LE PAN POÉTIQUE DES MUSES, revue "poéféministe" pionnière en "Études des femmes et genre en poésie" (cf. Dina Sahyouni), fêtera les dix ans de la parution de son numéro zéro en octobre prochain. Pour célébrer cet évènement, on vous propose de participer avec nous au dixième numéro de l'automne 2021.



D'emblée, vous avez "Carte blanche" pour contribuer au dossier majeur de notre dixième numéro qui porte sur les lauréates et lauréats de L'Académie Claudine de Tencin de la SIÉFÉGP depuis sa création :



Etel Adnan, Mika, Éditions Des Femmes-Antoinette Fouque, Sabine Huynh, Florence Trocmé, Angèle Paoli, Conceição Evaristo, Daniel Rodriguez, Izabella Borges, Béatrice Bonhomme, Adrienne Rich, Sarah Mostrel, Camille Aubaude, Françoise Urban-Menninger, Nicole Coppey, Maggy De Coster, Louise Michel, Marceline Desbordes-Valmore, Yolaine Blanchard et Stephen Blanchard, Annpôl Kassis, Nathanaël et Nadine Adra.



La "Carte blanche" s'applique également au dossier mineur "Muses & Poètes. Poésie, Femmes & Genre" et aux rubriques fixes du périodique.





Dates à retenir :



On accepte vos propositions d'articles du 30 juin au 15 août, la transmission des contributions complètes se fait du 30 juin au 15 septembre compris à l'adresse électronique contactlppdm@pandesmuses.fr avec l'objet "No 10".



LE PAN POÉTIQUE DES MUSES édite aussi vos articles académiques, des chapitres ou résumés de mémoires universitaires (soutenus ou non) et accepte les formats Word, Rtf, Odt, Jpg, Jpeg et Png (moins de 8 Mo pour les photos ou les textes). Les documents retenus auront une publication d'abord numérique 2021 ensuite imprimée (dans la version livresque, on ne peut pas éditer les vidéos et enregistrements audiovisuels de la version numérique).