Paris

L'équipe de recherche LACNAD lance l'appel à communication pour un colloque international intitulé « Le théâtre berbère. Analyse textuelle et esthétique » qui aura lieu à l'Inalco les 22 et 23 avril 2020.

Les modifications et transformations qui ont vu le jour dans le champ socioculturel amazigh (berbère) ont contribué à un renouvellement littéraire et artistique avéré, qui trouve expression entre autres dans les productions théâtrales actuelles. Le théâtre, en détournant les difficultés de la communication écrite entre les auteurs et le public amazigh dans un contexte encore fortement marqué par l’oralité, devient donc un terrain d’expérimentation artistique ainsi qu’un moyen puissant de critique sociale et de construction identitaire. On assiste au renouveau des formes et des thèmes du théâtre dans l’interaction entre oralité, écriture et visualité/gestualité réalisée par des auteurs insérés dans plusieurs circuits de production littéraire. Si les hommes et les femmes du théâtre amazigh d’aujourd’hui perpétuent une tradition ancienne (halqa, rites, mascarades), ils sont aussi insérés dans le contexte actuel caractérisé par l’interaction des genres et des médias. Un rôle central dans ce renouveau est évidemment joué par l’éducation scolaire et la connaissance des genres et des œuvres du théâtre international.[...]

Le colloque international sur le théâtre amazigh sera l’occasion de l’élaboration d’un discours nuancé sur les ambitions du théâtre amazigh et son analyse textuelle et esthétique en traitant plusieurs questions ouvertes concernant son développement actuel : Quels sont les pièces et les créateurs /acteurs contemporains ? Quelles sont leurs stratégies par rapport à la langue des pièces de théâtre ? Le débat entre langue quotidienne (avec les emprunts à l’arabe et au français) et langue standardisée et « purifiée » (en récupérant les mots anciens et désuets et en rénovant le vocabulaire de la variante locale avec des néologismes) est-il encore un enjeu pour le travail des créateurs et des acteurs du théâtre amazigh ? Est-ce qu’il y a un renouveau des thèmes et des personnages ? Est-ce que l’apport du théâtre international diminue ou s’accroît ? Quels sont le rôle et la position des actrices et des personnages féminins dans le théâtre amazigh contemporain ? Les nouvelles conditions sociales, politiques et économiques du berbère au Maghreb après les années 2000, ont-elles amené à une dynamisation du théâtre amazigh ?

La publication des actes du colloque dans une revue internationale est prévue, les articles seront soumis à la relecture par les pairs.

*

Contact: daniela.merolla@inalco.fr et amar_ameziane2002@yahoo.fr



Délai d'envoi des résumés : lundi 15 février 2020​