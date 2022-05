Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis- Université de Tunis / TUNISIE

Appel à communications pour un Colloque



Le Dire autrement



25-26 novembre 2022, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis- Université de Tunis

Laboratoire Philab / Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis- Université de Tunis





Quelles que soient leurs ressemblances et quels que soient les liens qui les unissent, les humains restent toujours différents. Et si, pour Ibn Khaldoun, l’Homme est un être social par nature, de notre point de vue, nous dirons que l’Homme est un être différent par nature et/ou par excellence.



Nous sommes différents dans nos apparences, différents dans nos âmes, différents dans nos idées, différents dans nos croyances, différents dans nos échanges, différents dans nos joies, nos colères et même dans nos souffrances … Bref, différents même dans nos ressemblances.



Autant de différences qui forgent la particularité de l’être humain, parce que la différence dont nous parlons n’est pas un phénomène néfaste. Elle n’est pas synonyme de déchirement ni d’isolement, encore moins de torture. La différence est ce petit grain de sel que chacun d’entre nous apporte à l’autre, comme il l’entend, comme il peut et quand il veut. La différence serait ainsi une source d’enrichissement collectif, d’inspiration et surtout d’innovation. Une différence créative et créatrice.



C’est de cette conception de la différence qu’a émergé l’idée de ce colloque : soyons différents non pour nous déchirer et nous séparer, mais pour nous rendre encore plus unis et plus forts, pour nous enrichir mutuellement, linguistiquement, culturellement, idéologiquement … afin d’édifier ensemble un monde meilleur. Et comme l’a dit Saint-Exupéry : « celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ».



Une différence que nous retrouvons entre le dit et l’autrement dit. En effet, entre ces deux niveaux du discours, il y a l’autre et la différence de l’autre. Comment dire nos différences ? Comment dire autrement ce que certains avaient déjà dit, pensé ou même imaginé ? Comment penser le monde différemment et le dire autrement ?



En observant nos différences dans le dire autrement, en les scrutant, en les prenant au sérieux, avec dérision ou avec humour, en faisant taire la petite voix du perfectionniste qui existe en chacun d’entre nous, nous pourrons accepter l’autre, lui accorder une place, et créer ainsi un échange constructif, enrichissant, créatif et innovateur.



Le dire autrement est ce discours qui à la fois se distingue et s’oppose à l’autre dit, pour en définitive révéler l’originalité de chacun d’entre eux. Il s’agit en fait de mettre en place un nouvel équilibre entre deux dits différents et éventuellement complémentaires.



Ce sont ces questions et d’autres encore qui serviront de repères pour le travail de réflexion auquel nous vous invitons dans le cadre de ce colloque. Une réflexion qui scrute le dire et le dire autrement, à plusieurs niveaux d’analyse : linguistique, littéraire, culturel, philosophique, historique…



Dans le cadre d’une visée réflexive et pragmatique, le thème principal du colloque invite à interroger plusieurs niveaux d’analyse interdépendants qui puisent dans la transversalité.



Les axes visent des contributions pertinentes, diversifiées et interdisciplinaires.



Axe 1 : Le dire autrement: approche linguistique (langue verbale vs langue des signes, l’implicite, l’euphémisme, le détournement du sens…) …



Axe 2 : Le dire autrement: approche littéraire (les genres, la traduction, la réécriture …)



Axe 3 : Le dire autrement: approche didactique (les nouvelles technologies en matière d’enseignement et d’apprentissage, l’enseignement spécifique, la formation des formateurs…)



Axe 4 : Le dire autrement: approche culturelle / socio-culturelle (les différents canaux d’expression : cinéma, presse, BD, publicité …)



Axe 5 : Le dire autrement: approche philosophique (penser l’Autre, découvrir l’autre pensée…)



Axe 6 : Le dire autrement peut s’exprimer aussi dans et par l’œuvre artistique. Depuis la tragédie grecque, l’être / devenir en tant que différence se dit et dans la musique et dans la danse. Dans l’épistémè moderne, c’est la peinture qui s’est chargée de dire la différence des sentiments et des idées. Aujourd’hui, l’image cinématographique peut user de ses techniques très développées, pour exprimer le même scénario de façons multiples.



Axe 7 : Le dire autrement: approche historique (entre aujourd’hui et hier, d’une civilisation à l’autre, regards sur la civilisation de l’Autre…)



Nous serons heureux d’accueillir des propositions en français, en arabe et en anglais.



Les propositions de contributions doivent comporter les informations suivantes:



- Nom et prénom de l’auteur(e)

- Établissement

- Statut

- Adresse courriel (email)

- Numéro de téléphone

- Axe de contribution

- Proposition : 200-250 mots, 5 mots-clés.



Les propositions seront évaluées par des membres du comité scientifique en double aveugle.



Dates importantes :

- 13 mai 2022 : diffusion de l’appel à communication

- 30 juin 2022 : date limite pour la soumission des propositions

- 16 juillet 2022 : avis aux auteur(e)s sur les propositions sélectionnées.

- 1er novembre 2022 : diffusion du programme.



Veuillez envoyer vos propositions à l’adresse suivante :

ledireautrement2022@gmail.com



