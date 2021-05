Université de Haute-Alsace, Mulhouse

Colloque international et interdisciplinaire (en visioconférence)

« Voyage et amitié »

3 et 4 juin 2021

Institut de recherche en langues et littératures européennes (UR 4363), Université de Haute-Alsace

Arts, civilisation et histoire de l’Europe (UR 3400), Université de Strasbourg

Jeudi 3 juin

09h15 Ouverture du colloque par Régine Battiston (directrice de l’ILLE), Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub (organisateurs du colloque)

Session 1. Conférences inaugurales

Présidence : Nicolas Bourguinat

09h30 Conférence inaugurale : histoire

Gilles Bertrand (Professeur d’histoire moderne à l’Université de Grenoble Alpes, membre honoraire de l’IUF), « Voyager entre amis, écrire à ses amis, construire de nouvelles amitiés : les Européens en Italie au XVIIIe siècle »

Discussion

10h30 Pause

10h45 Conférence inaugurale : littérature

Sarga Moussa (Directeur de recherche au CNRS/UMR THALIM, Université Paris 3), « L’amitié à l’épreuve du voyage. Flaubert et Du Camp en Orient »

Discussion

11h45 Pause-déjeuner

Session 2. Politique des amitiés viatiques

Présidence : Nikol Dziub

13h45 Marianne Charrier-Vozel (Maître de conférences en littérature française, CÉCJI/Université de Rennes 1), « L’amitié dans la lettre de relation : les Lettres familières du Président de Brosses »

Discussion

14h15 Michèle Bokobza Kahan (Full Professor Department of Literature Faculty of Humanities, Tel-Aviv University), « Voyage et amitié dans les romans d’émigration de la Révolution Française »

Discussion

14h45 Pause

Session 3. Écriture du voyage et amitié

Présidence : Gilles Bertrand

15h00 Stéphanie Gourdon (docteure de littératures anglophones, IHRIM/Université Lumière Lyon 2), « ‘It is your wish, then, my young and dear friend, that I should trace the picture of my life’ : l’ambivalence de l’amitié dans l’écriture des Russian Journals and Letters (1803-1808) par les sœurs Wilmot »

Discussion

15h30 Thierry Poyet (Maître de conférences en littérature française/HDR, CELIS/Université Clermont Auvergne), « Louis Bouilhet : l’ami sédentaire, l’ami prodigieux du voyageur Flaubert »

Discussion

16h00 Pause

Session 4. Voyage et amitiés intermédiales

Présidence : Sarga Moussa

16h15 Arlette Kosch (Docteure en études germaniques, Université Paris Sorbonne), « Les voyages pédestres des tandems écrivain-peintre en Allemagne entre 1750 et 1850 »

Discussion

16h45 Christine Peltre (Professeur émérite d’histoire de l’art, ARCHE/Université de Strasbourg), « Le peintre et le géographe : Jules Laurens et Xavier Hommaire de Hell en Turquie et en Perse (1846-1848) »

Discussion

17h15 Fin de la première journée du colloque

Vendredi 4 juin

Session 5. Seuls à plusieurs ?

Présidence : Thierry Poyet

09h00 Odile Gannier (Professeure de littérature comparée, CTEL/Université Côte d’Azur), « L’équipage ou les solides amitiés du bord. Ella Maillart, Marthe Oulié et les autres »

Discussion

09h30 Nicolas Bourguinat (Professeur d’histoire contemporaine, ARCHE/Université de Strasbourg, membre honoraire de l’IUF), « “Damien” : une solitude à trois sous les hautes latitudes australes »

Discussion

10h00 Pause

Session 6. Seul ou à plusieurs ?

Présidence : Odile Gannier

10h15 Georges A. Bertrand (Docteur en Lettres & Civilisations, ancien élève à l’École du Louvre), « Lawrence Durrell et Henry Miller à Corfou. Deux regards complémentaires sur l’esprit grec »

Discussion

10h45 Małgorzata Sokołowicz (Maître de conférence HDR/Université de Varsovie), « En solo ou en duo ? Michel Vieuchange, Jean Vieuchange et leur (?) voyage à Smara »

Discussion

11h15 Carole Martin (Doctorante en littérature germanique et comparée, Université de Haute-Alsace), « Aus Indien de Hermann Hesse : du voyage désenchanté à l’expression artistique amicale »

Discussion

11h45 Pause-déjeuner

Session 7. Voyages à deux

Présidence : Marianne Charrier-Vozel

13h45 Jean-Michel Rietsch (Docteur ès Lettres, ILLE), « L’écrivain-voyageur et la femme-souffle. Éliane et Nicolas Bouvier »

Discussion

14h15 Régine Battiston (Professeure de littératures germaniques, Directrice de l’ILLE/Université de Haute-Alsace), « Le dernier voyage de Peter Noll et Max Frisch (1982) »

Discussion

14h45 Pause

Session 8. Voyage à plusieurs et idéologie

Présidence : Michèle Bokobza Kahan

15h00 Nikol Dziub (Docteure en littératures française, générale et comparée, ILLE/ Université de Haute-Alsace), « André Gide et ses amis : “six paires d’yeux et d’oreilles” en URSS »

Discussion

15h30 Qingya Meng (Docteure en littératures française et comparée, Université Paul-Valéry Montpellier III), « Le voyage idéologique en Chine de 1974 : l’enjeu de l’amitié entre Barthes et Sollers »

Discussion

16h00 Sylvain Venayre (Professeur d’histoire contemporaine, LUHCIE/Université Grenoble Alpes) « Conclusions »

16h30 Fin du colloque

*

Pour obtenir le lien d'accès au colloque qui aura lieu en visioconférence, veuillez écrire à Nikol Dziub: nikol.dziub@uha.fr.