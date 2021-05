Synergies Portugal

Revue du GERFLINT

Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale

Revue française en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris (FMSH)

ISSN 2268-493X / ISSN (en ligne) 2268-4948

http://gerflint.fr/synergies-portugal

Appel à contributions pour le nº 10/2022

Le comité de Rédaction de Synergies Portugal, revue francophone de Sciences Humaines et Sociales internationalement indexée (plus récemment, à Scopus et MLA) lance pour son prochain numéro un appel à contributions sur le thème suivant :

(Co)habiter le monde. La Terre, les vivants et les humanités

Numéro coordonné par Cristina Alvares (Université du Minho)

L’essor des sciences de la vie et des sciences de l’environnement, la mutation écologique, les crises migratoires, le devenir-artificiel de l’humain, le monopole du capitalisme sur le vivant sont des phénomènes parmi d’autres qui ont mis la vie au centre des inquiétations des sociétés contemporaines. Biotechnologies, vie artificielle, biopolitique, nécropolitique, vie nue, zoé, care/soin, moment du vivant, vitalisation générale des sociétés posthistoriques, humanisme vital, vitalisme critique – autant de vocables qui attestent la prévalence de la vie et du vivant dans nos théories et nos pratiques. Cette tendance s’est intensifiée avec la pandémie de covid 19 qui a mis en évidence la vulnérabilité du vivant humain à cette nouvelle infection zoonosique ainsi que la fragilité de nos institutions, en même temps qu’elle accélérait la médicalisation du social et de la vie quotidienne. Effet et symptôme d’une maladie planétaire qui s’appelle Anthropocène, Sixième Extinction, Grande Accélération ou tout simplement mutation écologique, la maladie respiratoire qui a inauguré la troisième décennie du XXIe siècle a aiguisé notre conscience de l’interdépendance des vivants et de leur destin commun au sein d’un monde qui ne cesse de se resserrer et de multiplier les lieux inhabitables. Comme si la contraction du monde avait comme conséquence l’effritement du chez-soi. Au-delà de leur visée immunologique, les expériences du confinement, de la fermeture des frontières et de la vaccination nous enjoignent plus que jamais à repenser nos modalités d’habiter le monde en termes de cohabitation et ceci depuis la sphère domestique jusqu’à la biosphère en passant par la sphère nationale. Oikos, la maison commune des vivants (humains et non humains, semblables et dissemblables), figure la Terre comme habitation. Mais cette habitation qui, dans sa finitude, reconfigure l’universel en l’en-commun (la coappartenance des vivants, dans la diversité de leurs modes d’existence, au seul monde que nous avons), est-elle stable et durable ? Si la Terre est une maison, alors c’est une maison à réparer inlassablement. Comme le montre l’œuvre d’Anne Simon, la question fondamentale de la proximité des vivants et de leur cohabitation a réactivé le motif husserlien de la Terre-Archè ainsi que le récit de l’Arche de Noé. Image du monde régénéré par une nouvelle alliance entre les humains – entre les humanités, aurait dit Édouard Glissant – et entre les espèces, l’Arche ne manque pas d’évoquer également le confinement, l’immobilisation et l’asphyxie. Entre « pacte de soin » (Achille Mbembe) qui répare le vivant et toxicité écologique et politique, entre « projet d’enveloppement » (Bruno Latour) et entropie du développement, l’Arche, réserve de vie, flotte, secouée par des vents contraires, à la recherche d’une nouvelle localité où accoster et (re)bâtir un autre chez-soi.

Pour son numéro post-pandémie, Synergies Portugal invite les chercheurs et les chercheuses en études françaises et francophones à soumettre une proposition de contribution autour de la problématique de l’(in)habitabilité du monde et des poét(h)iques et politiques de cohabitation (domaines privé, public, ontologique), dans la production littéraire et/ou théorique en français.

Voici quatre axes thématiques parmi d’autres possibles :

Bio. Le vivant humain et la déstabilisation du statu quo ontologique. Créolisation du monde, créolisation du vivant. Infranimalités et anthropomorphisme. Machines vivantes, récréation technologique des espèces, ontologies fluides. Animalismes, posthumanismes, transhumanismes.

Eco.Visages de la Terre. Archè. Gaïa. Oikos. Architecture et cosmologie. Défamiliarisation et désordre du monde, recherche d’un chez-soi. Sédentarité, errances et cosmopolitisme. Imaginaires de la Terre-Mère et dynamiques du monde-tourbillon. Dernière sphère. Dernière frontière.

Bio. Souffle, mouvement, liberté. Exodes. Enclos, étouffement, oppression. Abandon, brutalisme, dé-civilisation. Vivre au bord de la vie. Overproximity. Violence mimétique et contamination virale. Maladies et malaises respiratoires.

Episteme. Humanités, sciences de la vie, technologies. Humanités médicales. Humanités numériques. Zoopoétique. Écopoétique, écocritique. Épistémocritique. Multidirectionalité (turns) et déflagration (studies). Posthumanités.

Normes et fonctionnement de la revue Synergies Portugal

Les auteurs sont priés de bien vouloir prendre connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de la politique éditoriale de la revue et de se conformer, dès l’envoi des propositions, aux consignes et aux spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est en ligne :

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

http://gerflint.fr/synergies-portugal/politique-editoriale

http://gerflint.fr/synergies-portugal/consignes-aux-auteurs

Selon sa politique éditoriale, la revue accueille également des articles Varia entrant dans sa couverture thématique générale, rédigés en français, par des auteurs francophones de sa zone géographique. Les axes de cette couverture thématique générale sont les suivants :

• Ensemble des Sciences Humaines et Sociales

• Culture et communication internationales

• Sciences du langage, littératures francophones et didactique des langues-cultures

• Éthique et théorie de la complexité

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, doit également consulter la politique de l’éditeur de la revue en matière d’accès libre et d’archivage :

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2268-493X/

Les propositions de collaboration (résumés et articles, signés individuellement ou par deux auteurs maximum) seront adressées à synergies.portugal.redaction@gmail.com selon le calendrier ci-dessous.

Les propositions devront inclure les données suivantes : nom, institution de rattachement, axe thématique retenu, titre, résumé, mots-clés (3-5) et une brève notice biobibliographique (200 mots).

L’étude proposée sera inédite et n’aura pas été envoyé à d’autres lieux de publication.

et n’aura pas été envoyé à d’autres lieux de publication. Les articles proposés suivront la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur :

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

Calendrier

• Date limite d’envoi des propositions de collaboration (résumé, 350 mots maximum) : 5 mars 2022

• Avis du Comité scientifique : 25 mars 2022

• Date limite d’envoi de l’article (texte intégral) : 15 juin 2022

• Avis du Comité scientifique : 15 juillet 2022

• Date limite de remise de l’article (après corrections) : 30 septembre 2022

La rédaction de Synergies Portugal vous remercie de votre collaboration.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© GERFLINT - Pôle éditorial international – février 2020 - Tous droits réservés –

Texte officiel inscrit sur la Liste des appels des revues du GERFLINT

http://gerflint.fr/information