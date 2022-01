Ces vingt dernières années, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche a connu une série de réformes sans précédent. Reposant sur de nombreux entretiens, archives et observations, cet ouvrage dresse le portrait des universitaires qui ont travaillé dès 2006 à réformer les normes de la profession scientifique au sein d’une nouvelle instance, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

Quels savoirs ces acteurs mobilisent-ils pour produire de nouveaux critères d’évaluation ? Dans quelle mesure ces normes redéfinissent-elles ce que « faire de la recherche » signifie aujourd’hui ? Quels défis ces transformations impliquent-elles pour les sciences humaines et sociales ? Parcourant les coulisses d’une agence contestée dès sa création, cette enquête offre un éclairage inédit et intime sur les mutations contemporaines du gouvernement du monde scientifique et réveille les débats sur la science, sa place et sa valeur dans notre société.

Cet ouvrage s’adresse aux universitaires qui s’intéressent à la sociologie des sciences, de l’action publique ou des professions, mais aussi plus largement aux étudiants et aux scientifiques qui s’interrogent sur les instruments d’évaluation avec lesquels ils doivent composer au quotidien.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Une agence d'État pilotée par des scientifiques

Chapitre 2. Quand des universitaires endossent des discours néo-managériaux au nom de la science

Chapitre 3. Les savoirs comme contre-pouvoirs. Des littéraires mobilisés contre la normalisation

Chapitre 4. Les frontières de la science. Des scientifiques en quête de définitions de la

recherche légitime

Chapitre 5. L'« excellence » à l'épreuve des pratiques de jugement

Conclusion

Annexes

Bibliographie

