UPJV (Amiens, France)

Appel à contributions pour un numéro de la revue Cahiers Robinson

« Claude Santelli, ou la télévision institutrice »

Suite à la journée d’étude « Claude Santelli et le théâtre de la jeunesse », qui s’est tenue à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens) le 16 mai 2019, nous lançons un appel à articles afin de compléter les contributions de cette journée et de constituer un numéro de la revue Cahiers Robinson (dir. Francis Marcoin, Arras, Artois Presses Université) sur un thème plus large : « Claude Santelli, ou la télévision institutrice » (titre provisoire).

Ce numéro, d’une douzaine de contributions, portera sur les différentes émissions télévisées destinées à la jeunesse, dont Claude Santelli a été le producteur, et sur les adaptations qu’il a réalisées ou supervisées des années 1950 aux années 1980. On pourra s’intéresser au Théâtre de la Jeunesse, mais aussi à Livre mon ami, diffusé de 1958 à 1968, et à Les Cent livres des hommes (1969-1973), émissions animées des mêmes préoccupations de transmission des classiques.

Outre les dramatiques diffusées à l’ORTF entre 1960 et 1969, majoritairement adaptées de romans ou de nouvelles, dont le corpus comprend Mark Twain, Dickens, la Comtesse de Ségur, Oscar Wilde, Pouchkine, Erich Kästner, s’ajoutent quelques biographies comme celles de Marie Curie, Ésope, Thomas Edison, ou Ambroise Paré, dont on raconte, bien sûr, l’enfance, et des émissions de Noël.

Le fonds Santelli, déposé aux archives de la BnF, département Arts du Spectacle, et qui a fait l’objet d’un catalogage, est désormais à la disposition des chercheurs. L’INA de son côté a mis en ligne des émissions de Claude Santelli, réalisateur, scénariste et producteur.

Les thèmes abordés pourront être les suivants :

* l’adaptation d’auteurs classiques pour la jeunesse (liste ci-dessus non limitative)

* la réception de ces émissions (courriers des téléspectateurs, articles de presse…)

* les collaborations avec des réalisateurs, des scénaristes et d’autres artistes (notamment Paul Grimault, le cinéaste d’animation, Jacques Prévert et Pierre Prévert pour Le Petit Claus et le Grand Claus, d’après le conte d’Andersen)

—

Date limite d’envoi des propositions (courte bio-bibliographie, titre et projet) : 31 décembre 2022.

Réponse : janvier 2023.

Remise des articles : octobre 2023.

Publication prévue : 2e semestre 2024.

—

Contact :

Noëlle Benhamou, Maitre de Conférences HDR en littérature française

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

CERCLL, Roman & Romanesque (UR 4283)

noelle.benhamou@u-picardie.fr

http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Revue-Cahiers-Robinson