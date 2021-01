Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU), Beijing, Chine

Colloque international « Carrefours culturels »

Mai 2021 - Beijing, Chine

Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Faculté d'Études françaises et francophones

Carrefours culturels : littérature - traduction - didactique en littérature

Appel à communications

Le Colloque international francophone « Carrefours culturels », est organisé conjointement par le Centre de Recherche Wallonie-Bruxelles (Wallonie-Bruxelles International - WBI) et par la Faculté d’Études françaises et francophones de l'Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU) où il se déroulera le samedi 29 mai 2021.

Tout imaginaire social, lieu abstrait dans lequel chaque société se pense et se construit, est marqué par deux composantes majeures : l'identité et l'altérité. Ceci revient donc à poser la question d'un « Moi » face à un « Autre ». Cette question amène inévitablement des relations symboliques, des interconnexions, voire des points de contact, qu'ils soient d'ordre linguistique ou plus largement culturel, et montre la possibilité de faire communiquer ce « Moi » avec cet « Autre ».

Tout à la fois construction et négociation permanentes, cette communication appelle une constante remise en question du « Moi » au risque, dans le cas contraire, de faire face à des incompréhensions et des ruptures dans les tentatives de dialogue et de connaissance de l'altérité. Dans un monde à la fois interconnecté mais où les incompréhensions demeurent, il est donc utile de créer des carrefours de rencontres, au-delà des différences, qui ne soient pas des affirmations d'un « Soi » face à un « Autre », mais des lieux de rencontres et de réflexions sur les relations qui nous lient dans une tension sans cesse renouvelée.

Le colloque se propose donc de participer directement à la création d'un de ces carrefours, lieu de débats par excellence. Cet espace intermédiaire offrira un nouveau point de rencontre favorisant les échanges mutuels entre cultures et disciplines.

Trois axes sont proposés cette année : l'axe littérature, l'axe traduction et l'axe didactique en littérature. Les communications concernant les échanges culturels et autres problématiques de rencontre, que ce soit en rapport avec la Chine ou la francophonie, seront privilégiées. Cependant, dans un souci d'ouverture, les propositions ayant trait à des problématiques culturelles situées en dehors des trois axes proposés seront également examinées.

Modalités de communication

Les communications se feront en français et auront une durée maximum de quinze minutes.

La tenue du colloque sera adaptée en raison de la situation sanitaire que nous traversons. Le recours à des plateformes en ligne sera de rigueur pour tous les intervenants externes à la BFSU. Les intervenants internes, quant à eux, auront la possibilité de participer en présentiel. Des informations complémentaires seront adressées aux différents intervenants courant printemps 2021.

Modalités de soumission

Chaque proposition de communication devra contenir : le titre de la communication, trois à cinq mots-clés, un résumé de 1500-2000 signes espaces compris ainsi que les informations personnelles de l'intervenant (nom, institution, titre, discipline étudiée, adresse mail).

Les propositions devront être écrites en français et seront à envoyer au format Word à l’adresse suivante : fayuguojia@163.com.

Comité scientifique

Monsieur DONG Qiang, Université de Beijing (PKU)

Madame Isabelle RABUT, Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO)

Monsieur FU Rong, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Madame CHE Lin, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Madame DAI Dongmei, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Monsieur Roland SCHEIFF , Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Monsieur SHAO Nan, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Comité organisateur

Monsieur Michael SCHAUB, Centre de Recherche Wallonie-Bruxelles (WBI)

Monsieur SHAO Nan, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Madame QUAN Hui, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Madame CHE Di, Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU)

Calendrier

Les personnes désireuses de participer au colloque sont invitées à adresser une proposition de communication, selon les modalités décrites, avant le 31 janvier 2021.

Contact

Pour toute information complémentaire, le comité organisateur sera joignable à l'adresse suivante : fayuguojia@163.com.