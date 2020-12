Çédille, revista de estudios franceses

Çédille, revue d'études françaises, n° 18

Asociación de Francesistas de la Universidad Española, 2020.

EAN13 : 16994949.

Le numéro 18 de Çédille, revista de estudios franceses compte trente-quatre contributions, distribuées sur quatre sections.

La première correspond au onzième volet de la série MONOGRAFÍAS [dossier thématique], coordonné par Amelia Gamoneda Lanza et Francisco González Fernández et réunissant, sous le titre Epistemocrítica: análisis literario y saber científico [Épistémocritique : analyse littéraire et savoir scientifique], une quinzaine de travaux qui traitent des rapports existant entre la science, l’art et la littérature.

Le deuxième bloc (VARIA) est composé de dix articles portant sur des sujets variés tels que l’épistémologie linguistique, l’analyse du discours politique, la phraséologie, la traductologie et la traduction, la littérature des femmes, les récits de voyage, les relations entre le texte et la photographie, et d’autres études mettant en rapport les cultures française et espagnole.

La section NOTAS DE LECTURA rassemble six compte-rendus de lectures d’ouvrages portant sur la lexicologie, la critique littéraire, l’écriture féminine, la traduction ou l’Ancien Régime.

Le numéro se clôt sur deux écrits à la mémoire de Joaquín Díaz-Corralejo Conde y María Aurora Aragón Fernández.

Table des matières

José M. Oliver

Presentación del nº 18 de Çédille

MONOGRAFÍA nº 11

Amelia Gamoneda Lanza & Francisco González Fernández (coords.)

Epistemocrítica: análisis literario y saber científico

Amelia Gamoneda Lanza & Francisco González Fernández

Epistemocrítica: análisis literario y saber científico. Introducción

Jesús Camarero

El epistemotexto literario

Anne-Gaëlle Weber

Pour une archéologie des usages savants du littéraire : remarques sur les présupposés d’un literary turn

Lourdes Pérez González

Traductoras en el gozne del cambio de paradigma científico shift

María Rodríguez Álvarez

Les mécanismes du Naturalisme à l’épreuve : la télégonie dans Madeleine Férat

Mauricio Cheguhem Riani

La domesticación del infinito: las matemáticas en Lautréamont, entre lo discreto y lo continuo

Francisco González Fernández

Le bourdon mathématique de Flaubert

Candelas Gala

La estética cuántica: Juan Larrea, Niels Bohr y el tercero incluido

Marta Cureses

La prosa científica de Pierre Teilhard de Chardin como texto sonoro: límites y cobordismos

Christine Baron

Performativité du droit. Efficacité de la littérature et de l’image

Hugues Marchal

La méthode de Virgile : sciences naturelles et ordre du texte dans la poésie de Jacques Delille

Laurence Dahan-Gaida

Le schématisme de l’invention et la pensée morphogénétique : Paul Valéry, Gilbert Simondon, D’Arcy Thompson

Víctor Bermúdez

Perception et mouvement dans la poésie de Gilles Cyr

Candela Salgado Ivanich

André du Bouchet ou l’appartenance à l’air

Renata Gambino & Grazia Pulvirenti

La neurohermenéutica de la sospecha. Una aproximación teórica

Amelia Gamoneda Lanza

La chute dans la conscience. Animalité, philosophie et cognition dans l’œuvre de Camus

VARIA

Emma Álvarez-Prendes, Hélène Vassiliadou & Elena Vladimirska

La notion d’altérité en linguistique française

Arthur Freddy Fokou-Ngouo

Mise en texte d’une ville hybride dans Walaande de Djaïli Amadou Amal: vers une sociocritique de l’espace urbain

Antonio Gaspar Galán

Le discours institutionnel sur la migration : la destruction du camp de migrants de la Lande à Calais

Hans Christian Hagedorn

Don Quijote en el jazz francés

Irena Kristeva

Pour une historisation des traductions : l’herméneutique critique de Jean Bollack

Antonella Lipscomb

L’imaginaire d’images : une réflexion sur la photographie chez Barthes, Duras et Guibert

María Belén Navarro

Un relato de viajes entre ruinas medievales: Un pèlerinage au pays du Cid, de Frédéric Ozanam

Caterina Riba & Carme Sanmartí

La recepción de tres novelas de George Sand en España a través de sus ediciones y (re)traducciones

Manuel Cristóbal Rodríguez Martínez

La variación fraseológica intencional en traducción de la ciencia ficción como recurso estilístico

Ángeles Sánchez Hernández

Fragmentation narrative et structuration identitaire dans vi de Kim Thúy

Notas de lectura

Marine Abraham & Aránzazu Gil Casadomet

Emprunt lexical et approches néologiques

Nicolás Garayalde

Las bambalinas de la comedia textual

Aránzazu Gil Casadomet & Marine Abraham

À la rencontre de la néologie

Adriana Lastičová

À la veille de la Révolution la France était un pays heureux

Carmen Pérez Rodríguez

Judith Gautier y su proyecto autobiográfico: Mémoires d’un Éléphant blanc, ahora en castellano

Lorena Romero

Sobre la (múltiple) exclusión femenina: una contribución a nuestra herencia cultural

In Memoriam

Julián Serrano Heras

In memoriam Joaquín Díaz-Corralejo Conde

José María Fernández Cardo

In memoriam María Aurora Aragón Fernández.