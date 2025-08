Complexus, vol. 2, n° 6 (2025): "L’écrivain et l’artiste face à la guerre 2" (dir. Hicham Belhaj)

Complexus, revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique, numéro 6 – 2025.

Sous la direction du Pr. Hicham Belhaj (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès), ce deuxième volet du dossier "L’écrivain et l’artiste face à la guerre" approfondit l’analyse des stratégies esthétiques et éthiques par lesquelles la littérature et les arts interrogent les violences historiques et contemporaines.

Ce numéro propose une approche transhistorique et transartistique des représentations de la guerre, des camps nazis au génocide rwandais, en passant par les conflits coloniaux et leurs réécritures contemporaines. Il met en lumière la capacité des œuvres à témoigner, résister et reconstruire un dialogue entre les cultures, même dans les contextes les plus violents.

Sommaire du dossier…

Entre guerre et humanité : regards croisés sur l'art, la mémoire et le dialogue des cultures

– Hicham BELHAJ

La Seconde Guerre mondiale : déportation et univers concentrationnaire dans L’Espèce humaine de Robert Antelme (1947)

– Moussa CAMARA

Le mythe comme expression du traumatisme : La serata a Colono (Morante) et Le nozze di Antigone (Celestini)

– Chiara PROTANI

Représenter l’irreprésentable ? Les défis littéraires du génocide rwandais

– Anouar KARRA, Abdelkader KARRA, Malak LAKAAZ

Écrire en temps de guerre : Inyenzi ou les cafards de Scholastique Mukasonga

– Latifa BOUTAZAT

Relectures africaines : Le Terroriste noir et la mémoire coloniale de la Seconde Guerre mondiale

– Sanaa ZOUBIR, Asmae BRITEL

Guerre et désir : la tension narrative dans Les Nuits de Strasbourg d’Assia Djebar

– Zoubaida HAMMAMI

Claude Simon et l’esthétique de la fragmentation guerrière (La Route des Flandres, La Bataille de Pharsale)

– El-Bachir MAALMI

Jean Rouaud et la Grande Guerre : effacement énonciatif dans Les Champs d’Honneur

– Zakaria MHANDEZ TLEMÇANI

Voltaire et l’ironie carnavalesque : Le Monde comme il va

– Famahan SAMAKÉ

Mémoires croisées : l’exode des juifs marocains dans La renaicendre de Nicole Elgrissi Banon

– Manal SLAMI

Lafraja, art tribal et résistance patriotique chez les Labranès (Maroc)

– Zoulikha BENDOUR, Naima BOUHALI

Analyse du technolecte criminologique dans Faites entrer l’accusé

– Salma ZAHID, Zohra TERRADA

Hors-thème (Varia)

Diderot et la subversion du féminin dans Le Rêve de D’Alembert

– Imane EL MSSIAH, Sanae GHOUATI

Ambivalences amoureuses dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre

– Fatima ZOHRA AITAZZN

Fouad Laroui et la quête interculturelle : Plaidoyer pour les Arabes

– Abdelhak EL YAAGOUBI

—

À propos de Complexus

Revue semestrielle à comité scientifique international, Complexus privilégie les recherches interdisciplinaires rigoureuses et innovantes. Destinée aux chercheurs comme aux passionnés, elle explore les intersections entre création artistique et enjeux sociétaux.

