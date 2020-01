Université Sorbonne Nouvelle

Colloque international

Cesare Pavese. L’écriture, la langue, le style.

Cesare Pavese. Scrittura, lingue, stile

29-30 juin 2020

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Appel à communications

Éditeur, traducteur, poète et écrivain turinois, Cesare Pavese a refusé toutes les étiquettes qu’on a pu lui attribuer tout le long de sa carrière artistique (Interview, 1950), pourtant il n’a jamais arrêté de se pencher sur son style, de travailler sa langue, de choisir le mot ‘nécessaire’, ‘incontournable’. Ses écrits ont toujours été traversés par nombre d’instances contradictoires, dont l’importance épistémologique attend encore à être interrogée.

Soixante-dix ans après sa mort (1950), il paraît nécessaire et quasiment inévitable de faire le point sur sa poétique, en apportant un regard nouveau sur sa figure d’écrivain et sur ce qu’il a représenté pour la littérature italienne de la deuxième moitié du XXe siècle.

En 1938, il écrivait qu’« on ne peut connaître son propre style et l’utiliser. On utilise toujours un style préexistant, mais d’une façon instinctive qui en forme un autre qui est actuel. On ne connaît son style présent que lorsqu’il est passé et définitif » (Métier de vivre). C’est précisément ce « style définitif » de Pavese que nous souhaiterions étudier à travers ses œuvres et ses écrits.

Le colloque s’articulera autour de quatre pistes de réflexion (liste non exhaustive) :

– La langue de Pavese : dialecte, oralité et archaïsmes

– Les frontières entre prose et poésie

– Le style de Pavese : pôles ou rhizomes de l’écriture ?

– Pavese au prisme des humanités numériques : comment représenter le système sémantique et thématique de l’œuvre pavesienne ?

Une contribution de 30 euros sera demandée aux participants.

Veuillez envoyer vos propositions (300 mots) et une courte bio-bibliographie, en italien ou en français, avant le 29 février 2020, à Daniela Vitagliano (ITEM - ENS/CNRS) : danivtgln@gmail.com

Date de notification de propositions retenues : le 7 mars 2020.

Cesare Pavese. Scrittura, lingua e stile

Editore, traduttore, poeta e scrittore torinese, Cesare Pavese ha rifiutato tutte le etichette che gli sono state attribuite nel corso della sua carriera artistica (Intervista del 1950), eppure non ha mai cessato di interrogarsi sul proprio stile, di lavorare sulla lingua, di scegliere la parola “necessaria” e “imprescindibile”. I suoi scritti sono sempre stati attraversati da diverse istanze contraddittorie, la cui importanza epistemologica deve ancora essere sottoposta a un attento esame.

A settant’anni dalla morte diventa necessario e quasi inevitabile fare il punto della situazione sulla sua poetica, con uno sguardo rinnovato sulla sua figura di scrittore e sull’influenza che essa ha avuto sula letteratura italiana del secondo Novecento.

Nel 1938 egli scriveva che: «Non si può conoscere il proprio stile, e usarlo. Si usa sempre uno stile preesistente, ma in un modo istintivo che ne plasma un altro attuale. Lo stile presente si conosce solo quando è passato e definitivo» (Mestiere di vivere).

Vorremmo interrogarci su questo «stile definitivo» di Cesare Pavese attraverso uno studio delle sue opere. Il convegno si articolerà attorno a quattro nuclei (lista non esaustiva):

– La lingua pavesiana, tra dialetto, oralità e arcaismi

– La frontiera tra poesia e prosa

– Lo stile di Pavese: poli o rizomi della scrittura?

– Pavese e le digital humanities: come rappresentare il sistema tematico e semantico dell’opera pavesiana?

Un contributo di 30 euro sarà richiesto ai partecipanti. Le proposte (300 parole) e una breve bio-bibliografia, in italiano o in francese, vanno inviate, entro il 29 febbraio 2020, a Daniela Vitagliano (ITEM - ENS/CNRS) : danivtgln@gmail.com

Notifica dell’accettazione: 7 marzo 2020.