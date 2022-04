Université de Douala, Cameroun

Appel à contribution



Cinétismes, varia (thèmes libres), vol.1, n°1, 2022





Pour son premier numéro annuel Varia (thèmes libres), la revue Cinétismes invite les chercheurs et chercheuses de champs disciplinaires variés en sciences humaines et sociales à soumettre un article original sur le langage qui paraîtra le 30 septembre 2022.



Mots-clefs : langage, sciences du langage, pluridisciplinarité, recherches, Homme, société



Calendrier :

· Lancement de l’appel : 1er mars 2022

· Date limite de soumission des articles : 30 juin 2022

· Notification d’acceptation aux auteurs : 15 août 2022

· Date limite de réception des articles corrigés : 1er septembre 2022

· Parution des articles : 30 septembre 2022



Modalités de soumission et d’évaluation

Les articles sont à soumettre en ligne à varia.cinetismes@gmail.com au plus tard le 30 juin 2022.



Vous trouverez sur la page d’accueil du site web de la revue: https://www.revue-cinetismes.com/ :

· les modalités de soumission pour un dossier Varia

· les appels à contribution en cours

· les modalités de soumission pour un article ou pour un dossier thématique



Normes éditoriales: les normes éditoriales, la politique éditoriale et la politique d’évaluation sont disponibles sur le site-web de la revue à l’adresse suivante: https://www.revue-cinetismes.com/normes/



Tous les articles proposés pour une publication dans Cinétismes (thématiques ou varia) sont soumis à une évaluation en double aveugle par deux experts.



Langues acceptées : français, anglais.



Politique de diffusion

· Publication en libre accès. Cinétismes propose un accès gratuit et immédiat à tout son contenu sur le principe de la vulgarisation gratuite de la recherche

· Frais d'instruction : non

· Frais de publication/insertion de l'article après acceptation et corrections: 35.000FCFA/55EUR