Caliban, revue à accès ouvert fondée en 1964 et éditée par l'Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès, a une nouvelle section intitulée DETOURS.

En plus de publier des articles évalués par des pairs et des critiques de livres, Caliban offrira un espace de travail qui ne correspond à aucune de ces catégories mais qui contribue à réfléchir autour du thème principal du numéro. Le premier numéro à bénéficier de cette approche indirecte concerne le thème « Dynamics of Collapse in fantasy, the fantastic et SF / Dynamiques de l'effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF ». Caliban n° 63, dirigé par Cyril Camus et Florent Hébert, devrait paraître en décembre 2020.

Les rédacteurs en chef de DETOURS, Helen Goethals (Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès) et James Gifford (Université de Fairleigh Dickinson) recueilleront les travaux proposés, sur le thème très actuel de la collapsologie : chroniques, méditations, lettres et journaux intimes, entretiens, travail interdisciplinaire, comptes-rendus d'événements culturels. nouvelles, poèmes et autres travaux créatifs.

Les travaux doivent être envoyés avant le 1er octobre à : caliban-detours@univ-tlse2.fr

Longueur recommandée: 1000-3000 mots.

Helen Goethals, professeur honoraire d'études du Commonwealth, Université de Toulouse 2- Jean Jaurès helen.goethals@univ-tlse2.fr

James Gifford, professeur d'anglais, Université Fairleigh Dickinson gifford@fdu.edu