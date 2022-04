Online

Présentation de la revue

KAPOK est une revue internationale créée le 27 août 2021 par l’Association Mélanges Caraïbes. Cette revue est d’impulsion créative dans les domaines de la littérature, des Arts et de la critique.



Le concept de cette revue repose sur la valeur symbolique du cocon soyeux enfermé dans la cabosse, enveloppant les graines du Kapokier, fibre végétale imputrescible, imperméable et inflammable. De ce fait, il invite à une pensée créatrice puisant aux sources artésiennes de l’amérindianité, de sa conception infinie des cycles cosmogoniques de la nature, le processus tellurique, de force et fécondation de la sylve pantropicale, poto-mitan (pilier) de l'identité transaméricaine la plus profonde.

Thème du numéro 1

"Liaisons magmatiques"

Tel un geyser abouché à la couche tumultueuse de l’écorce terrestre, la pulsion scripturale se manifeste au moment où on l’attend le moins. Imprévisible, irrépressible et incompressible, le désir d’écrire surgit comme l’épiphanie d’un nouveau langage balbutiant, à travers ses premiers mots, la conscience d’être au monde unique et souverain.



Tel est le sort des îles, qu’on dit majestueuses, sibyllines, volcaniques ou basaltiques, dans cet ensemble méta-archipélique qu’on nomme « Caraïbe » ou « Amérique insulaire ». En surface, la beauté se révèle au regard neuf de celui qui veut y voir l’exubérance tropicale, le ravissement des côtes, la magie de l’exotisme. Mais, la surface n’est qu’un leurre, ou du moins l’extrême protubérance d’un monde souterrain qui en décide le sort et l’évolution, à tout instant, en chaque lieu de rencontre. Allons en métaphores, plongeons dans le monde souterrain.



À quelques centaines de mètres sous le plancher océanique, des connexions tectoniques s’établissent, se renouvellent ou se défont selon la tectonique des plaques bien connue du monde scientifique. Ici, sur cette page se décide le sort d’identités nouvelles, de connexions esthétiques, de liaisons magmatiques, présidant à la formation d’une conscience diasporique.



Oui, Kapok en est l’émanation. Mapou, Fwomajé, Ceiba : autant de déclinaisons terminologiques de cet arbre sacré, mémoire des temps anciens, témoin du passage d’un monde à l’autre, puisant sa sève dans le substrat fertile du Nouveau Monde. L’esprit du Monde indécouvert s’y loge et s’y déploie, essaimant ses essences subtiles dans toutes les strates de cette « nouvelle région du monde » où tout est connexion, résurgence, rémanence, syncrétisme et réinvention.



Assumons-donc la caribéanité esthétique qui en est le socle et prêtons à l’écriture littéraire, artistique et scénique le pouvoir de faire remonter à la surface la quintessence du talent, parfois bourgeonnant, mais toujours réel, qui s’exprime à travers la création archipélique, et magmatique, des Peuples de la Mer.

C’est à cette aspiration incandescente et cette volonté de redimensionnement de l’esthétique des contributeurs que s’adresse essentiellement cette revue. Ce premier numéro leur en donne toute la latitude… et l’amplitude. Les contributions à cette belle entreprise peuvent prendre la forme d’articles textuels (format DOCX, Times New Roman, 12 pts) ou photographiques (images de 1500 pixels de largeur minimum), de vidéos (liens de transfert de fichiers MP4), ou d’enregistrements sonores (au format WAV). Les auteur.es désireux de participer à cette aventure sont invités à envoyer leurs contributions au Comité Éditorial, au 1er juin 2022, à l’adresse électronique suivante : kapokcontributions@gmail.com.