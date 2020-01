Universität Zürich

Literarische Glokalisierung / Glocalisation littéraire / Literary Glocalization

Colloque annuel 2020 de l'Association Suisse de Littérature Générale et Comparée (ASLGC/SGAVL)

19-21 novembre 2020, Université de Zurich

Il y a trente ans que le terme de "glocalisation" a été introduit dans la sociologie et dans l’économie pour décrire les interdépendances entre les structures mondiales – telles que les transactions financières et les processus de gestion – et les structures locales de production et de distribution. Le terme vise à une critique d’une notion de "globalisation" qui occulte les connexions aux bases et aux conséquences locales. Du point de vue économique, c’est le "microtargeting" qui corrige les faiblesses d’un tel masquage. Avec le slogan "Think globally, act locally" – ou bien la version plus brève, mieux connue mais moins logique, "Think global, act local" – il existe depuis les années 70 une critique envers une vue purement économique de la relation entre les espaces locaux d’action et les réseaux globaux de causalité. En fonction de la politique terminologique respective, le terme de "glocalisation" possède, aujourd’hui, des nuances et caractéristiques bien diverses.

Dans le cadre du colloque annuel de l’ASLGC, prévue pour les 19, 20 et 21 novembre 2020 à l’Université de Zurich, le terme de "glocalisation" est principalement destiné à décrire le champ des relations possibles entre les processus de production, distribution, réflexion, habitualisation et réception, ancrés dans des structures locales ou régionales, et leurs empreintes et interconnexions au moins inter-régionales, et cela par rapport à la littérature. On peut y distinguer trois aspects :

L’aspect sociologique et technologique de la communication : comment est-ce que la littérature circule sur les chemins de communication trans-locaux ou globaux entre les endroits locaux de production et de réception ? L’aspect poétologique : quelles réflexions fait-on en littérature sur les relations entre les références locales et les interconnexions trans-locales ou globales ? L’aspect de la théorie littéraire : est-ce que la littérature est particulièrement adaptée pour une réflexion sur de telles relations (même au-delà de la littérature) ?

La motivation derrière le sujet de ce colloque réside dans le fait que la recherche comparatiste a discuté d’une manière aussi approfondie que critique le terme de "littérature mondiale", mais qu’elle a largement laissé inexpliquées les relations possibles entre le monde – soit le globe, la terre, la planète – et les particularités locales et régionales (notamment les particularités linguistiques). Comme la littérature, en fonction de sa médialité, dépend toujours des endroits concrets et locaux de production et de réception afin de prendre forme et de se reformer, mais comme elle doit, en même temps, s’en libérer pour devenir pertinente pour une multitude de lectrices et de lecteurs potentiel·le·s, la littérature – et c’est la thèse à discuter à l’occasion du colloque annuel – devrait être particulièrement adaptée pour contribuer aux débats contemporains autour de la littérature mondiale, la globalisation, et la glocalisation.

Organisation

Prof. Dr. Sandro Zanetti, Dr. Stefanie Heine et lic. phil. Philippe P. Haensler.

Modalités et délai de soumission

Nous vous remercions d’envoyer votre proposition de présentation (d’une durée de 20-30 min) sous forme d’un exposé d’une page au maximum jusqu’au 15 mai 2020 à sandro.zanetti@uzh.ch, stefanie.heine@uzh.ch et philippe.haensler@uzh.ch.