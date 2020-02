Carnets, Revue électronique d’études françaises – nº 20,

Open Edition Journals, 2020.

Appel à contribution

« Imaginaire(s) du Voyage »

Numéro coordonné par Ana Isabel Moniz et Leonor Coelho (Un. Madeira / APEF)

Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve.

Guy de Maupassant

Le voyage s’impose comme l’un des motifs structurants de l’imaginaire collectif du monde occidental dès lors que sa mémoire perpétue la mémoire des grands voyages qui ont accompagné depuis toujours l’humanité.

Dans ce sens, le numéro 18 de Carnets, revue électronique d’études françaises invite à réfléchir sur les discours et les représentations susceptibles de montrer le(s) voyage(s), les différents espaces et les rêveries qui poussent l’Homme vers l’ailleurs, notamment parce que, selon Westphal, « Le voyageur ne se cantonne plus dans le seul spectacle sensible du monde. Il rend compte de la qualité abstraite des espaces qu’il parcourt ; il instaure une véritable réflexion sur la nature des espaces humains » (2007: 46).

« Imaginaire(s) du Voyage » se propose également de réfléchir sur les distances spatiales et humaines, les souvenirs et les possibilités de nouveaux projets à réaliser, mais aussi à interroger les convergences et les divergences que l’imaginaire et le voyage dans leurs modalités distinctes suggèrent. « Le seul véritable voyage […], ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est » déclare Marcel Proust (1988 : 762).

L’imaginaire en tant que lieu d’« échange incessant de forces opposées et complémentaires [qui] se révélera [le] lieu des réponses cherchées » (Burgos, 1982 : 86 e 88) est à la base de la construction du sens qu’on attribue au réel, permettant de construire et de déconstruire les discours multiples, d’annoncer plusieurs modalités de production et de nous donner à voir différentes images et supports fictionnels, artistiques, médiatiques, éditoriaux. L’analyse des procédures symboliques (représentations, symboles, mythes, entre autres) ici dirigée pour les différentes modalités du voyage, soit-il réel ou imaginaire, se présente comme élément déterminant de la création littéraire et artistique.

Le numéro 18 de Carnets se donne ainsi pour but d’interroger les enjeux du Voyage et de l’Imaginaire en se proposant de mettre l’accent sur la réflexion sur des nombreux projets, textes ou expériences qui annoncent cette volonté d’édifier ou de mettre en relation le rêve et la concrétisation, le souhait et le réalisable, mais aussi l’expérience et la déception.

Nous accueillerons avec intérêt les contributions relevant des domaines de la littérature, des arts visuels et du spectacle, des sciences de la communication, en passant par l’histoire, la géographie, l’anthropologie, la sociologie et les relations internationales.

*

Délai de soumission des articles : 26 juin 2020.

Consignes aux auteurs et autres informations : https://journals.openedition.org/carnets

Numéro coordonné par Ana Isabel Moniz et Leonor Coelho (Un. Madeira / APEF), à paraître en novembre 2020.

Envoyer à l’adresse carnetsapef@gmail.com

APEF - Associação Portuguesa de Estudos Franceses

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra | Largo da Porta Férrea 3004-530 Coimbra.

*

Références bibliographiques:

Burgos, Jean (1982). Pour une poétique de l’Imaginaire. Paris: Seuil.

Proust, Marcel (1988). La Prisonnière, in À La Recherche du Temps Perdu. Paris : Ed. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.

Westphal, Bertrand (2007). La Géocritique. Réel, fiction, espace. Paris : Editions de Minuit.