Regards croisés, n° 13 | 2023 : "Roger Caillois"

La pensée de Roger Caillois (1913-1978), en particulier pour ce qui concerne ses travaux des années 60 et 70, questionne la dissolution des frontières : tant celles entre disciplines académiques, que celles qui instaurent des dichotomies sujet-objet, des configurations temps-espace, ou bien séparent « l'Ouest » et de « l'Est ». Il s'impose naturellement à une revue comme Regards croisés, fortement interdisciplinaire ainsi que transculturelle et bilingue, de consacrer un dossier spécifique au penseur des « sciences diagonales ».

Dans l'espace germanophone, l'oeuvre de Caillois est encore peu connue, du moins en comparaison avec celle de son collègue du Collège de sociologie, Georges Bataille. Cependant, Méduse et Cie(1960), La Dissymétrie (1973) et Le Fleuve Alphée (1978), trois textes importants de la période mentionnée, ont été traduits récemment, entre 2007 et 2016. En outre, des travaux de recherche substantiels ont été publiés en allemand ces deux dernières années. L'intérêt se déplace ainsi de Caillois en tant que théoricien du jeu vers le penseur d'un nouveau naturalisme, du mimétisme et de l'imaginaire scientifique.

Dans ce sens, le dossier de la 13e édition de Regards croisés, avec ses cinq contributions originales franco-allemandes inédites, notamment dans les domaines de la sociologie et de l'esthétique, vise à situer précisément la pensée de Caillois à la fois dans le champ des débats philosophiques, géosociologiques, littéraires et culturels actuels et dans l'histoire de sa réception en Allemagne et en France.

Das Denken Roger Caillois' (1913–1978) kreist besonders in seinen Arbeiten der 60er und 70er Jahre um die Auflösung von Grenzen – der akademischen Fachrichtungen, aber auch der Subjekt-Objekt-Dichotomien, der Zeit-Raum-Konfigurationen sowie von »West« und »Ost«. Für eine Zeitschrift, die wie Regards croisés stark interdisziplinär sowie kulturübergreifend und zweisprachig ausgerichtet ist, liegt es daher nahe, dem Denker der »Diagonalen Wissenschaften« ein eigenes Dossier zu widmen.

Im deutschen Sprachraum ist Caillois‘ Werk immer noch wenig bekannt (zumindest im Vergleich etwa zu seinem Institutskollegen am Collège de Sociologie, George Bataille). Allerdings wurden mitMéduse et Cie (1960), La Dissymétrie (1973) und Le Fleuve Alphée(1978) gleich drei wichtige Texte des genannten Zeitraums in jüngerer Zeit, zwischen 2007 und 2016, übersetzt; außerdem wurden in den letzten zwei Jahren substanzielle deutschsprachige Forschungsarbeiten vorgelegt. Das Interesse verlagert sich dabei von Caillois als Theoretiker des Spiels zum Denker eines neuen Naturalismus, Mimetismus und des wissenschaftlichen Imaginativen.

In diesem Sinn zielt das Dossier der 13. Ausgabe von Regards croisés mit seinen fünf deutsch-französischen originalen, unveröffentlichten Beiträgen, unter anderem aus den Bereichen Soziologie und Ästhetik, auf eine präzise Ortsbestimmung von Caillois' Denken sowohl im Spanungsfeld aktueller philosophischer, geosoziologischer und literatur- und kulturwissenschaftlicher.

Editorial [Texte intégral]Claudia Blümle, Markus A. Castor, Ann-Cathrin Drews, Boris Roman Gibhardt, Marie Gispert, Johannes Grave, Fanny Kieffer, Julie Ramos et Muriel van Vliet

Dossier

Abtrünnige Objekte und magnetische Signale. Caillois’ Wege zum diagonalen Wissen [Texte intégral]Sarah Kolb

Objets transfuges et signaux magnétiques. Les voies de Caillois vers une connaissance diagonale [Texte intégral]Sarah Kolb

Ruinen, Steine, die Schrift und der Mensch. Roger Caillois’ Suche nach Dauerhaftigkeit [Texte intégral]Markus Schroer

Ruines, pierres, l’écriture et l’homme. Roger Caillois en quête de durabilité [Texte intégral]Markus Schroer

Die Grenzen der Zeit: Caillois und die Steine [Texte intégral]Thomas Schmuck

Les frontières du temps : Caillois et les pierres [Texte intégral]Thomas Schmuck

Le genre fantastique selon Caillois [Texte intégral]Annick Louis

Das Genre der Phantastik bei Roger Caillois [Texte intégral]Annick Louis

Roger Caillois lecteur de Miguel Ángel Asturias : l’écrivain, la nature et la mondialisation [Texte intégral]Guillaume Bridet

Roger Caillois als Leser von Miguel Ángel Asturias: der Schriftsteller, die Natur und die Globalisierung [Texte intégral]Guillaume Bridet

Recensions

Matthias Noell, Wider das Verschwinden der Dinge [Texte intégral]Guillaume Nicoud

Manfred Sommer, Stift, Blatt und Kant. Philosophie des Graphismus[Texte intégral]Julie Ramos

Lukas Fuchsgruber, Das Spektakel der Auktion. Die Gründung des Hôtel Drouot und die Entwicklung des Pariser Kunstmarkts im 19. Jahrhundert [Texte intégral]Margaux Dumas

Marion Lagrange (Hg.), Université & Histoire de l’Art. Objets de mémoire (1870–1970) [Texte intégral]Anna-Lena Brunecker

Lara Bonneau, Lire lʼœuvre dʼAby Warburg à la lumière de ses »Fragments sur lʼexpression« [Texte intégral]Bernadette Collenberg-Plotnikov

Alexandre Kostka & Christiane Weber, Fritz Beblo. Un architecte à Strasbourg, 1903–1918. Réinventer la tradition [Texte intégral]Christian Freigang

Thomas Hunkeler, Paris et le nationalisme des avant-gardes 1909–1924 [Texte intégral]Annabel Ruckdeschel

Anne Umland et Walburga Krupp (dir.) Sophie Taeuber-Arp. Gelebte Abstraktion ; Fondazione Marguerite Arp et Simona Martinoli (éds.), Briefe von Sophie Taeuber-Arp an Annie und Oskar Müller-Widmann ; Medea Hoch, Walburga Krupp et Sigrid Schade (éds.), Sophie Taeuber-Arp. Briefe 1905-1942 [Texte intégral]Isabelle Ewig

Simon Morgenthaler, Formationen einer Kunstwissenschaft. Text- und Archivstudien zu Hans Sedlmayr [Texte intégral]Morgane Walter

Sandra Duhem, Deutscher Expressionismus in Frankreich. Späte Anerkennung im Pariser Musée national d’art moderne 1960-1978[Texte intégral]Marie Gispert

Projets croisés

Die Winckelmann-Gesellschaft in Stendal und die Archäologie als europäische Wissenschaftsdisziplin – Zur Frage der Geisteswissenschaften im historischen und politischen Kontext[Texte intégral]Markus A. Castor, Franca Spengler et Max KunzeLa Société Winckelmann à Stendal et l’Archéologie comme discipline scientifique européenne – Des sciences humaines dans le contexte historique et politique