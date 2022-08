Grenade (Espagne)

Colloque International

« Giorgio Agamben. L’urgence de la pensée »

19-21 octobre 2022

Université de Grenade (Espagne)

Conférenciers pléniers :

Giorgio Agamben

Andrea Cavalletti

Pedro G. Romero

Germán Labrador

—

Giorgio Agamben est l’un des auteurs les plus influents dans la pensée critique contemporaine. Bien qu’amplement reconnu grâce à sa série de travaux sur l’obscure figure sacrificielle de l’homo sacer, la pensée d’Agamben parcourt une large gamme de sujets (biopolitique, esthétique, pensée littéraire, postsécularisme) à partir d’une méthodologie également plurielle (philosophie, philosophie du droit, théorie politique, théorie littéraire) tout en mettant toujours l’accent sur l’ontologie.

Ce colloque international propose d’aborder les différents aspects de l’œuvre d’Agamben à travers d’une diversité d’approches et de méthodologies. D’une part nous entreprenons d’analyser le dialogue d’Agamben avec la pensée philosophique, esthétique et littéraire précédente (Martin Heidegger, Walter Benjamin, Simone Weil, Guy Debord, Aby Warburg, Gilles Deleuze ou bien Michel Foucault) et, d’autre part, ses principaux apports philologiques, philosophiques et méthodologiques, ainsi que les voies proposées pour un renouvellement de la pratique (Tiqqun). Pour ce faire, nous évaluerons les notions et les concepts développés par Agamben, des aspects de la critique des dispositifs du pouvoir occidental à ses idées propositives (forme-de-vie, puissance destituante ou communauté des singularités quelconques). En outre, nous analyserons les notions de la politique de la littérature chez Agamben dès ses premiers ouvrages à ses travaux les plus récents, où la pensée esthétique et littéraire rejoint ses idées philosophiques et politiques. De ce point de vue interdisciplinaire, il s’agira également d’interroger le rôle du religieux dans la société et dans la culture, étant donné, d’une part, l’intensification des conflits politico-religieux et, d’autre part, la nécessité de réviser des concepts qui comportent une ouverture et une révision de la pensée moderne prétendument séculaire. Giorgio Agamben a porté son attention à cette tension entre religion et société (post)séculaire, en particulier dans ce qui concerne la question de la temporalité, le capitalisme et la création.

Enfin, la pensée d’Agamben a donné lieu également à des diverses critiques et polémiques, des plus classiques et persistantes autour de l’usage et l’extension d’une partie de ses concepts et diagnostiques aux plus récentes à propos de ses prises de position face aux biopolitiques sanitaires actuelles. Ce colloque offre donc une opportunité pour mesurer et calibrer les polémiques de l’heure actuelle face à l’ensemble de l’œuvre d’Agamben.

En s’adressant aux spécialistes en philosophie, littérature, sciences politiques et théologie, le colloque privilégiera, entre autres, les axes de réflexion suivants :

Politiques de la littérature

Biopolitique et modes de narration du bios

Philosophie de l’événement

Droit et philosophie

Nouvelles subjectivités politiques

Politique et ontologie

Littérature et création

Réimaginer l’autonomie

Littérature, (post)sécularisme et critique de la modernité

Nouvelles temporalités, anachronisme et futurisation

—

Langues de communication : espagnol, anglais ou français.

Les résumés d’environ 300 mots pour des présentations orales de 15-20 min. sont à envoyer aux organisateurs (congresoagamben@gmail.com) avant le 20 septembre 2022.

Frais de participation : 100 €

Frais de participation sans présentation : 50 €

Ce colloque est organisé dans le cadre des projets de recherche « PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN: BIOPOLÍTICA Y POLITICA DE LA LITERATURA. LA HERENCIA DEL PRIMER FOUCAULT » (PID2019-107240GB-I00) et « POLÍTICAS DE LA LITERATURA EN LA ERA POSTSECULAR » (A-HUM-732-UGR20).