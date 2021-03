Chasses et représentation(s) aux XX e et XXI e siècles (Paris)

Musée de la chasse et de la nature, Paris.

« Chasses et représentation(s) aux XXe et XXIe siècles »,

6 décembre 2021. Paris, musée de la Chasse et de la Nature

Montrer la chasse et se mettre en scène à travers elle : l’idée est vieille comme le monde. Depuis Lascaux au moins, les hommes fascinés par leurs exploits cynégétiques ont aimé les raconter et les illustrer de multiples manières. Le XXe siècle marque cependant un changement de paradigme. Les préoccupations environnementales et l’évolution des sensibilités à l’égard du monde animal ont changé le regard sur ces activités immémoriales, d’où des attitudes plus divergentes et une mise en tension des représentations.

Le terme « représentation(s) » invite à s’intéresser tout à la fois aux productions sur la chasse et à la chasse comme lieu de représentation, c’est-à-dire de mise en scène de soi, et en particulier dans un cadre politique. Prises dans ce double sens, les activités cynégétiques soulèvent plusieurs questionnements, dont celui de leur rapport au pouvoir au-delà même des relations entre l’homme et l’animal. Comment défenseurs et adversaires de la cynégétique ont-ils exprimé et expriment-ils leurs positions ? Et comment certains ont-ils pu développer des points de vue intermédiaires, entre discours ambivalents et réelles tentatives pour concilier, par exemple, chasse et amour des animaux…?

La chasse donne lieu à des formes de narrations diversifiées et contradictoires sur des supports écrits et visuels variés que cette journée d’étude se propose d’explorer. Depuis les vecteurs culturels et artistiques traditionnels (littérature, beaux-arts…) jusqu’aux plus contemporains (photographie, cinéma, télévision, bande dessinée…), les scènes de chasse sont d’une grande variété : traques, mises à mort, tableaux de chasse… Quels moments, quels instants, choisit-on de raconter, de montrer ou au contraire d’escamoter, pour défendre ou critiquer la chasse ?

Symétriquement, les plaisirs cynégétiques peuvent être le symbole même du pouvoir politique, mais aussi cristalliser les critiques contre celui-ci. Là encore des cas significatifs ou des évolutions pourront être étudiés. Enfin, entre représentation et mise en scène du pouvoir, on pourrait par exemple s’interroger sur la place des femmes dans cette activité réputée très masculine.

Cette journée d’étude privilégie une approche comparative. Les représentations seront abordées aussi bien en France que dans d’autres pays du monde. Les exemples étrangers sont donc bienvenus.

Modalité de soumission et calendrier

Les propositions de communication (titre, résumé d’un format compris entre 2000 à 3000 signes) sont à envoyer avant le 1er juin 2021, à Agnès Tachin (agnes.tachin@cyu.fr).

Les réponses seront communiquées avant le 1er juillet 2021.

Sauf cas exceptionnel le transport et le logement ne pourront être pris en charge. Les actes de la journée d’étude feront l’objet d’une publication.

Comité scientifique

Raphaël Abrille, conservateur au musée de la Chasse et de la Nature

Christine Germain-Donnat, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de la Chasse et de la Nature

Agnès Tachin, maîtresse de conférences, UMR 9022 Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s, CY Cergy Paris Université-CNRS-Ministère de la Culture.