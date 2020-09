Institut Ben Zvi - Jérusalem

Colloque en Hommage à Albert Memmi, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort

Appel à communications

Écrivain, sociologue, philosophe et intellectuel médiatisé, Albert Memmi aura marqué son siècle, traçant une voie originale de la hara de Tunis dans les années 20 aux plus hautes sphères universitaires et artistiques françaises. Depuis l'étude de la communauté juive de Tunisie, des luttes d'indépendance au Maghreb, jusqu'à celle de la société française d'après-guerre, et bien au-delà, ses activités et son influence couvrent tout le XXème siècle.

Son expérience personnelle d'une enfance juive minoritaire en pays arabo-musulman sous tutelle française lui ouvrit les yeux sur les périodes coloniale et post-coloniale, la condition du "Juif-arabe", le racisme ainsi que sur toutes les formes de dominance et de dépendance dans le monde moderne – qu'il exprima au travers de fictions ou d'essais inspirés tout à la fois par les traditions juives, maghrébines et par la culture européenne et l'écriture en français.

L'Institut Ben Zvi pour l'étude des communautés juives de l'Est, organisateur du colloque international du Centenaire, appelle à communications sur les sujets suivants relatifs à la pensée et à l'œuvre d'Albert Memmi :

1. L'œuvre littéraire : thématique, esthétique, poétique.

2. Journaux et écrits intimes, autobiographiques, autographiques.

3. Memmi / les Juifs / le monde moderne.

4. La communauté juive de Tunisie dans l'œuvre d'Albert Memmi : hier, aujourd'hui, demain.

5. Les guerres d'Albert Memmi : seconde guerre mondiale, décolonisations, Israël et Palestine..

6. L'œuvre d'Albert Memmi face au colonial et au post-colonial.

7. Les relations judéo-arabes

8. Le Portrait du colonisé, L'Homme dominé, Le Racisme, et les mouvements nationalistes, régionalistes, ethniques, féministes…

9. Traditions et sécularisation dans le monde juif.

10. Les théories de la dépendance et leurs applications (domaines psychologique, idéologique, religieux, médical, éducatif,...) ?

*

Titre de la communication, résumé d'une vingtaine de lignes et CV à adresser avant le 1er novembre 2020 à efrate@ybz.org.il.

Réponse du comité scientifique avant le 1er janvier 2021.

Le comité sera particulièrement attentif à ce que les communications proposées soient en étroite relation avec la pensée ou l'œuvre d'Albert Memmi.

*

Comité scientifique du colloque :

Prof Ofrat Tirosh-Becker, Prof. Noam Stillman, Prof. Guy Dugas, Prof. Haïm Saadoun, Dt Hanan Harif.

*

Secrétariat administratif : Ms Efrat Even : efrate@ybz.org.il