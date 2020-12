Femmes des Lumières et de l'ombre. Les Femmes et leur corps (Orléans)

Orléans Médiathèque centrale

Les Femmes et leur corps

Le 11è colloque orléanais, au titre générique de "Femmes des Lumières et de l'ombre", se prépare sous la houlette de Mix-Cité 45.

Il se déroulera les jeudi 23 septembre 2021 et vendredi 24 septembre 2021 à la Médiathèque centrale d'Orléans.

Les éditions précédentes ont successivement mis en lumière les femmes du XVIIIè, celles de la Belle Epoque, les savantes du XVIIè, les femmes de l'entre-deux guerres et celles du XIXè. Des perspectives plus thématiques nous ont permis d'étoffer nos questionnements. Ainsi, les femmes de sciences ont-elles animé l'année 2017, les femmes politiques l'année 2018, les femmes en scène au théâtre en 2019 et les sorcières en 2020.

Les actes sont publiés chaque année.

Consulter le site femmesdeslumieresetdelombre.com

En 2021, pour prolonger notamment notre réflexion autour de la puissance des sorcières, nous allons centrer nos travaux sur le sujet du corps des femmes et nous demander comment l'histoire des femmes passe par celle de leur corps, par la conquête et la reconquête de ce corps.

Comment des pionnières - avant et après les écrits décisifs de Simone de Beauvoir entre autres - ont dû investir leur corps confisqué pour légitimer leur existence à part entière? Comment ont-elles pu et comment peuvent-elles lutter contre l'exploitation du corps féminin posé en emblème médiatique, starisé et instrumentalisé?

Les approches chronologiques et/ou thématiques des éditions précédentes nous ont fait découvrir des pionnières magistrales. Mais de nombreux domaines n'ont pas été explorés. L'objectif de notre colloque est de composer un matrimoine solide. Ainsi, les sportives, les aviatrices, les créatrices de mode, les danseuses et chorégraphes, les exploratrices, les compositrices, les cheffes d'orchestre, les photographes et toutes artistes qui ont ouvert la voix/la voie, les autrices, les journalistes, les avocates, les féministes en lutte seront les bienvenues dans vos interventions. Des pans entiers de corps de métiers à faire reconnaître, qu'il s'agisse de pionnières en lumière ou de celles restées dans l'ombre.

Outre celles qui ont été les premières et occuperont une partie de nos travaux, ceux-ci porteront également sur le XXIè siècle. En effet, nous ne sommes pas débarrassé-e-s des lois séculaires de la domination masculine. Nous nous demanderons aussi qui parle, voit, écrit, dit le corps des femmes et ce qui est construit à partir des émotions, des sensations, des réflexions, des concepts. On pourra aussi s'intéresser aux corps confinés de 2020.

Les propositions de communication sont à envoyer pour le 30 mars 2021 à

dominique.brechemier@neuf.fr

monique.lemoine1@club-internet.fr

Votre proposition se composera d'un résumé de votre propos entre 500 et 1000 signes, de sa problématisation et de votre bio-bibliographie synthétique.

Lse premières participations étudiantes sont bienvenues.