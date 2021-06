Cergy-Pontoise

Littérature ← écritures → Soin

Soignés/soignants : quelles pratiques du récit ?

Colloque international indisciplinaire

11 et 12 mai 2022

CY Cergy Paris Université

UMR Héritages : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s

Les deux champs disciplinaires de la littérature et la médecine qui s’étaient progressivement éloignés au cours de l’histoire moderne font aujourd’hui l’objet d’un mouvement de convergence souligné dans plusieurs manifestations scientifiques récentes : le colloque international « L’indiscipline des Humanités médicales » de l’université de Bordeaux en a témoigné en novembre 2020, après celui de 2017 « Humanités médicales : fictions, représentations, témoignages » de l’Université Sorbonne Paris Cité et le lancement en 2019 de l’IRN Humanités médicales, réseau international porté par le CNRS. Quant à la littérature contemporaine, elle ouvre sa tradition des grands médecins littérateurs et celle de la représentation de la mort et de la souffrance à des expériences narratives renouvelées, devenant « le lieu où s’élaborent réflexivement nos formes de vie et notre capacité d’action » (Gefen 2021 : 163). Sous l’égide d’une éthique non sectorielle du care (Tronto 2009 ; Paperman & Laugier 2011, Brugère 2017), de la réflexion sur l'usage des ambiances (Tallagrand, Thibaud & Tixier 2021, Begout 2020) et surtout de l’élargissement anthropologique de la notion de récit (Ricœur 1983-1985 ; Schaeffer 2020), s’inventent des synergies qui concernent autant les humanités médicales que la littérature d’intervention et prennent forme en premier lieu dans les pratiques professionnelles et les formations (Charon 2015 ; Goupy & Le Jeunne 2017).

Le présent colloque s’attache, dans ce contexte, à la manière dont s’écrivent les relations entre littérature et soin. C’est l’objet du terme « écritures » placé en cheville entre les deux notions. L’objectif est d’interroger précisément les pratiques du récit écrit, aussi bien en position de soigné qu’en position de soignant[1]. Comment tisser par l’écriture un rapport au soin, à la maladie, à la défaillance physique ou mentale ? Quel apport du passage par le texte narratif ? Quels liens entre gestes d’écriture créative et gestes thérapeutiques ? La littérature est-elle parfois réparatrice et est-elle toujours d’accompagnement ?

Pour répondre à ces questions, les contributions pourront se répartir autour des axes suivants :

Axe 1 : Postures médicales, postures littéraires

Se raconter soigné ou soignant, en faire le récit le plus abouti possible, engage à la fois une image de soi et une certaine représentation du pouvoir de l’exercice littéraire. On ne se contentera pas d’un répertoire des « postures » engagées, mais on cherchera les liens entre le médecin et le lecteur, le malade et le critique informé, ou le blessé et l’écrivain, et vice versa. En quoi le récit change-t-il ou échange-t-il les positions ? Comment penser l’analogie littérature-soin au-delà d’un discours de commentaire ? Qu’en révèlent les textes littéraires ?

Axe 2 : Soins, imaginaires et interculturalité

Soigner n'est pas uniquement un acte technique. C'est aussi la rencontre de deux univers et de deux imaginaires. Ainsi, le soignant a parfois besoin de clefs culturelles pour pouvoir écouter et entendre afin de mieux comprendre et bien soigner. Il s'agira ici de voir comment s'engagent les échanges entre soignants et soignés, quelle relation au pouvoir s'instaure et quels récits peuvent naître des diverses représentations de la société et du monde.

Axe 3 : Atmosphères sensibles et récits

Soigner et écrire sont des situations ordinaires à l'épreuve du sensible qui ont lieu dans des espaces traditionnellement différents, voire étrangers. Qu'en est-il quand ces deux actes se déroulent dans le même espace ou des espaces contigus ? Quel usage de l'ambiance du cabinet médical ou de la chambre d'hôpital est-il fait par celui ou celle qui écrit dans le domaine du soin ? Comment les percepts et les affects qui imprègnent les lieux du care informent- ils le récit ? Un tel questionnement pose la question de l'espace où va avoir lieu le dialogue entre patient et médecin, entre narration et écriture de soi au sein de la clinique.

Un titre et un résumé d’environ 150 mots en français ou en anglais, accompagnés d’une brève notice bio-bibliographique devront être envoyés avant le 1er novembre 2021 aux deux adresses suivantes : sylvie.brodziak@cyu.fr et anne-marie.petitjean@cyu.fr

Bibliographie indicative

Augais, Thomas, Diaz, Martina, « Pratique de l’interdisciplinarité en terre médicale », Elfe XX-XXI [En ligne], 8 | 2019 : http://journals.openedition.org/elfe/964 ; DOI : 10.4000/elfe.964.

Begout, Bruce, Le concept d'ambiance, Seuil, 2020.

Cabral, Maria, Mamzer, Marie-France (dir.), Médecins, soignants : osons la littérature. Un laboratoire virtuel pour la réflexion éthique, Sipayat, 2019.

Charon, Rita, Médecine narrative : Rendre hommage aux histoires de maladies, trad. fr., Sipayat, [2008] 2015.

--------------- (dir.), Principes et pratique de médecine narrative, trad.fr., Sipayat, [2016] 2020.

Fleury, Cynthia, Métaphysique de l’imagination, Gallimard, 2020.

Gefen, Alexandre, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Corti, 2017.

---------------------, L’idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, Corti, 2021.

Goupy, François, Le Jeunne, Claire (dir.), La médecine narrative. Une révolution pédagogique ?, Éditions Med-Line.

Paperman, Patricia, Laugier, Sandra (dir.), Le souci des autres : Éthique et politique du care, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, [2006] 2011.

Ricoeur, Paul, Temps et récit, vol. I, II, III, Seuil, Coll. « Points », 1983, 1984, 1985.

Schaeffer, Jean-Marie, Les troubles du récit. Pour une nouvelle approche des processus narratifs, Thierry Marchaisse éd., 2020.

Tallagrand, Didier, Thibaud, Jean-Paul, Tixier, Nicolas, L'usage des ambiances. Une épreuve sensible des situations, Hermann, coll. « Colloque de Cerisy », 2021.

Tronto, Joan, Un Monde vulnérable. Pour une politique du care, trad. fr., La Découverte, [1993] 2009.

Venet, Emmanuel, Précis de médecine imaginaire, Verdier, 2005.

Wenger, Alexandre, Knebusch, Julien, Diaz, Martina, Augais, Thomas (dir.), La Figure du poète-médecin (XXe XXIesiècles), Genève : Georg Éditeur, 2018.

Organisation : Sylvie Brodziak (PR, directrice du Diplôme Universitaire “Soins Palliatifs, Accompagnement, Chronicité et éthique”)

AMarie Petitjean (MCF, directrice du certificat “Initiation à la Médecine Narrative” et du Diplôme Universitaire “Écriture Créative et Métiers de la rédaction”)

Grands invités (conférences d’introduction)

Cynthia Fleury, Professeur Titulaire de la Chaire "Humanités et Santé", Conservatoire National des Arts et Métiers, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Alexandre Gefen, Directeur de recherche au CNRS, UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », CNRS-Université Paris 3-Sorbonne nouvelle-ENS

Martin Winckler/Marc Zaffran, M.D., M.A., médecin, romancier, essayiste.

Comité scientifique

Sylvie Brodziak, Professeure en Littératures francophones et Histoire des idées, CY Cergy Paris Université, UMR Héritages

Dr Estelle Destrée, Praticien hospitalier, spécialisé en soins palliatifs et responsable d'une unité de soins palliatifs au CHI de Meulan les Mureaux

Cynthia Fleury, Professeur Titulaire de la Chaire "Humanités et Santé", Conservatoire National des Arts et Métiers, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Isabelle Galichon, Docteure en littérature et spécialiste de la médecine narrative à l'Université Bordeaux Montaigne

Alexandre Gefen, Directeur de recherche au CNRS, UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », CNRS-Université Paris 3-Sorbonne nouvelle-ENS

Dr. Caroline Hauw-Berlemont, Praticienne Hospitalière Médecine Intensive Réanimation, Hôpital européen Georges Pompidou, APHP; Master of Sciences Narrative Medicine, Columbia University, New York, USA

Solveig Heide, Médecin généticien, service de Génétique Clinique, GH Pitié Salpetrière, APHP Sorbonne Université et Centre de Référence « Déficiences intellectuelles de causes rares »

Claire Heijboer, Directrice scientifique, Responsable du CRI EPSS - Centre de recherche intégrée de l'École pratique de service social, Chercheuse associée au Laboratoire EMA

Violaine Houdart-Merot, Professeure émérite en littératures de langue française, CY Cergy Paris Université, UMR Héritages

Dr Michèle Lévy-Soussan, Médecin responsable Umasp, Soins palliatifs, Hôpital Pitié Salpêtrière Ap SU

Dr Serge Perrot, Praticien hospitalier, chef de service, Centre de la douleur, Hôpital Cochin

AMarie Petitjean, Maîtresse de conférences en littérature française et écriture créative, CY Cergy Paris Université, UMR Héritages, mission « International »

Roberto Poma, Maître de conférences HDR - Philosophie -Université Paris EST - Créteil, Président du Collège de Humanités Médicales (ColHum)

Mathieu Simonet, Romancier et avocat

Jean-Paul Thibaud, Directeur de recherche CNRS, Équipe Cresson, UMR CNRS Ambiances Architectures Urbanités, École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble

Call for proposals

Literature ← writing → Care

Health carers/Patients: what sort of narrative practices?

May 11th & 12th 2022

Cergy-Pontoise (France)

Literature and medicine are two disciplinary fields that gradually diverged during modern History, but that are now converging in some way, as some recent scientific events set it up: this was reflected by the international colloquium “The indiscipline of medical Humanities” at the university of Bordeaux, in November 2020, after the congress “Medical Humanities: fictions, representations, testimonies” at Sorbonne Paris Cité University in 2017, and the launch in 2019 of the IRN Medial Humanities, an international network supported by the CNRS. In contemporary Literature, the great tradition of writers-physicians, as well as the tradition of narrative representations of death and suffering, are tending to new sorts of storytelling experiments. It becomes “the place where our life forms and our empowerment are reflexively going to develop” (Gefen 2021).

According to a non-sectoral health-care ethics (Tronto 2009 ; Paperman & Laugier 2011, Brugère 2017), to “ambiance” as a philosophical concept (Tallagrand, Thibaud & Tixier 2021, Begout 2020) and mainly an approach of storytelling that extends the notion in an anthropologic way (Ricœur 1983-1985 ; Schaeffer 2020), new synergies between medical Humanities and “intervention literature” are taking place, firstly in professional practices and training courses (Charon 2015 ; Goupy & Le Jeunne 2017).

In such context, the current symposium is focusing on the way relationship between Literature and Care is written up. That is why the word “writing” is placed between both terms. The aim is to ask precisely how written narration is practiced, both by health-carers and by patients. How can the relationship issue with disease, care, physical or mental failure can be written on paper? What input for a written narrative? Which links between creative writing gestures and therapeutic gestures? Is Literature sometimes repairing? Is it firstly partnering?

The contributions for the conference can be proposed to the scientific committee before November,1, 2022, with a brief outline (about 150 words in French or in English), a title, a bio and bibliographic sketch. Propositions could follow one of these main lines:

1. Medical positions, literary positions

2. Care, imagination and interculturality

3. Sensitive atmosphere and storytelling

Contact: sylvie.brodziak@cyu.fr and anne-marie.petitjean@cyu.fr.