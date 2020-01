Chorégraphies

Institutions, pratiques et représentations

Numéro de Romantisme

Dossier à réunir par Guy Ducrey

3e numéro de 2021, publication automne 2021

Appel à communication : jusqu’au 31 mai 2020

Date limite pour la remise des textes : 31 décembre 2020.

Depuis une trentaine d’années, le retard dont souffraient en France les études consacrées à l’histoire et aux représentations de la danse s’est beaucoup comblé. La légitimité du sujet ne semble plus problématique : associations de chercheurs, programmes d’études, colloques internationaux, collections spécialisées chez des éditeurs, et surtout nombreuses thèses en arts du spectacle, en histoire, en littérature, en musicologie, en esthétique. L’apport de la sociologie a contribué à ce renouvellement : formation des danseurs, étude des carrières, rôle de la province dans un siècle – le dix-neuvième – qui fut celui d’une institutionnalisation de la danse, mais aussi, dès les années 1880-1900, de son éclatement en lieux multiples et de sa réinvention en esthétiques diverses.

Car la fabrique chorégraphique réclame par excellence une approche interdisciplinaire, où historiens de la culture (comment les danseuses se forment-elles ? comment une capitale devient-elle centre rayonnant de la danse ? quelle circulation internationale pour les chorégraphes, leurs étoiles, leurs troupes ?) et sociologues (quel milieu d’origine pour l’artiste de danse ? qu’est-ce qu’une carrière de danseuse au xixe siècle et quelle institution pour l’accueillir ? quels lieux et surtout quels spectateurs pour la danse au xixe, au xxe siècle ?) côtoient des spécialistes d’art et de littérature.

Ceux-ci soulèvent d’autres types de questionnement : y a-t-il, ainsi qu’on l’a si souvent affirmé au xixe, une décadence de la danse, et comment la définir ? Que gagne-t-on à étudier – pour une époque où n’existaient pas de saisies filmées d’un spectacle – les discours sur la danse (exigent-ils, pour dire le mouvement, une forme particulière, qu’il reviendrait au poéticien d’analyser ?), et les images (gravées, dessinées, peintes, photographiées) jusqu’à peut-être parvenir à esquisser les contours d’un imaginaire propre à une époque ? Pour une chorégraphie nouvelle, quel dialogue s’instaure-t-il entre écrivains, chorégraphes, peintres de décors et musiciens ?

Des questions relevant de l’esthétique, et en particulier de l’esthétique de la réception, ont été soulevées dans des travaux d’importance : qu’est-ce au juste qu’une œuvre chorégraphique ? Quelle trace laisse-t-elle et comment l’évaluer ? Qu’entend-on, au xixe siècle, par création chorégraphique ? et par adaptation ?

Ce dossier de Romantisme consacré à la danse espère rendre compte de la fécondité de ce champ et offrir un aperçu représentatif des questionnements actuels. Il cherchera à rassembler des contributions venues de spécialistes de diverses disciplines : histoire, arts du spectacle, littérature, histoire de l’art, esthétique.

Les contributions pourront s’articuler autour des thématiques suivantes (liste non exhaustive) :

– Institutionnalisation de la danse comme art – et, inversement, les spectacles dans des lieux non institutionnels. On pourra en particulier, pour le cas français, réfléchir à la tension Paris-Province à l’époque romantique.

– Lieux de la danse : géographies urbaines, dialectique entre l’Opéra et les autres salles, y compris de music-hall ; mais aussi topographie du théâtre : la scène et la coulisse, la salle et la loge, les espaces de l’exhibition et les lieux privés ; la préparation au spectacle (répétition) et sa suite (sortie du théâtre, la danseuse en ville, la troupe en tournée).

– Géographies de la danse : formation, puis circulation des interprètes et spectacles, pays et lieux des tournées. La naissance des « écoles » de danse.

– La fabrique du spectacle : collaborations entre les librettistes et les chorégraphes, contribution des peintres et décorateurs, place du compositeur et de la musique, techniques de l’éclairage.

– Physionomies du spectateur de danse, y compris le portrait-charge et la caricature. Devenir de ce genre au xxe siècle, au moment des avant-gardes.

– Constitution d’un imaginaire de la danse au xixe siècle : portraits littéraires et journalistiques de danseuses ; recueils de gravures, puis de photographies, et progressive constitution d’un « mythe de la danseuse » au xixe siècle.

– Rôle de la presse : la critique chorégraphique – sous-genre de la critique dramatique ? L’interview de chorégraphe ou de danseurs et danseuses

– Mémoire de la danse : les systèmes de notation, les esquisses de mise en scène, les gravures de presse ; la contribution des peintres comme Degas à une mémoire de la danse ; les écrits de danseurs et danseuses, mémoires et témoignages ; fixer un spectacle : la peinture et la sculpture, réservoir prodigieux d’images de chorégraphies.

– La danse et le premier cinéma

