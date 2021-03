Référence bibliographique : Caliban, Presses Universitaires du Midi, 2021. EAN13 : 9782810707102.

Caliban N°63. Dynamiques de l'effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF/Dynamics of Collapse in Fantasy, the Fantastic and SF

Numéro dirigé par Florent Hébert et Cyril Camus

Alors que beaucoup appellent désormais non à prévenir une lointaine apocalypse, mais à freiner un effondrement en cours (climatique, énergétique, etc.), ce recueil applique la réflexion technique et anthropologique des collapsologues aux fictions de l’imaginaire. Fort de ce cadrage plus politique qu’eschatologique, il étudie des œuvres récentes influencées par le contexte de l’effondrement, et relit des œuvres anciennes à la lumière de cette nouvelle perspective. Les articles portent sur des œuvres littéraires, des séries télévisées, ou encore des jeux de société. Textes québécois, philippin et irlandais s’ajoutent au corpus étasunien et britannique. L’apocalypse scientifique de la fiction de la Guerre froide est confrontée aux classiques de la fantasy, et la désintégration sociopolitique aux impacts des pandémies et du changement climatique.

While many now call out not to prevent a distant apocalypse, but to slow down an ongoing collapse (of climate, energy resources, etc.), this collection applies the technical and anthropological thinking of theoreticians of systemic collapse to fantastic fiction. Relying on this political rather than eschatological perspective, it explores recent productions influenced by the context of collapse, and reconsiders old works in the light of this new frame of reference. The articles examine literary works, television series, or even board games. Quebec, Filipino and Irish texts supplement the American and British corpus. The scientific apocalypse of Cold War fiction is set against the classics of high fantasy, and socio-political disintegration against the impacts of pandemics and climate change.

Table des matières / Table of Contents

Dossier central, recueil d'articles dirigé par Florent Hébert et Cyril Camus

Cyril Camus: Introduction

1. "Black Hole Sun": mythes, sciences et apocalypses

Éline de Mathuisieulx: La triple menace eschatologique dans The Lord of the Rings de Tolkien

Aurélien Dupouey-Delezay: D'effondrements en renaissances: une histoire de l'univers tolkienien

Ruth Fialho: Apocalyptic Collapse and the Absurd in Vonnegut's Cat's Cradle

2. "Fade to Grey": conflits, cultures et amenuisement

Charlie Jorge: Marriage Failure, Union Collapse: the Act of Union as a Satanic Marriage in Charles Robert Maturin's Melmoth the Wanderer

Manon Berthier: Effondrement ou ensevelissement: les modalités d'une logique conservatrice dans The Mists of Avalon

3. "Eaten from Inside": horreur, politique et pandémies

Alice Ray: La satire du zombie: Z Nation ou l'effondrement comme critique de nos sociétés capitalistes

Thomas Michaud: Le zombie dans World War Z, métaphore d'une pandémie globale

Roy Tristan Agustin: Thinning the Crowds: Lifestyle Monitoring and Man-made Apocalypse in F. H. Batacan's "Keeping Time"

4. "A Hard Rain's a-Gonna Fall": La grande menace climatique

Claire Perrin: Apocalyptisme ou collapsologie: l'effondrement dans la cli-fi

Nicholas Serruys: Global Crisis and Individual Adaptation in Michèle Laframboise's "Monarque des glaces" ["Ice Monarch"]

Vincent Martins: "Winter is Coming": From Climate Threat to Political Collapse

Florent Hébert: Postface: Collapse, Games, Politics

Détours / Detours

Rubrique dirigée par Helen Goethals et James Gifford, contenant des

chroniques, méditations, lettres et journaux intimes, entretiens, travail interdisciplinaire, comptes-rendus d'événements culturels. nouvelles, poèmes et autres travaux créatifs autour du thème principal du numéro

Dean McDonald: Urban Fantasy, Conjuring Collapse or a Sense of Place?



Shane Rowse: Rex Hobart, Vladimir Mayakovsky, and Me: Meditations on the Future of Post-Apocalyptic Honky Tonk



Raymond Delambre: Rare collapsologie à la chinoise : effondrisme postcommuniste au « cinéma » (电影)



Françoise Besson, Marcel Delpoux, Kev Reynolds, Scott Slovic, Qingqi Wei: To Collapse or Not to Collapse: A Joint Interview



Cyril Camus: On Lionel Shriver’s The Mandibles, A Family (2029-2047)



Ana Calvete: Witches and Demolition Art in Helsinki



Françoise Besson: Fin ou commencement? (poème)



Éline de Mathuisieulx: Then (poème)



Florent Hébert: La vague / L'autre vague (poème)



Laurent Dencausse: Le re-mort (nouvelle)



Fabienne Leloup: Dans le puits (nouvelle)



Orion Ussner Kidder: A Brighter Timeline (nouvelle)



Aurélien Royer: And Then There Were None (nouvelle)

Recensions / Reviews

Rubrique dirigée par Emeline Jouve et Nathalie Rivère de Carles



Xavier Lemoine: American Musicals: Stage and screen / L’écran et la scène. Anne Martina & Julie Vatain-Corfdir (dir.).



Vincent Latour: Authoritarian Populism and Liberal Democracy. Ivor Crewe and David Sanders.



Sneharika Roy: British Multicultural Literature and Superdiversity. Ulla Rahbek.



Hervé Mayer: Disney’s Star Wars: Forces of Production, Promotion, and Reception. William Proctor and Richard McCulloch (eds.).



Cyril Camus: Écrire la catastrophe : L’Angleterre à l’épreuve des éléments (XVIe-XVIIIe siècles). Sophie Chiari (éd.).



Claude Chastagner: Encore plus de bruit. L’âge d’or du journalisme rock en Amérique par ceux qui l’ont inventé. Maud Berthomier, Entretiens traduits par Bruno Gendre et Maud Berthomier.



Eva Gourdoux: Gay Faulkner, Uncovering a Homosexual Presence in Yoknapatawpha and Beyond. Philip Gordon.



Cezara Bobeica: L’image brisée aux XVIe et XVIIe siècles / Breaking the Image in the Renaissance. Christian Belin, Agnès Lafont et Nicholas Myers (dir.).



Xavier Cervantes: The Pocket: A Hidden History of Women's Lives, 1660-1900. Barbara Burman and Arianne Fennetaux.



Helen Goethals: Trouver une langue/Finding a language : Poésie et poétique / Poetry and Poetics. Adrian Grafe et Nicolas Wanlin (dir.).