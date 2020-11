Rome, Italie

Autobiographie: la dépense, l’excès.

XXe rencontre de l’Observatoire Scientifique de la mémoire écrite, orale et iconographique,

Rome : 30 Juin, 1 et 2 Juillet 2021

Academia Belgica, Via Omero 8, 00196 Roma

Organisée par Mediapolis.Europa ass. cult., http://mediapoliseuropa.com/

en collaboration avec la revue scientifique Mnemosyne, Presses universitaires de Louvain, https://ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne

et avec: l’Academia Belgica , Via Omero 8- 00196 Roma, http://www.academiabelgica.it/



Préambule : Les thèmes de l’excès, de la mesure et de la démesure, l'idée du ‘trop’, se sont imposés à nous au fil de l’épidémie de Covid qui a frappé le monde. Les obligations auxquelles nous sommes soumis peuvent nous apparaître extrêmes. En même temps, les anciennes habitudes auxquelles nous nous adonnions révèlent elles aussi combien des excès d’un autre genre ont pu dominer notre existence. Le Covid constitue pour beaucoup de personnes une limite temporelle avec un avant.

L’excès

« Toute une tradition intellectuelle voit un bien dans l’issue de l’âme hors de ses liens matériels, mais une autre tradition savante, qui remonte aussi à des sources antiques, fait appel au mot ‘excès’ en un sens différent, pour désigner ce qui dépasse la juste proportion dans l’ordre matériel lui-même » (Starobinski J. 2005 : 87).

Briser des limites, excéder : comment ces conduites se dessinent-elles dans un récit de soi ? De quelle manière s’inscrivent-elles dans l’identité d’une personne ? Comment sont-elles présentées ? Quelle relation ont-elles avec le Pouvoir ?

Le présent appel à contribution entend solliciter des propositions sur la dépense de soi et l’excès comme marques autobiographiques, où le sujet se pose face à soi-même. Autobiographies tant de gens ordinaires que de personnes connues qui cependant ne s’inscrivent pas dans des modèles soutenus, protégés par des idéologies quelles qu’elles soient : politiques, religieuses, etc.

Toute culture établie des limites, que dans certaines situations déterminées on peut dépasser comme pendant les bacchanales ou les carnavals, occasions bien circonscrites dans le temps et dans l’espace.

Le langage courant traduit l’idée de limite avec un vocabulaire emprunté à la géométrie : la mesure, le droit chemin, être carrés, etc. In medio stat virtus situe la vertu dans l’espace : une locution utilisée par des philosophes scolastiques du Moyen Âge, qui ont repris une conception d’Aristote.

Dans l’Éthique à Nicomaque, œuvre posthume, Aristote pose au centre de son raisonnement les endoxa, les opinions des gens ordinaires comme des savants. Ces endoxa sont des limites imposées par la société. Aristote ne partage pas nécessairement les opinions courantes, mais il les assume comme un paramètre du lien social. Elles s’érigent en prescription comportementale et ont une valeur pragmatique. Dans le deuxième livre, il écrit que la vertu s’édifie pragmatiquement : on apprend à construire en construisant, à jouer de la cithare en en jouant, etc. (II,6).

De quelle manière définit-il l’éthique ? : « Ainsi donc, la vertu est une disposition à agir d’une façon délibérée consistant en un juste milieu par rapport à nous, [1107a] laquelle est rationnellement déterminée et comme la déterminerait l’homme prudent. Mais c’est un juste milieu entre deux vices, l’un par excès et l’autre par défaut ; et : c’est encore un juste milieu en ce que certains vices sont au-dessous, et d’autres au-dessus du ‘ce qu’il faut’ […] » (Aristote, II, 6).

Différentes autobiographies expriment la volonté de dépasser les limites partagées. La frontière entre le dépassement de la limite et la pratique de l’excès n’est pas toujours évidente ; cependant ce sont deux termes qui orientent deux attitudes un peu différentes.

Le terme excéder comme le dit Jean Starobinski se réfère dans la Bible à la sortie de la vie, excessus vitae (Starobinski J. 2005 : 87). L’excès, qui ne connait pas de seuls, est une sérieuse menace pour la société : les deux grands mythes de la modernité Faust et Don Giovanni sont condamnés pour la libido sciendi, et la libido sentiendi. Déjà le Moyen-Âge condamnait le sapiens mundi. Oser, rompre les frontières constitue un grand danger pour la société.

« Le mythe de Don Juan s’est constitué à un moment de l’histoire européenne où le motif de l’inconstance du cœur humain et celui de ses concupiscences – sentir, savoir dominer (libido sentienti, libido sciendi, libido dominandi ) – ont beaucoup occupé les moralistes » (Ibid. : 88).

« Le romantisme ayant inauguré une légende dorée de l’excès, ses continuateurs, dans les parages du surréalisme, ne pouvaient que prendre fait et cause pour Don Giovanni. Par la bravoure de son défi – les no obstinés qu’il oppose à l’invitation au repentir – ne force-t-il pas Dieu à se manifester ?» (Ibid. : 95). Plusieurs autobiographies dans le Romantisme positionneront l’excès (dandysme, satanisme, alcoolisme et d’autres écarts) au centre même de l’existence du sujet auto narrant.

L’exposition au Musée d’Orsay, à l’occasion de deux cents ans de la mort de Sade, s’intitulait Attaquer le soleil, pour dire que Sade aspirait, en constituant un empire du Mal, à priver l’univers de l’astre vital, en s’en servant pour brûler l’univers lui-même (Le Brun A. 2014 : 19). C’est exactement la conception d’un excès produit à l’infini.

Dans « Être comme excès », Rocco Ronchi écrit : « ce qui m’ouvre l’immensité dans laquelle je me perds, c’est l’être en tant qu’excès, un être désubstantialisé, palpitant, rythmique – un être qui a en lui-même une transcendance constitutive, un être incontenable dans la forme de l’identité et qui excède l’espace révélatif du jugement apophantique. L’être n’est pas immobile, sa manière d’être – son essence au sens verbal – réside justement dans le fait de se transcender, de tournoyer hors de soi (j’emprunte cette image à Ernst Bloch), de se perdre et de se mettre en jeu » (Ronchi R. 2000 : 8).

Le terme se dépenser prend des significations différentes. Dans le sport libre, la dépense de soi est l’enjeu du marathonien, qui au-delà d’une approbation extérieure décide de sa propre volonté de prendre des risques. Se dépenser peut correspondre aussi à se dissiper, gâcher ses propres énergies, agir dans le sens anti utilitaire et improductif.

La notion de dépense telle que l’a décrite Georges Bataille dans son essai (1933) est une analyse de la façon dont la société impose la productivité dans toutes ses gammes. Et cependant l’humanité ne devrait pas être enfermée dans des systèmes clos : « [elle] se reconnaît le droit d’acquérir, de conserver ou de consommer rationnellement mais elle exclut en principe la dépense improductive » (Bataille G. 1971 [1933] : 25). « L’activité humaine n’est pas entièrement réductible à des processus de production et de conservation […] il est nécessaire de réserver le nom de dépense à ces formes improductives » (Ibid. : 26-27). C’est le principe de la perte, c’est-à-dire de la dépense inconditionnelle. Toute société ne veut pas dilapider la substance des biens et l’intégralité de la personne, elle aussi considérée comme un bien.

L’agir en soi ne doit pas être au service d’un quelconque retour, d’une récompense. Dépense et excès sont deux sujets qui reviennent dans différents écrits de Bataille (par ex. Sur Nietzsche, 1945). Des concepts comme utile/inutile, gratuit/intéressé, arbitraire/imposé, y sont interpellés.

S’agit-il d’une révolte ? La révolte selon Camus incarne l’identité même de l’individu, son cogito. (Camus A. 1951). L’homme révolté n’accepte pas l’imposition de lignes de conduite : il n’est pas un révolutionnaire, il ne combat pas pour des idéaux avec des systèmes préconstitués ; il se bat contre toute barrière et toute cage idéologique. Camus convoque les figures de Caïn, Sade, Saint-Just, Lautréamont, Rimbaud, Bakounine, Nietzsche.

Néanmoins il y a des risques dans ces affirmations : vouloir se préserver de la nécessité d’être productifs peut aussi devenir une forme de pouvoir, de vouloir anéantir le pouvoir que l’Autre exerce sur nous-mêmes (Lippi S. 2008 : 62).

C’est-à-dire qu’on peut excéder, aller au de-là du pouvoir de l’Autre pour l’anéantir.

Enfin les implications du choix de se dépenser, et de pratiquer l’excès sont multiples.

Pasolini avait recensé sur Il Tempo (Pasolini P.P 1973 : 62) un récit autobiographique d’un pèlerin russe qu’il avait associé à Lazarillo de Tormes. Ce paysan anonyme russe du XIXe siècle parcourt son chemin avec un livre de prières Filocalia (amour pour la beauté) et se raconte par écrit (Anonimo 1972 [XIXe siècle]) à un père spirituel. On sait par son récit qu’il a trente-trois ans en 1859. Pour Pasolini, le pèlerin et Lazarillo sont invincibles en raison de leur nature résignée, dépenseuse et dissipatrice de soi-même, qui anéantit l’idée même de pouvoir par excès de passivité : « Parce que il n’y a rien qui donne autant de tort au pouvoir que la Résignation, qui est, en définitive, le refus du pouvoir sous toute forme (c’est-à-dire qu’elle le rend ce qu’il est, une illusion) » (ibidem).

Cet appel à contribution entend solliciter des propositions qui explorent, analysent des récits autobiographiques au centre desquels se trouve l’idée de dépense, d’excès, qu’elle soit ouvertement énoncée, ou qu’elle se manifeste en transparence.

*

*

*

