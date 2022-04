Parution aux Presses universitaire de la Méditerranée du numéro 2 de la revue

Circus sciences, n° 2 : "Cirque et cinéma"

sous la direction de Christian Rolot, François Amy de la Bretèque, Guillaume Boulangé et Philippe Goudard.

Entièrement consacrée à l’approche scientifique des arts du cirque, Circus Sciences est une revue en ligne qui a pour vocation de favoriser la mise en relation des différents acteurs de la création et de la recherche scientifique dans le domaine du cirque. Cette revue scientifique de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 offre un espace de publication propice au développement d’une réflexion plurielle. Se croisent les voix de chercheurs venus de disciplines différentes — études théâtrales et cinématographiques, arts plastiques, histoire, sociologie, anthropologie, littérature, politiques culturelles, psychologie, médecine, sciences et technologies des activités physiques et sportives — en France et à l’étranger.

Le numéro est en ligne, à télécharger gratuitement sur le site des PULM…

Sommaire

Dossier thématique : « Cirque et cinéma »

Cirque au cinéma. François Amy de la Bretèque

Cirque et cinéma un enrichissement mutuel. Philippe Goudard

Les métiers du cirque racontés par le cinéma. Christian Rolot, François Ramirez

De quelques liens de parenté entre le cinéma et le cirque. Marc Vernet

The Circus (1928) : Charles Chaplin à l’avant garde. Philippe Goudard

La fonction clownesque dans l’Ange Bleu. François Amy de la Bretèque

Les représentations du cirque dans le cartoon américain. Jean-Baptiste Massuet

Le cirque miniature, fétiche ou objet fantasme pour l’imaginaire cinématographique. Marion Poirson-Dechonne

Féérie sociale et identité artistique : la portée symbolique et culturelle du cirque dans L’Aile ou la Cuisse de Claude Zidi. Adrien Valgalier

Pierre Richard le clown et le politique. Laurent Leforestier

Le Cirque & le Cinéma. Jean-Pierre Marcos

Borderline : burlesque cinématographique et clownerie théâtrale dans L’Iceberg (2005), Rumba (2008) et La Fée (2011), réalisés et interprétés par Dominique Abel, Fiona Gordon, et Bruno Romy. Ariane Martinez

Varia

Le cirque se raconte dans les revues de cinéma du fonds Coll’Ex « Arts du cirque », Bibliothèque universitaire Ramon Llull. Élisabeth Gavalda

Frico le clown, héros récurrent de série télévisée. Entretien avec Jean-Michel Ropers

Le Cirque fait son Cinéma : une visite au Musée du Cirque Alain Frère. Philippe Goudard

Recensions

David Le Breton, Rire. Une anthropologie du rieur, Paris, Métailié, 2019. Stéphane Héas

Philippe Goudard et Nathalie Vienne-Guerrin (dir.), Figures du clown, sur scène, en piste et à l’écran, Montpellier, PULM, 2020. Raphaël Verchère

*

La revue Circus sciences est éditée avec le concours du centre de recherche RiRRa 21 (EA4209), du Conseil scientifique, du SDIA (Service développement et intégration des applications), du Master Métiers du livre et de l’édition, de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 (France) et de la Société d’histoire et anthropologie des arts du cirque (SHA2Cirque).