COMMUNICATION/CONVOCATORIA

COLLOQUE INTERNATIONAL/COLOQUIO INTERNACIONAL

Nouvelles approches de l’oeuvre d’Abel Posse/Nuevas aproximaciones a la obra de Abel Posse

Boulogne-sur-Mer, 16-17 novembre 2021

La figure d’Abel Posse (1934-) est un exemple paradigmatique de l’auteur total ayant, tout au long de sa trajectoire littéraire, cultivé des genres aussi variés que la poésie et le roman, l’essai et la chronique. Un diplomate de carrière et un intellectuel dont la plume a constamment exprimé son appartenance à deux mondes, son identité portègne, son argentinité, mais aussi sa latino-américanité et son cosmopolitisme. Après avoir publié deux romans réalistes pendant les années 1960 et 1970 et s’être affirmé avec sa « Trilogie de la conquête » comme un des précurseurs du « nouveau roman historique latino-américain », Posse a ensuite exploré d’autres territoires, avec des romans de la quête sur l’ésotérisme nazi, des romans portègnes et des romans biographiques consacrés à deux figures mythiques de l’histoire argentine récente. Depuis le début du XXIème, il a essentiellement publié des essais sociopolitiques et des récits testimoniaux. Les chemins de la critique possienne ont principalement exploré sa production romanesque, en particulier ses romans de la conquête, même si des essais et travaux récents ont ouvert de nouvelles voies en s’intéressant par exemple à sa pensée philosophique, à sa poésie, ou encore à sa figure d’auteur et à la réécriture… Ce colloque international consacré à la figure d’Abel Posse et à toute son œuvre se propose d’exposer les chemins empruntés par la critique internationale au cours des vingt-cinq dernières années, depuis la Jornada de Autor organisée à Madrid en 1995 et la journée d’études organisée à l’Université Paris VIII en 2003.

Les communications, dont la durée ne devra pas excéder 20 minutes, pourront aborder l’œuvre possienne à travers ces différents axes thématiques (liste non exhaustive) :

- La (nouveau) roman historique et la réinvention du passé

- Essai et chronique : l’Argentine, l’Amérique et le monde ; argentinité et latino-américanité

- Romans biographiques, biographies romancées

- Roman et philosophie

- Roman de thème argentin

- Abel Posse et les mythes nationaux argentins

- Abel Posse et la poésie

- Témoignage, (auto)biographie et autofiction

- Figure d’auteur, réécriture et récits d’écriture dans l’œuvre d’Abel Posse

*

Abel Posse (1934-) es un ejemplo paradigmático del escritor argentino y latinoamericano que a lo largo de su larga trayectoria literaria ha cultivado la poesía y la novela, el ensayo y la crónica. Diplomático e intelectual, este es un narrador que habita entre mundos: cosmopolita y nacional, porteño y latinoamericano. Tras publicar dos novelas de corte realista en los años 1960 y 1970, y revelarse como uno de los precursores de la llamada « nueva novela histórica latinoamericana » tras el éxito de su « Trilogía de la conquista », Posse exploró otros territorios con novelas sobre el esoterismo nazi, con novelas de tema argentino, novelas biográficas protagonizadas por mitos de la historia argentina reciente, antes de publicar a partir del año 2000 ensayos sociopolíticos o relatos testimoniales. Los caminos de la crítica la han llevado a analizar su obra novelesca enfocándose particularmente en la reescritura de la historia en su « trilogía de la conquista », aunque ensayos y trabajos recientes han ido abriendo nuevas vías, explorando por ejemplo su pensamiento filosófico, su poesía, o el proceso de reescritura de sus obras… Este coloquio internacional dedicado a Abel Posse y a su obra pretende exponer los caminos actuales de la crítica posseana, sus nuevos aportes desde la Semana del Autor que fue organizada en la AECI de Madrid en 1995 o la Jornada de Estudios organizada en 2003 en la Universidad francesa de Paris VIII.

Las ponencias de una duración máxima de 20 minutos podrán abordar la obra posseana a través de los siguientes ejes temáticos (lista no exhaustiva) :

- Reinventando el pasado: la (nueva) novela histórica

- Ensayo y crónica: Argentina, América, Europa y el mundo, argentinidad y latinoamericanidad

- Novelas biográficas, biografías noveladas

- Novela, pensamiento y filosofía

- Novelas de tema argentino

- Abel Posse y los mitos nacionales argentinos

- Abel Posse y la poesía

- Testimonio y (auto)biografia

- Figura autoral posseana, reescritura y relatos de escritura en la obra de Abel Posse

*

COMITÉ ORGANISATEUR/COMITÉ ORGANIZADOR

Romain MAGRAS (Université du Littoral Côte d’Opale, France)

Roberto ESPOSTO (University of Queensland, Australia)

Adresse électronique/Dirección electrónica : coloquioposse2021@gmail.com

COMITÉ SCIENTIFIQUE/COMITÉ CIENTÍFICO

Beatriz Aracil Varón, Universidad de Alicante, España

Perdo Luis Barcia, Academia Argentina de Letras, Argentina

Trinidad Barrera, Universidad de Sevilla, España

Roberto Esposto, University of Queensland, Australia

Malva Filer, The Graduate Center, CUNY, United States

Romain Magras, Université du Littoral Côte d’Opale, France

Marta Inés Waldegaray, Université de Reims Champagne-Ardenne, France

*

MODALITÉS PRATIQUES/ MODALIDADES PRÁCTICAS

La langue de présentation des communications sera l’espagnol. Les participants auront la possibilité de présenter leurs travaux en présentiel ou par visioconférence.

Les propositions de communication, accompagnées d’un résumé de 20 lignes et d’une brève notice bio-bibliographique, sont à adresser avant le 31 mars 2021 à l’adresse suivante : coloquioposse2021@gmail.com

Le comité d’organisation communiquera la liste des propositions sélectionnées ainsi qu’un programme prévisionnel de la journée d’étude à compter du 15 juin 2021.

Ce colloque international donnera lieu à la publication d’un volume papier et d’une publication en ligne.

Las presentaciones se harán exclusivamente en español. Los participantes tendrán también la posibilidad de presentar sus trabajos por videoconferencia.

Las propuestas (menos de 500 palabras, incluyendo el título de la comunicación, la bibliografía, y un corto currículo) deben ser en español y enviadas antes del 31 de marzo de 2021.

Dirección electrónica para el envío de las propuestas : coloquioposse2021@gmail.com

El comité organizador comunicará la lista de las propuestas seleccionadas así como el programa provisional del coloquio a partir del 15 de junio de 2021.

El coloquio dará lugar a la publicación de un volumen así como una publicación electrónica de los trabajos seleccionados.