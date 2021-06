APPEL A CONTRIBUTIONS POUR

PRISMI nouvelle série,

revue du Département d’Italien de l’Université de Lorraine

Dirigée par Elsa Chaarani et Giuseppe Sangirardi

n. 4 (2023)

À compter de 2020, PRISMI, revue d’études italiennes fondée en 1996 par Bruno Toppan et émanant de la section d’Italien de l’Université de Lorraine, fait l’objet d’une double publication, en volume papier et désormais aussi en ligne, sur le portail de l’éditeur Chemins de tr@verse (une demande est en cours pour la mise en ligne sur le portail OpenEdition).

Parallèlement, PRISMI fait peau neuve dans son organisation interne et sa structure pour mieux s’accorder avec le paysage universitaire actuel et s’aligner sur les standards scientifiques aujourd’hui reconnus.

Les parutions régulières, à cadence annuelle, comportent désormais trois rubriques (dont deux au moins par numéro), pour mieux nourrir et valoriser le caractère traditionnellement pluridisciplinaire de la revue, en accordant une large place à la littérature italienne mais promouvant également l’ouverture de l’horizon en direction d’un comparatisme compris dans le sens le plus large et des études historiques et culturelles.

Interprétation de textes et de corpus : cette section hébergera des travaux ayant pour objet la littérature italienne, qu’il s’agisse d’analyse de textes singuliers ou d’enquêtes sur des thématiques plus ou moins étendues

Interlangues : (littérature comparée, intertextualités, traduction) : cette section hébergera des travaux portant sur la langue et la littérature italiennes en relation avec d’autres langues et littératures du présent ou du passé, dans les optiques propres à la traductologie, la littérature comparée, la philologie romane, la philologie tout court.

Arcimboldo : cette section hébergera des travaux explorant l’ensemble des facettes de l’histoire et de la culture italiennes, du théâtre à l’opéra, de l’histoire de l’art au cinéma, de la sociologie au sport, de la musique à la philosophie ou à la politique.

*

Sommaire du n. 2, à paraître fin 2021

Interprétation de textes et de corpus

Isabelle Battesti, Problématique de la terreur dans l’Enfer de Dante

Philippe Guérin, L’épreuve de la langue, du fond de l’Enfer aux premières pentes du Purgatoire

Giuseppe Ledda, Verso il purgatorio, verso il cielo : temi penitenziali nei primi cinque canti del Purgatorio

Giuseppe Crivella, « Gli occhi dei ciechi sono uccelli morti » : Malaparte, una scrittura estrema

Interlangues

Thomas Barège, Un souvenir brumeux de Dante dans The Lord of the Rings de Tolkien

Gianluca Leoncini, Misère et splendeur de la traduction des Fleurs du mal en italien: les traducteurs-pionniers

Arcimboldo

Elena Paroli, Sfumare il concetto di imitazione. Leonardo da Vinci e la tautologia

Davide Luglio, La poesia come storia. Omero e Dante nel pensiero di Giambattista Vico

Marina Vargau, A la recherche de Venise dans Les villes invisibles d’Italo Calvino et Le Casanova de Fellini de Federico Fellini

*

Pour le número 4 (parution en 2023) vous pouvez envoyer à l’adresse de la rédaction :

lis-revue-prismi@univ-lorraine.fr

une proposition d’article (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu) au plus tard le 30 septembre 2021.

Si votre proposition est retenue, l’article sera à remettre dans les six mois suivants.

Les langues acceptées sont le français, l’italien et l’anglais.

*

CALL FOR PAPERS PER

PRISMI nouvelle série,

revue du Département d’Italien de l’Université de Lorraine

Dirigée par Elsa Chaarani et Giuseppe Sangirardi

n. 4 (2023)

A partire dal 2020, PRISMI, rivista di studi italianistici fondata nel 1996 da Bruno Toppan e legata al Dipartimento di Italiano dell’Université de Lorraine, è oggetto di una doppia pubblicazione, in volume cartaceo e online, sul portale dell’editore Chemins de tr@verse (una richiesta è in corso per l’accesso al portale OpenEdition).

Parallelamente, PRISMI si rinnova nella sua organizzazione interna e nella sua struttura per meglio inserirsi nel paesaggio universitario attuale e allinearsi agli standard scientifici oggi riconosciuti.

I fascicoli, pubblicati con cadenza annuale, comportano tre rubriche (due almeno per numero), per meglio alimentare e valorizzare il carattere tradizionalmente pluridisciplinare della rivista, facendo ampio spazio alla letteratura italiana, ma promuovendo ugualmente l’apertura dell’orizzonte in direzione di una comparatistica intesa in senso largo e degli studi storici e culturali.

Interprétation de textes et de corpus : questa sezione ospiterà studi aventi per oggetto la letteratura italiana, che si tratti di analisi di testi singoli o di inchieste su tematiche più o meno estese.

Interlangues : (letteratura comparata, intertestualità, traduzione) : questa sezione ospiterà studi sulla lingua e sulla letteratura italiane in relazione con altre lingue e letterature del presente o del passato, nella prospettiva della traduttologia, della letteratura comparata, della filologia romanza, della filologia tout court.

Arcimboldo : questa sezione ospiterà studi che esplorino le diverse sfaccettature della storia e della cultura italiana, dal teatro all’opera, dalla storia dell’arte al cinema, dalla sociologia allo sport, dalla musica alla filosofia o alla politica.

*

Sommario del n. 2, la cui pubblicazione è attesa per la fine del 2021

Interprétation de textes et de corpus

Isabelle Battesti, Problématique de la terreur dans l’Enfer de Dante

Philippe Guérin, L’épreuve de la langue, du fond de l’Enfer aux premières pentes du Purgatoire

Giuseppe Ledda, Verso il purgatorio, verso il cielo : temi penitenziali nei primi cinque canti del Purgatorio

Giuseppe Crivella, « Gli occhi dei ciechi sono uccelli morti » : Malaparte, una scrittura estrema

Interlangues

Thomas Barège, Un souvenir brumeux de Dante dans The Lord of the Rings de Tolkien

Gianluca Leoncini, Misère et splendeur de la traduction des Fleurs du mal en italien: les traducteurs-pionniers

Arcimboldo

Elena Paroli, Sfumare il concetto di imitazione. Leonardo da Vinci e la tautologia

Davide Luglio, La poesia come storia. Omero e Dante nel pensiero di Giambattista Vico

Marina Vargau, A la recherche de Venise dans Les villes invisibles d’Italo Calvino et Le Casanova de Fellini de Federico Fellini

*

Per il numero 4 si può inviare all’indirizzo della redazione :

lis-revue-prismi@univ-lorraine.fr

una proposta di articolo (un titolo e una descrizione del contenuto tra dieci e venti righe) al più tardi il 30 settembre 2021.

Se la proposta è accettata, l’articolo dovrà essere consegnato entro sei mesi dalla data dell’accettazione.

Le lingue ammesse sono il francese, l’italiano e l’inglese