CINQUIÈME SEMAINE DE CIRQUE : colloques, séminaires, spectacles

MERCREDI 7 OCTOBRE :

PAR-DELA LES FRONTIERES.

ITINERANCES ET IDENTITES DES POPULATIONS CIRCASSIENNES AU PRISME DE LEURS REPRESENTATIONS

Accueil des participants : 8h45-9h00

9.00 MATINÉE

Séminaire 1. Le cirque, une exploration aux frontières des disciplines

1. « Sur les traces archivistiques des artistes nomades, 1840-1940 » Natalie Petiteau, Université d’Avignon

2. « Corps frontière. Quel corps de cirque entre études théâtrales et études sportives » Pierre Philippe-Meden, Université de Montpellier 3

3. « Donner à voir les relations inter-espèces » Charlène Dray, Université de Montpellier 3

Intermède. Lecture d’extraits Bernard-Marie Koltès par les étudiants de Licence 2 d’Études théâtrales

10:45 Séminaire 2. Le cirque une exploration aux frontières des genres : univers circassiens des dramaturges et chorégraphes.

1. « Frontières des genres et recherche d'identité : discours et pratiques chez les artistes de cirque contemporain français » Léa de Truchis, Université de Montpellier 3

2. « Guangdong Acrobatic Troupe’s Swan Lake : un succès international né de la rencontre entre un cirque chinois et un ballet russe » Arianna De Sanctis, Université de Montpellier 3

3. « Genet et l'art du cirque» Marie-Claude Hubert, Aix-Marseille Université

Intermède. Lecture d’extraits de Nickel Stuff de Bernard-Marie Koltès par les étudiants de Licence 2 d’Études théâtrales

4. « Bernard-Marie Koltès et les arts de la scène » Florence Bernard, Aix-Marseille Université, Guillaume Fargas, Université Montpellier 3

Intermède. Lecture d’extraits de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, par les étudiants de Licence 2 d’Études théâtrales

Lancement. Dictionnaire Koltès (à paraître aux éditions Honoré Champion sous la dir. de Florence Bernard) avec la contribution de Marie-Claude Hubert, Guillaume Fargas, Annick Asso.

14h00 APRES-MIDI

1. « Le cirque québécois à l’époque du Covid. Le passage éphémère de la médiation à la production culturelle numérique » (recherche en collaboration avec Mathilde Perrahia)

Louis Patrick Leroux , Concordia University – Montréal – Canada

2. « Figures et stratégies de cirque alternatif à Montréal » Mathilde Perrahia, Concordia University – Montréal – Canada

3. « Adapting Human Performance Techniques, Illusion Aesthetics, and Specialized Apparatus from the world of Conjuring to Contemporary Circus Disciplines » (recherche en collaboration avec Louis Patrick Leroux) Joseph Culpepper Concordia University – Montréal – Canada

4. « Populations autochtones et cirque » Marisa Soares , CIRCUS – UNICAMP – Campinas Brésil

5. « La recherche sur le cirque au Brésil » Chercheuses et chercheurs de CIRCUS – UNICAMP – Campinas Brésil

17h00 -19h00 FIN D’APRES-MIDI

Présentation 1 : ParKour cirque de et par Said Mouhssine, auteur et acrobate (Maroc). Animée par Pierre Philippe-Meden

Présentation 2 : Contemporary Circus de Kate Lavers, Louis Patrick Leroux et Jon Burtt (Routledge 2020) par Louis Patrick Leroux Full Professor of English and French Studies, Concordia University. Animée par Philippe Goudard

Présentation 3 : Contours et détours des dramaturgies circassiennes de Diane Moquet, Karine Saroh, Cyril Thomas (dir.), CNAC, 2020. Présenté par Cyril Thomas, directeur de la chaire ICIMA. Animée par Karel Vanhaesebrouck

Échanges: Said Mouhssine, Louis Patrick Leroux, Marco Bortoleto, Cyril Thomas, Annick Asso, Philippe Goudard, Pierre Philippe-Meden, Karel Vanhaesebrouck

JEUDI 8 OCTOBRE : RECHERCHE EN, SUR, DANS, AVEC, AU-DELA DU CIRQUE

08h30. Accueil

08h50. Allocation d’ouverture

9h00-9h30. Opening

Prof. Dr. Karel Vanhaesebrouck | Université Libre de Bruxelles, CiASp and Dr. Franziska Trapp | University of Muenster and Université Libre de Bruxelles, CiASp

9h30-12h30. The Place of Circus Research within Academia | A Virtual-World-Café What are the urging research questions within the academic disciplines in general? What can circus research offer to those questions? In which way can circus foster interdisciplinary approaches?

General Host: Dr. Franziska Trapp | University of Muenster and Université Libre de Bruxelles, CiASp // Graphic Recording: Christine Oymann

Host Sociology: Dr. Ilaria Bessone | AltroCirco, Project for the Development of Social Circus in Italy

Host Pedagogy and Educational Studies: Alisan Funk | Stockholm University of the Arts and McGill University, Canada

Host History and Heritage: Prof. Dr. Anna Sophie Juergens | Australian National Centre for the Public Awareness of Science

Host Cultural and Performance Studies: Dr. Franziska Trapp | University of Muenster and Université Libre de Bruxelles, CiASp

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00. Creating a prolific environment for young researchers – Roundtable. Strategic value: Institutional Strategies. Animé par Alix de Morant MCF études théârales et chorégraphiques, Montpellier 3, RiRRa21

14h00-14h25. 15 ans de recherche en cirque à Montpellier 3 Présentation de la plateforme numérique « Programme cirque » Présentation du Numéro 1 de la revue en ligne Circus Sciences

14h25-14h50. Un nouveau dispositif pour la recherche scientifique en cirque : Le réseau international de recherche en cirque : International PhD circus directors network. Une initiative Montpellier 3 (Fr.), Concordia (Ca.), Campinas (Br.)

Pause

15h15-16h15. Round Table | Let’s talk about... PhDs and Post Docs! Hosts: Karel Vanhaesebrouck | Université Libre de Bruxelles, CiASp and Franziska Trapp | University of Muenster and Université Libre de Bruxelles, CiASp

Guests:

Saskia Bellman | Université Polytechnique Hauts-de-France

Marion Cossin | École nationale de Cirque Montréal, CRITAC

Léa De Truchis | Université Paul Valéry Montpellier III, RiRRa21

Charlène Dray | Université Paul Valéry Montpellier III, RiRRa21

Maddly Guillaume | Université Sorbonne Paris Nord Faculté de Médecine

Marie-Andree Robitaille | Stockholm University of the Arts

Camila Ribeiro | Université de Campinas , CIRCUS, Brésil

Marisa Soares | Université de Campinas , CIRCUS, Brésil

16h00-17h15. Présentations de dispositifs de recherche en cirque Circus arts: What kind of research for which aim?

CRITAC, Canada / Patrice Aubertin

CIRCUS Brésil / Marco Antonio Coelho Bortoleto

ICIMA France / Cyril Thomas

LUME Brésil / Renato Ferracini

Ésacto'Lido France / Alain Taillard

Horsystemes, France / Charlène Dray

17h15-18h00. Writing a manifesto for Circus Research Karel Vanhaesebrouck | Université Libre de Bruxelles, CiASp

18h00 : trajet vers Théâtre La Vignette/ Centre Culturel Universitaire de Montpellier 3 Route de Mende (30 min.)

SOIREE 18h30 Autour d’un verre / Hall du théâtre ou Salle de répétition

Coup de projecteur sur les ouvrages issus des recherches en cirque

Kate Lavers, Louis Patrick Leroux et Jon Burtt, Contemporary Circus, Routledge, 2019.

Philippe Goudard, Nathalie Vienne-Guerrin (dir.), Figures du clown, sur scène, en piste et à l’écran, Montpellier, coll. « Cirque », PULM, 2020.

Franziska Trapp,: Lektüren des Zeitgenössischen Zirkus. Ein Modell zur text-kontert-orientierten Aufführungsanalyse, Berlin, De Gruyter, 2020.

Diane Moquet, Karine Saroh, Cyril Thomas (dir.), Contours et détours des dramaturgies circassiennes, CNAC, 2020.

Philippe Goudard, Denys Barrault (dir.), Médecine et cirque, Montpellier, Sauramps Médical, 2020.

19h15 Spectacle des étudiant·e·s de l’ Ésacto'Lido (Toulouse-Occitanie) "De la colle pour vos âmes" suivi d’un bord-plateau animé par Pierre Philippe-Meden, MCF en cirque à l’université Paul-Valéry en présence de Alain Taillard, directeur de l’Ésacto'Lido.

VENDREDI 9 OCTOBRE - Une seule session de 14h00 à 17h00

30 ANNEES DE RECHERCHE MEDICALE SUR LE CIRQUE EN FRANCE : BILAN ET PERPECTIVES

Journée co-organisée par La Société française de médecine du cirque / SFMC et le programme Cirque : histoire, imaginaires, pratiques du Centre de recherche RIRRA21 – EA 4209 - Université Paul-Valéry Montpellier 3 En collaboration avec l’Université de Lorraine.

Les arts du cirque ont la particularité de placer la prise de risque au centre des performances et de l’exercice professionnel, exposant les pratiquants à des conséquences sanitaires et sociales importantes. La finalité et le contexte y sont différents de ceux d’autres activités physiques et spectacles vivants comme le sport, la danse ou le théâtre. C’est pourquoi l’idée d’une approche médicale qui tienne compte de ces spécificités est née en France dans les années 1980. L’ouvrage « Médecine et cirque » dirigé par Philippe Goudard et Denys Barrault édité par Sauramps Médical en septembre 2020, présente un état des lieux des connaissances acquises et expériences réalisées dans les domaines où se rejoignent la médecine et les arts du cirque. De nombreux médecins, professionnels de santé, artistes, chercheurs, pédagogues et experts internationaux de haut niveau ont toutes et tous accepté de relever le défi de rendre accessible la variété des phénomènes rencontrés. Leurs contributions et témoignages abordent le rôle de l’équilibre et du déséquilibre, la prise de risque et ses conséquences, les pathologies, le suivi médical du diagnostic à la réhabilitation, les vertus thérapeutiques et éducatives en matière de santé, les mesures préventives pour la sécurité et la formation de tous les pratiquants dans les arts du cirque. Ceux qui soignent y découvriront les réalités du terrain, et ceux qui pratiquent, des informations utiles à la préservation de leur santé. S’il fut un temps où l’on entrait dans la carrière à ses risques et périls, l’engagement des pouvoirs publics dans la promotion, l’encadrement et le soutien des arts du cirque a aujourd’hui augmenté la responsabilité collective envers celles et ceux qui choisissent de s’y consacrer. C’est pourquoi ce livre a aussi pour objectif de contribuer à la promotion d’un statut juridique et social adapté à l’engagement des artistes de cirque, qui sont indispensables à l’économie des politiques culturelles et à l’industrie du divertissement aujourd’hui mondialisées, et font rêver des millions de spectateurs.

14h00 Présentation à l’occasion de sa publication de l’ouvrage : Philippe Goudard, Denys Barrault (dir.), Médecine et cirque, Montpellier, Sauramps Médical, 2020.

avec la participation de plusieurs auteurs de l’ouvrage, parmi : Patrice Aubertin, Denys Barrault, Fabien Besançon, Marco Antonio Coelho Bortoleto, Sandra Braun, Jean-Michel Bruel, Éric Buton, Matthieu Ciachera, Christophe Cuq, Catherine Cyteval, Adam Decker, Frédéric Depiesse, Yves Drapeau, Mohamed Habib Elleuch, Christian Etienne, Richard Fleet, Arthur Goudard, Philippe Goudard, Maddly Guillaume, J.Y. Henderson, Charles Jacquelin, Dean Kriellaars, Bruno Kupfer, Mathieu Lacambre, Julien Lagarde, Luc Lapointe, Patrick Laudet, Isabelle Lavallee-Bourget, Philippe Perrin, Pierre Philippe-Meden, Lionel Pioline, Karim Rande, Haithem Rebai, Capucine Renard, Henri Rubinstein, Sonia Sahli, Claire Simon, Stéphane Simonin, Melanie Stuckey, Sandy Sun (Catherine Dagois), Alain Taillard, Ammed Tuniziani, Silvia Ubieta, Ana Velasquez, Josiane Vitali, Grégory Zelic

Thématiques

Adaptation aux arts du cirque

Suivi médical des artistes

Pathologies spécifiques

Cirque thérapeutique

Cirque éducatif

16h00 Pour un statut juridique et social pour les artistes de cirque

Échanges entre membres de la Société française de médecine du cirque : situation actuelle et propositions d’amélioration, avec la participation de Jean-Baptiste Scherrer, Juriste, Paris 1, Albert-Ludwigs-Universität, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris)

17h00 Fin de la journée et de la 5ème Semaine de cirque 2020

Lieux : Salle des colloques 1 Site Saint-Charles, Rue du professeur Henri Serres Tram 1 ou 4 Arrêt Albert 1er à Montpellier, et après 17h : Théâtre La Vignette – Campus de l’Université Paul-Valéry Route de Mende Tram 1 arrêt Saint Eloi puis 10 min à pieds.

